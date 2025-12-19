La nueva línea de ensamblaje de Airbus para la modernización de los helicópteros Tigre en Albacete estará lista en 2027

El Plan Nacional de Helicópteros no es el único proyecto de envergadura que Airbus tiene con las Fuerzas Armadas Españolas. El gigante aeroespacial también es el responsable de modernizar los Tigre de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

Para llevar a cabo este proyecto, en el que se incluye también a la flota del Ejército francés, la compañía tiene previsto construir una nueva línea de ensamblaje final (FAL, por sus siglas en inglés) en las instalaciones que posee en Albacete.

En este sentido, desde la empresa han asegurado este jueves que los trabajos para materializar la nueva FAL comenzarán a principios del próximo año y, si todo sale como está previsto, concluirán a finales de 2027.

De esta manera, según ha afirmado a EL ESPAÑOL Luis Martín Díaz, director comercial y de programas de Airbus Helicopters en España, los trabajos industriales sobre las aeronaves podrían iniciarse ese mismo año o ya en los primeros meses de 2028. El desarrollo de ingeniería ya está en marcha.

En total, serán 60 los helicópteros de ataque que se someterán a una profunda actualización: 18 españoles y 42 franceses, aunque en una primera fase serán tan solo 25 las unidades galas que serán modernizadas.

Las primeras entregas están programadas para 2029, en el caso de las aeronaves francesas, mientras que los Tigre de las FAMET empezarán a ser suministrados dos años más tarde, en 2031. Todo el programa se extenderá hasta 2036 o 2037, según han concretado desde Airbus.

El upgrade que recibirán los helicópteros resultará en su conversión a la versión que en España se conoce como MkIII. Si bien en 2024 el Ejército francés había anunciado que la modernización de sus unidades se quedaría en un MkII+, ante la consulta de este medio, Airbus ha asegurado que las actuaciones sobre los aparatos de ambos países serán exactamente idénticas.

Helicóptero de ataque Tigre español Ejército de Tierra

"El MkIII va a ser una evolución completa", ha destacado Martín. "Vamos a vaciar las estructuras de los helicópteros que ya existen y modernizar todo lo que es su aeronáutica".

"Se va a pasar de una aeronave que se diseñó en a finales de los 80 a una del estándar digital de hoy en día", ha añadido Se trata, prácticamente, de una reconstrucción de cada aparato, proceso que en la jerga industrial se conoce como retrofit.

El mismo consiste en separar los tres fuselajes principales -frontal, principal y trasero- para vaciarlo de todos sus sistemas y cambiarlos por otros nuevos y más avanzados.

Cada fuselaje será enviado a distintas plantas de Airbus Helicopters para su actualización. En el caso del centro de Albacete, más allá de ensamblar nuevamente cada componente, también será el encargado de la modernización del fuselaje trasero de todas las aeronaves.

Lo único que se conservará, según ha explicado el directivo de Airbus, serán los sistemas dinámicos de las aeronaves, es decir, la caja de transmisión, el rotor y el rotor trasero.

No obstante, sí que existirán diferencias entre los Tigre españoles y franceses, principalmente, respecto al armamento con el que estarán equipadas las aeronaves. Por ejemplo, los helicópteros galos estarán dotados de los misiles anticarro Akeron de MBDA.

100 helicópteros nuevos

Airbus y el Ministerio de Defensa han cerrado la compra de 100 aeronaves en el marco del Programa Nacional de Helicópteros. A la espera de la firma de los contratos correspondientes, algo que desde la empresa aseguran se llevará a cabo antes de que concluya 2025, la transacción ronda los 4.000 millones de euros.

Este programa abarca 13 helicópteros H135, de ellos 12 unidades para el Ejército del Aire y del Espacio y uno para la Armada, que se destinarán a enseñanza avanzada de pilotos y misiones de apoyo logístico.

Tres NH90 de las Fuerzas Armadas Españolas Gastón Trelles

Asimismo, seis H175M para el Ejército del Aire y del Espacio, que se utilizarán para misiones de acción de Estado y transporte de personalidades y sustituirán a flotas obsoletas del Ala 48.

Finalmente, 31 NH90, 13 para Tierra, 12 para Aire y seis para la fuerza naval, destinados a misiones de transporte táctico, maniobra y operaciones especiales.

Al respecto, Fernando Lombo, consejero delegado de Airbus Helicopters en España, ha destacado que se estima que este plan tendrá un impacto directo en la creación de empleo de alta cualificación, con más de 300 nuevos puestos de trabajo directos en los próximos tres años.