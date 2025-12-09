Más de 8.500 militares ucranianos ya han pasado por España para realizar cursos de formación con las FAS

Las claves nuevo Generado con IA Más de 8.500 militares ucranianos han sido formados en España por las Fuerzas Armadas en el marco de la misión europea de apoyo a Ucrania. España ha impartido más de 200 módulos de formación en 33 especialidades diferentes, incluyendo combate, apoyo aéreo, desminado y manejo de drones. El Cuartel General del Toledo Training Coordination Centre coordina estas actividades, que representan el 10% del total de personal ucraniano instruido por la UE. La formación busca reforzar la capacidad defensiva de Ucrania frente a la invasión rusa y cuenta con la colaboración de 24 Estados miembros de la Unión Europea.

La colaboración y apoyo del Ministerio de Defensa español a Ucrania viene articulándose, en buena parte, a través de la formación de los soldados a la orden de Zelenski.

Tal y como recoge el EMAD, las Fuerzas Armadas ya han instruido a más de 8.500 militares ucranianos en el marco de la misión de la Unión Europea de asistencia al país europeo, en guerra tras la invasión de Rusia de principios de 2022.

A colación del comienzo del conflicto, la UE estableció en noviembre de ese mismo año la Misión de Asistencia Militar de la UE en Apoyo a Ucrania (EUMAM UA) que en España se ha traducido en la impartición de más de 200 módulos de 33 especialidades diferentes.

Estos procesos formativos proyectan "el firme compromiso de España con la seguridad y protección de Ucrania", afirman desde el Estado Mayor de la Defensa.

Los cursos se organizan como complemento a las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas y versan sobre temáticas muy diversas. Por ejemplo, van desde cursos de formación básica del combatiente a otros más específicos de Apoyo Aéreo Próximo.

También se imparten especialidades de ingeniero de combate, desminado humanitario, Derecho Internacional Humanitario, producción de información geoespacial, medicina hiperbárica y cursos de manejo del dron Black Hornet, entre otros.

La formación se dirige y organiza a través del Cuartel General del Toledo Training Coordination Centre (TTCC), que opera bajo la dirección del Mando de Operaciones, del cual depende.

"La aportación de España a esta misión supone el 10% del total del personal ucraniano instruido", ha afirmado el teniente coronel Juan José López, jefe de Estado Mayor de EUMAM UA en España. Algo que "demuestra la seriedad con la que España afronta sus compromisos".

Según explica el teniente coronel Juan José López, en todas las actividades de formación, los militares instructores españoles despliegan mucho esfuerzo y dedicación en el desarrollo de sus cometidos.

Lo hacen con "la intención de proporcionar la mejor instrucción posible a los militares ucranianos, que están demostrando una motivación y profesionalidad ejemplar para ser una herramienta eficaz al servicio de la defensa de su patria".

Desde que se aprobara por decisión del Consejo Europeo, el objetivo de esta misión es reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para defender la integridad territorial de su país dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y disuadir y responder a posibles futuras ofensivas militares de Rusia y otros agresores potenciales.

Hasta ahora, 24 Estados miembros de la UE han ofrecido módulos de formación y personal a militares ucranianos mediante una red de colaboración de todos los socios internacionales afines.