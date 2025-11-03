España debuta en la operación Centinela Oriental de la OTAN: dos cazas y un A400M realizan una misión de cinco horas

Las claves nuevo Generado con IA España ha realizado su primer despliegue en la operación Centinela Oriental de la OTAN, con dos cazas Eurofighter y un avión cisterna A400M en una misión de cinco horas. El A400M proporcionó reabastecimiento aéreo a los Eurofighter, permitiendo extender su tiempo de permanencia en el espacio aéreo y demostrando su eficacia como multiplicador de fuerza. El destacamento DAT 'Vilkas', con unos 200 aviadores y ocho Eurofighter, opera desde la base de Šiauliai (Lituania) y ha reforzado la policía aérea en el flanco este de la Alianza. La misión destaca la capacidad de integración y cooperación de España con la OTAN para garantizar la soberanía territorial en el este europeo.

España ha dado un paso decisivo en su compromiso con la defensa colectiva de la OTAN al protagonizar su primer despliegue en el marco de la nueva operación Centinela Oriental (Eastern Sentry). Por primera vez, un avión cisterna A400M (TK.23) del Ala 31 y dos cazas Eurofighter del Ala 11 han ejecutado una misión de policía aérea -un A-Scramble en terminología aliada- de cinco horas de duración sobre el flanco este de la Alianza Atlántica.

El vuelo de reabastecimiento en el aire permitió ampliar significativamente el tiempo de permanencia de los Eurofighter en la zona de operaciones, garantizando la continuidad de la misión y demostrando la eficacia del A400M como multiplicador de fuerza en escenarios reales, según han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Durante la operación, el A400M ha proporcionado el combustible necesario para mantener la cobertura aérea sin interrupciones. A su vez, el personal de mantenimiento ha desempeñado un papel esencial, asegurando la plena disponibilidad de las aeronaves en un entorno de alta exigencia, tal como ha detallado el EMAD mediante un comunicado.

— Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) November 3, 2025

El teniente coronel Francisco Holgado del Águila, jefe del destacamento aerotáctico (DAT) ‘Vilkas’, ha subrayado la relevancia de esta primera misión: "La realización de esta operación en el marco de Centinela Oriental demuestra la alta capacidad de integración de los medios y del personal que España aporta a la Alianza para garantizar la soberanía territorial en el flanco este".

El DAT ‘Vilkas’, desplegado en la base aérea de Šiauliai, en el norte de Lituania, está compuesto por unos 200 aviadores procedentes de 15 unidades del Ejército del Aire y del Espacio. Su dotación incluye ocho Eurofighter del Ala 11, con base en Morón de la Frontera (Sevilla), y un A400M del Ala 31, procedente de Zaragoza.

Entre los meses de agosto y noviembre de 2025, el destacamento español ha cumplido con sus tareas de policía aérea reforzada y ha desarrollado actividades de representación institucional, recibiendo la visita de autoridades tanto españolas como lituanas y canadienses. Además, mantiene una estrecha colaboración con la comunidad local de Šiauliai, que brinda constante apoyo al contingente.