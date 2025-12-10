La Armada recibirá el primer MH-60 Romeo el próximo octubre y los siete helicópteros restantes a lo largo de 2027

España se suma así a países como India, Grecia o Australia que ya operan este moderno helicóptero estadounidense en sus fuerzas navales.

El MH-60 Romeo, desarrollado por Sikorsky, destaca por sus avanzados sensores y capacidad para misiones antisubmarinas y ataque naval.

La adquisición de los ocho MH-60R, valorada en 820,5 millones de euros, permitirá sustituir la antigua flota de SH-60 Bravo en servicio desde 1988.

La Armada española recibirá el primer helicóptero MH-60 Romeo en octubre de 2025 y los siete restantes a lo largo de 2027.

La Flotilla de Aeronaves de la Armada (FLOAN) atraviesa un periodo de grandes cambios marcado, principalmente, por la incorporación de nuevas aeronaves. Así, por ejemplo, la llegada de los H135 y NH90, ambos construidos por Airbus, han supuesto un cambio de paradigma para la rama aérea de la fuerza naval, acostumbrada a operar helicópteros de origen estadounidense.

Sin embargo, para no soltar del todo los aparatos diseñados en Estados Unidos, la FLOAN también recibirá ocho nuevos MH-60 Romeo (R). Según ha confirmado este martes su comandante, coronel Antonio Núñez, las entregas de estas unidades comenzará en la segunda mitad del próximo año.

En concreto, la Armada incorporará el primer Romeo en octubre y el resto a lo largo de 2027. El Gobierno español aprobó la compra de estos sistemas, con sus respectivos equipos y armamento asociados, en 2023, mediante una inversión 820,5 millones de euros.

Este modelo desarrollado por la empresa Sikorsky, propiedad del gigante Lockheed Martin, está diseñado para la guerra antisubmarina. Con él, la Armada sustituirá su flota de 12 helicópteros SH-60 Bravo (B), en servicio en la Décima Escuadrilla desde 1988. De hecho, España es el único país del mundo que todavía opera esta versión del Seahawk.

A su vez, la FLOAN está a la espera de los últimos dos SH-60 Foxtrot (F), de forma tal que asciendan a ocho los helicópteros que utiliza la Quinta Escuadrilla para tareas de helitransporte anfibio. La llegada del par de aeronaves faltantes está prevista también para 2026.

SH-60 Bravo junto a un Harrier Armada

Los Foxtrot, adquiridos de segunda mano a la US Navy, son los sustitutos de los míticos SH-3D Sea King que operaron en la Armada durante más de medio siglo, hasta su desactivación en 2022.

Posteriormente, seis Morsa -nombre con los que se conocía a los Sea King puertas adentro de la Armada- fueron vendidos a la Marina de Guerra del Perú por el simbólico precio de 600 euros.

Características del Romeo

El MH-60R, cuyo desarrollo comenzó en 1999, fue concebido y fabricado conforme a los requisitos de la Marina de los Estados Unidos, que buscaba un helicóptero robusto, potente y fiable, capaz de operar tanto desde bases terrestres como desde buques.

Esta aeronave integra sofisticados sensores digitales, entre los que se incluyen un radar multimodo, un sistema de apoyo electrónico, una cámara electroóptica e infrarroja, equipos de supervivencia, un sonar de inmersión y sonoboyas.

El helicóptero dispone de un sistema de misión completamente integrado que analiza la información captada por los sensores para generar una representación detallada de la superficie marítima y del entorno submarino. Gracias a ello, la tripulación puede detectar, seguir y atacar objetivos navales o submarinos con gran precisión y eficacia.

En cuanto a armamento, el Romeo puede equiparse con torpedos antisubmarinos Mark 54 Mako y misiles aire-tierra AGM-114 Hellfire. Asimismo, permite la instalación de armamento ligero manejado por la tripulación desde el portón derecho del helicóptero.

Con esta adquisición, España se une a naciones como India, Grecia, Noruega, Corea del Sur, Arabia Saudí y Australia, que ya han incorporado este modelo estadounidense a sus fuerzas navales.