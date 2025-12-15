La nueva jefa del MI6 británico alerta del avance de la guerra híbrida rusa: “La primera línea está en todas partes”

Las claves nuevo Generado con IA La nueva directora del MI6, Blaise Metreweli, advierte sobre la expansión de la guerra híbrida rusa y sitúa a Rusia como el principal desafío estratégico para el Reino Unido. Metreweli describe a Rusia como una potencia agresiva y revisionista que utiliza la desinformación, ciberataques y operaciones encubiertas como instrumentos habituales de política exterior. La jefa del MI6 subraya que la guerra híbrida ha difuminado la línea entre paz y conflicto, destacando la importancia de la tecnología y la resiliencia social para contrarrestar estas amenazas. Reino Unido mantendrá su apoyo duradero a Ucrania y seguirá aplicando presión sobre Rusia, incluyendo sanciones y acciones contra ciberataques y campañas de desinformación.

El Reino Unido se adentra en una “nueva era de incertidumbre” marcada por la expansión de las tácticas de guerra híbrida y el creciente desafío estratégico que representa Rusia. Así lo advirtió este lunes Blaise Metreweli, la recién nombrada directora del MI6, en su primer discurso público desde la sede del servicio de inteligencia exterior.

Metreweli situó a Rusia en el centro del nuevo escenario de confrontación global, describiéndola como una potencia “agresiva, expansionista y revisionista” que ha convertido la desinformación, la inestabilidad y las operaciones encubiertas en instrumentos habituales de política exterior.

Según afirmó, “la exportación de caos es una característica, no un error, del enfoque ruso hacia las relaciones internacionales”, un diagnóstico que se alinea con las recientes denuncias británicas sobre ciberataques, campañas de manipulación informativa y operaciones de influencia atribuidas al Kremlin.

El discurso de la jefa del MI6 subraya que la guerra híbrida ha roto las fronteras tradicionales entre tiempo de paz y conflicto abierto. “La primera línea está en todas partes”, advirtió, al señalar que los ataques ya no se libran solo en el campo de batalla, sino en el ciberespacio, en los flujos informativos y en las infraestructuras críticas.

Metreweli insistió en que el Reino Unido debe evolucionar para anticipar, detectar y neutralizar estas amenazas, que combinan herramientas tecnológicas, cibernéticas y psicológicas con métodos tradicionales de inteligencia.

Subrayó que “el dominio de la tecnología debe impregnar todo lo que hacemos… debemos ser tan cómodos con líneas de código como con fuentes humanas”, una llamada a transformar la cultura operativa del MI6 ante adversarios que emplean cada vez más inteligencia artificial, desinformación automatizada y ciberarmas.

La jefa de la inteligencia británica afirmó además que Londres mantendrá una postura firme frente a Moscú, especialmente en relación con la guerra en Ucrania. “Putin no debe tener ninguna duda: nuestro apoyo es duradero. La presión que aplicamos en nombre de Ucrania se mantendrá”, afirmó con contundencia.

El discurso se produce en un contexto en el que el Gobierno británico ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar la guerra informativa, imponiendo sanciones a entidades rusas vinculadas a la maquinaria propagandística del Kremlin y denunciando públicamente a grupos responsables de ciberactividades “indiscriminadas” dirigidas contra el Reino Unido y sus aliados.

Metreweli concluyó su intervención recordando que, pese al auge de la tecnología, la dimensión humana sigue siendo esencial para afrontar un panorama híbrido en constante evolución.

“El desafío definitorio del siglo XXI no es quién maneja las tecnologías más poderosas, sino quién las guía con mayor sabiduría”, señaló, subrayando que la resiliencia frente a la guerra híbrida también depende de la capacidad social para reconocer y resistir la manipulación.