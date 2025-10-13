Seúl alerta de que Pionyang habría recibido tecnología rusa para desarrollar submarinos con misiles balísticos

Corea del Sur aseguró este lunes que Pionyang parece haber recibido "diversas tecnologías" de Moscú para el desarrollo de submarinos, en medio del fortalecimiento de su alianza y las intenciones de Pionyang de contar con misiles balísticos de lanzamiento submarino (SLBM).

El ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, reconoció este lunes que “parece ser cierto” que Corea del Norte estaría recibiendo diversas capacidades y tecnologías militares de Rusia. La afirmación tuvo lugar durante una auditoría de su ministerio ante la Comisión de Defensa del Parlamento.

Ahn hizo esta valoración en respuesta a la pregunta de un legislador sobre si el régimen de Kim Jong-un ha logrado desarrollar la capacidad de lanzar misiles balísticos submarinos (SLBM), un objetivo que Pionyang ha buscado durante años mediante pruebas desde plataformas sumergidas.

Sin embargo, el ministro subrayó que aún es pronto para emitir una conclusión definitiva.

Corea del Norte cuenta actualmente con dos submarinos equipados para lanzar SLBM y un tercero en construcción, según el Center for Strategic and International Studies (CSIS).

El primero, el "Héroe del 24 de agosto" es un modelo experimental operativo desde 2016 que puede disparar un solo misil y se utiliza principalmente para ensayos.



El segundo, el "Héroe Kim Kun-ok", presentado en 2023, tendría entre seis y diez tubos de lanzamiento para misiles balísticos o de crucero, aunque aún no está plenamente operativo.

Las últimas imágenes satelitales han revelado que Corea del Norte ha iniciado la construcción de un nuevo submarino de la misma clase que el “Héroe Kim Kun-ok” en los astilleros de Sinpo, un indicio claro de la expansión paulatina de su flota submarina estratégica.

Las declaraciones de Ahn se producen en un contexto de creciente acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, consolidado con el tratado de asociación estratégica que ambos países firmaron en junio de 2024 y reafirmado por visitas oficiales de altos cargos rusos a Pionyang.​

Los analistas destacan que el fortalecimiento de la flota norcoreana responde a la estrategia del régimen de Kim Jong-un de dotarse de una capacidad de disuasión nuclear desde el mar y expandir su presencia naval en la región, tal como quedó de manifiesto en ceremonias y declaraciones oficiales difundidas por los medios estatales.



Según la inteligencia surcoreana, Pionyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.



En su reciente visita a Pionyang, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, se reunió con Kim y reafirmó el compromiso de Moscú con el tratado bilateral, agradeciendo la participación de militares norcoreanos en la región rusa de Kursk.