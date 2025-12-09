El Kremlin califica de "absoluta estupidez" las acusaciones sobre que Rusia prepara un ataque contra la OTAN

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en San Petersburgo (archivo). Europa Press

El Kremlin ha tildado este martes de "absoluta estupidez" las acusaciones sobre que Rusia prepara un ataque contra la OTAN, en medio de las tensiones derivadas de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"En cuanto a la preparación de un ataque contra la OTAN, eso es una absoluta estupidez. Una vez más, insto a todos a escuchar la fuente original: nuestro presidente Putin", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en Moscú.

Asimismo, Peskov ha recalcado que Putin no tiene intención de "restaurar" la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), dado que "es imposible", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

"Lo ha dicho en muchas ocasiones. Hablar de ello es poco respetuoso hacia nuestros socios, nuestros aliados en la Comunidad de Estados Independientes (CIS)", ha sostenido, antes de criticar las últimas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la voluntad del presidente ruso de volver a poner en pie la URSS.

Poco antes de su reunión en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el presidente ruso Vladímir Putin negó que Moscú tenga planes de atacar Europa, aunque advirtió que su país está preparado para responder si se desata un conflicto.

“Rusia no tiene intención de luchar contra Europa, lo he dicho en numerosas ocasiones. Pero si Europa decide ir a la guerra, estamos listos”, declaró Putin.

El líder ruso acusó a los europeos de vivir "en la ilusión" de que pueden asestar a Rusia una "derrota estratégica", cuando insistió en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región ucraniana de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra.