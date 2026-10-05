Corea del Norte prueba un misil hipersónico con capacidad nuclear como parte de su estrategia de disuasión

Seúl asegura que detectó y rastreó el lanzamiento desde el despegue y considera que sus sistemas, junto a los de EE UU, pueden interceptar estos misiles.

Kim Jong Un supervisó las maniobras, destinadas a entrenar a las unidades de misiles y evaluar la movilidad y eficacia de la fuerza de disuasión.

El proyectil fue disparado desde el este del país y alcanzó un objetivo situado a unos 1.000 kilómetros de la costa oriental, según la agencia estatal.

Corea del Norte lanzó un misil estratégico hipersónico de alcance intermedio, descrito por KCNA como parte de un sistema con capacidad nuclear.

Corea del Norte ha ejecutado el lanzamiento de un misil hipersónico nuclear como parte de unas maniobras supervisadas por Kim Jong Un y con el objetivo de demostrar su capacidad de disuasión.

La agencia estatal de noticias KCNA informó ayer domingo que el misil estratégico de alcance intermedio, que describió como parte de un sistema de armas hipersónicas, fue lanzado un día antes desde el este del país asiático.

Según indican, la munición alcanzó un objetivo a unos 1.000 kilómetros de distancia de la costa oriental. El objetivo del ejercicio fue entrenar a las tropas encargadas de los misiles y evaluar la eficacia y la movilidad de las fuerzas disuasorias de Corea del Norte.

La propia agencia KCNA citó Kim afirmando que Corea del Norte debe continuar con sus esfuerzos para que los adversarios reconozcan la "fiabilidad y letalidad" de su armamento estratégico, calificando estas actividades como una forma de disuasión.

El líder norcoreano también indicó que el desarrollo de la capacidad de disuasión nuclear del país seguía siendo indispensable para la seguridad nacional y que no habría ningún cambio en esa política.

Este lanzamiento misilístico ha sido el último de una serie de pruebas de armamento realizadas por las Fuerzas Armadas norcoreanas durante todo este año y se ha producido en un momento en el que las tensiones en la península se han intensificado de forma importante, según recoge Reuters.

El pasado mes de septiembre, se registró la explosión de una mina terrestre en la Zona Desmilitarizada en la que resultaron heridos dos soldados surcoreanos.

El informe de la KCNA proporcionó detalles adicionales sobre el lanzamiento del misil revelado el sábado por Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un y alta funcionaria del gobernante Partido de los Trabajadores.

Kim Yo Jong afirmó que Corea del Sur y Japón no habían logrado rastrear la trayectoria del arma, y explicó que un "modo de trayectoria ondulatoria" especial había puesto de manifiesto las limitaciones de sus capacidades de seguimiento.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur declaró el domingo que sus fuerzas armadas habían supervisado de cerca los preparativos para el lanzamiento, detectaron y rastrearon el misil inmediatamente después del despegue e identificaron con precisión el lugar de lanzamiento.

El ministerio de Seúl también afirmó que los misiles lanzados recientemente por Corea del Norte se consideraron dentro de las capacidades de los sistemas de defensa antimisiles de Corea del Sur y Estados Unidos para detectarlos e interceptarlos.

El ejército de Corea del Sur informó el sábado que, según sus estimaciones, el misil voló a más de 700 km mar adentro, frente a su costa oriental.