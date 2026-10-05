El Defensor del Pueblo admite a trámite las quejas por la situación de los militares desplegados en Ceuta

También reclaman protección de los datos identificativos de los militares y sus familias ante posibles señalamientos y represalias.

Las asociaciones denuncian falta de seguridad física y jurídica, medios de protección, protocolos claros y prevención sanitaria para los efectivos.

La institución ha abierto un expediente y actuaciones ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa al considerar que la solicitud cumple los requisitos constitucionales.

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite las quejas de ASFASPRO, AUME y UMT por la situación de los militares desplegados en Ceuta.

La queja de las asociaciones de militares ASFASPRO, AUME y UMT ha sido admitida por el Defensor del Pueblo por la mala situación en la que se encuentra el personal de las Fuerzas Armadas desplegado en la Ciudad Autónoma.

La Asociación Profesional de Suboficiales (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) presentaron el pasado 22 de septiembre quejas sobre la falta de seguridad física, jurídica y medios para el personal desplegado en Ceuta con motivo de la entrada masiva de inmigrantes.

En un comunicado señalan que la citada institución "abre el expediente tras constatar que la solicitud reúne los requisitos constitucionales", tal y como recoge Efe.

Se trata de un escrito firmado por la adjunta primera del Defensor del Pueblo que comunica la apertura del expediente al amparo del artículo 54 de la Constitución Española y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo con la incoación de las actuaciones oportunas ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, detallan.

Las tres asociaciones recuerdan que llevan trasladando de forma continuada denuncias sobre la "precaria situación en la que se encuentra el personal militar prestando servicio en las calles y el perímetro fronterizo de Ceuta".

Advierten, además, de que en las últimas semanas la tensión operativa en la Ciudad Autónoma y las intervenciones sobre el terreno "han evidenciado de forma palmaria los riesgos a los que se exponen los efectivos".

Entre estos riesgos señalan "agresiones, falta de protocolos claros de actuación, exposición sanitaria sin medidas de prevención de riesgos laborales suficientes y ausencia de amparo para proteger los datos identificativos del personal y de sus familias frente a posible señalamientos y represalias".

Las tres asociaciones coinciden en que "no es admisible que los militares sigan encadenando misiones y servicios de máxima exigencia sin que el Ministerio de Defensa proporcione seguridad jurídica e instrucciones claras con reglas operativas que otorguen plena cobertura legal y funcional a los soldados en el ejercicio de sus cometidos en la vía pública y perímetro fronterizo".

También reclaman "seguridad física y prevención de riesgos con dotación de medios de protección individual adecuados ante ataques físicos y protocolos preventivos frente al contacto con enfermedades transmisibles".

Asimismo, demandan "protección de datos identificativos: con medidas contundentes para impedir la identificación y localización personal de los militares desplegados y la de sus familias".