La OTAN concluye el Steadfast Dagger, el ejercicio de guerra multidominio para crisis fuera de la región euroatlántica

España no participó en este ejercicio, en el que sí estuvieron presentes unidades de Francia y Reino Unido como mandos principales de los componentes clave.

El ejercicio sirvió para certificar y mejorar la capacidad de despliegue rápido de la Fuerza de Reacción Aliada, incorporando lecciones aprendidas del conflicto en Ucrania.

El entrenamiento se centró en operaciones multidominio, integrando fuerzas terrestres, marítimas, aéreas, de operaciones especiales, cibernéticas, espaciales y logísticas.

La OTAN concluyó el ejercicio Steadfast Dagger 2025, enfocado en la preparación para gestionar crisis fuera de la región euroatlántica.

Con la guerra de Ucrania enquistada y las exigencias en el gasto de defensa como telón de fondo, la OTAN vive momentos muy importantes en los que mantener el equilibrio entre las patentes tensiones internas y una férrea disuasión frente a Moscú.

En este marco, con la Fuerza de Acción Aliada (ARF) como protagonista, la Alianza Atlántica acaba de finalizar el ejercicio Steadfast Dagger 2025.

Tal y como explican desde la OTAN, el ejercicio está diseñado para fortalecer las capacidades y la experiencia de la Alianza en la prevención y gestión de crisis, centrándose en las amenazas globales que se originan fuera del área de su responsabilidad.

La edición de este año del Steadfast Dagger ha sido programada por el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, realizado por el Mando Conjunto de Nápoles y dirigido por el Centro de Guerra Conjunta de la OTAN.

El ejercicio reunió a personal de varias naciones de la OTAN, entre las que España no estuvo incluida, "para refinar la preparación, la interoperabilidad y la cohesión de la guerra conjunta".

Puesto de Mando en el ejercicio Steadfast Gadder 2025 OTAN

Los escenarios "retaron a los estados mayores a sincronizar la actividad entre los componentes terrestres, marítimos, aéreos, de operaciones especiales, cibernéticos, espaciales y logísticos", según explica la propia OTAN en un comunicado.

Este enfoque de proyección multidominio y multidisciplinar, aseguran, refleja "los esfuerzos de la OTAN por preparar la Fuerza de Reacción Aliada para un despliegue rápido en entornos complejos".

La Fuerza de Reacción Aliada, dirigida por el Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN en Italia, "es un componente central del Nuevo Modelo de Fuerza de la OTAN y apoya la implementación del Concepto de Disuasión y Defensa del área Euroatlántica".

También es una fuerza conjunta de alta disponibilidad, capaz de desplegarse rápidamente bajo la dirección del Comandante Supremo Aliado (SACEUR) en Europa; actualmente, el general estadounidense Alexus Grynkewich.

La primera fase de las maniobras ha sido la "certificación de la Fuerza de Reacción Aliada y sus componentes en la realización de operaciones multidominio fuera del área de responsabilidad del SACEUR", explica el general de división Ruprecht von Butler, comandante del Centro de Guerra Conjunta y el oficial que dirige el ejercicio.

En segundo lugar, Ruprecht von Butler apunta a la "experimentación y el desarrollo de la guerra", que incluye la incorporación de lecciones identificadas de Ucrania, un mayor realismo y dinamismo para reaccionar a las necesidades de la Fuerza de Reacción Aliada.

El tercer pilar del Steadfast Dagger ha sido el "fortalecimiento" de las relaciones con los miembros de la OTAN mediante su "asistencia y participación en un simulacro de guerra".

La suma de todo lo anterior se traduce en un "aumento del nivel de preparación de la Alianza y la Fuerza de Reacción Aliada", afirma el comandante Ruprecht von Butler.

Multidominio

El Steadfast Dagger ha servido para el entrenamiento de elementos terrestres, marítimos, aéreos, de operaciones especiales y logísticos asignados a la rotación de 2026 de la Fuerza de Reacción Aliada.

Los principales participantes en el entrenamiento han sido la 3ª División francesa como mando del componente terrestre, el Mando del Componente Aéreo de la Fuerza Conjunta francesa, la Fuerza de Ataque británica como mando del componente marítimo, el Mando del Componente de Operaciones Especiales de UK y el Grupo de Apoyo Logístico Conjunto francés.

Despliegue de A330 MRTT francés en un anterior ejercicio OTAN

"Todos ellos desempeñaron un papel fundamental en el ensayo de la integración rápida y la coordinación multidominio", aseguran desde la OTAN.

Todos los comandos implicados afrontaron "desafíos operativos realistas, como amenazas dispersas, comunicaciones disputadas e interacciones cívico-militares complejas".

Asimismo, "la aplicación de herramientas de comando y control de última generación fue una parte importante del diseño del entrenamiento de este año".

Continuando con el proceso de transformación en el que está inmersa la OTAN, el ejercicio incorporó conceptos en evolución, como la integración de efectos multidominio, la cooperación a nivel gubernamental y herramientas avanzadas de apoyo a la toma de decisiones.

El ejercicio también sirvió para probar nuevos procesos a nivel de personal, validar nuevos procedimientos e identificar oportunidades de mejora. Incluidas lecciones aprendidas del conflicto de Ucrania.

Las maniobras recién finalizadas se diseñaron e impartieron bajo los principios de "Entrenamiento Audaz" de la OTAN. "Entrenar para operar, entrenar para disuadir y entrenar para ganar", según ha explicado el coronel Kevin Rafferty, subjefe de Estado Mayor de Ejercicios, Entrenamiento e Innovación.

Otro de los puntos clave del diseño del Steadfast Dagger es que se estableció como un ejercicio "fuera del área" de responsabilidad de la SACEUR.

Gracias a ello se llevan a cabo acciones que permiten "preparar a la Fuerza de Reacción Aliada para crisis más allá de la región euroatlántica".

Fruto de la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, la OTAN identifica algunos actores clave fuera de ese eje euroatlántico al que la OTAN hace referencia.

"La competencia estratégica, la inestabilidad generalizada y las crisis recurrentes definen nuestro entorno de seguridad más amplio"; según reza el documento del Concepto Estratégico de la OTAN publicado ese mismo año.

"Las amenazas que enfrentamos son globales e interconectadas", aseguran. Además de Rusia, la OTAN identifica a Oriente Medio y África como fuentes de terrorismo, conflictos e inestabilidad generalizada.

China también está mencionada debido, principalmente, a las "ambiciones declaradas y las políticas coercitivas", con su intención de adhesión de Taiwán como uno de los factores de riesgo más importantes en el corto y medio plazo.