Defensa amplía en 443 millones de euros el coste del programa de construcción de las cinco fragatas F-110 para la Armada

Se autoriza también la construcción de una nueva residencia logística en la Base Naval de Rota, con un contrato de 14 millones de euros y una duración prevista de 24 meses.

Defensa ha aprobado un acuerdo marco de 150 millones de euros para el sostenimiento global del Sistema Integrado de Entrenamiento (ITS) del Ejército del Aire con la aeronave Pilatus PC-21.

El plazo de ejecución del programa de fragatas F-110 se amplía hasta julio de 2033, un año más de lo previsto inicialmente.

El Ministerio de Defensa ha incrementado en 443,6 millones de euros el presupuesto para la construcción de cinco fragatas F-110 para la Armada, elevando el coste total a 4.768 millones.

En el mismo Consejo de Ministros que se ha aprobado la condonación de 4.010 millones de euros a Galicia, el Ministerio de Defensa también ha comunicado varios acuerdos tomados con especial relevancia en algunos de los programas más importantes de las Fuerzas Armadas españolas.

El primero de ellos es la modificación de la orden de ejecución para la construcción de 5 fragatas F-110, un programa de la Armada adjudicado a Navantia que tuvo su primer hito importante hace unos meses con la botadura de la primera unidad en Ferrol.

"Durante el desarrollo del diseño del buque y definición del alcance de los sistemas que lo integran han surgido necesidades de cambios por mejoras técnicas o por consecuencias imprevistas e ineludibles", explican desde el Ministerio de Defensa.

"En consecuencia, para lograr la consecución del Programa F-110 y la adquisición de las unidades previstas, es necesario modificar la orden de ejecución incrementando su precio, así como el plazo de ejecución", prosiguen en la nota.

El valor estimado de la modificación es de 443,6 millones de euros y, al mismo tiempo, supone incrementar el plazo de duración de la orden de ejecución desde su formalización hasta julio de 2033.

Fragata de la clase F-110 Lockheed Martin

Según la información oficial, el gasto total del programa, antes de esta modificación, se había estipulado en 4.325 millones de euros y un plazo de ejecución de las entregas finalizaba en 2032.

Esta modificación, de la que el Ministerio de Defensa no ha aportado más detalles en la nota, supone un 10% de incremento en el presupuesto original y la ampliación de la ventana temporal un año.

Continuando con las decisiones tomadas en el Consejo, Defensa también ha autorizado la celebración del acuerdo marco para el sostenimiento global del Sistema Integrado de Entrenamiento (ITS) del Ejército del Aire y del Espacio.

El objetivo es disponer de un servicio global de sostenimiento que incluya ingeniería, mantenimiento, abastecimiento e instrucción. "Dicho ITS se basa en el empleo de la aeronave Pilatus PC-21 versión 6", que presta actualmente servicio en la Academia General del Aire en la Base Aérea de San Javier (Murcia).

El Rey Felipe VI a los mandos del PC-21 Izan González Omicrono Base Aérea de San Javier (Murcia)

Se trata de la aeronave de referencia para la instrucción básica de los futuros pilotos del Ejército del Aire, antes de pasar a su especialidad.

"El conjunto supone un bloque integral indivisible que contribuirá a satisfacer las necesidades de enseñanza básica y elemental de la Academia General del Aire, así como de ensayos en vuelo en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación", explican.

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 150 millones de euros y tendrá una duración de siete años desde la formalización, sin posibilidad de prórroga.

Por último, el Ministerio de Defensa ha autorizado la celebración del contrato para la construcción de la nueva residencia logística de la Armada y la urbanización del entorno de la Base Naval de Rota (Cádiz).

Desde el Ministerio de Margarita Robles apuntan al "déficit de alojamiento en la Base, que afecta tanto a la operatividad de la Armada como a la calidad de vida de su personal".

"La construcción de un nuevo edificio de residencia logística es una necesidad prioritaria, plenamente justificada por el incremento sostenido de la demanda, las limitaciones de las infraestructuras existentes, el aumento de efectivos de las Fuerzas Armadas y la importancia estratégica de la Base Naval".

"Como consecuencia, resulta imprescindible ampliar la capacidad residencial mediante la construcción de una nueva instalación que permita dar cobertura a la creciente demanda, descongestionando las residencias existentes".

El contrato tendrá un valor estimado de 14 millones de euros y una duración de 24 meses desde la formalización del acta de replanteo.