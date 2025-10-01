La española Integrasys se une a IRON Cluster en Ucrania para incrementar su colaboración con las FAS de Zelenski

La situación de Ucrania en su guerra contra Rusia ha colocado a la industria de defensa como el eje principal de su estrategia a corto, medio y largo plazo. Entre las compañías que allí se han ubicado se encuentra la española Integrasys, que abrió un centro de excelencia en Kiev hace casi 2 años.

Ahora, la misma compañía, cuyo CEO es Álvaro Sánchez, ha anunciado su incorporación a la red ucraniana de defensa IRON Cluster para validar soluciones de defensa en el campo de batalla e impulsar la cooperación con el resto de aliados de la OTAN.

IRON Cluster es un centro tecnológico de defensa con sede en la ciudad ucraniana de Lviv. Reúne a más de 80 empresas especializadas en campos como la robótica, la electrónica, las comunicaciones y los sistemas no tripulados.

El factor diferenciador es que las tecnologías creadas por las compañías pertenecientes al clúster pueden emplear sus sistemas en el campo de batalla de forma muy directa, validando toda la cadena industrial y demostrando capacidades.

"Nos hemos unido a IRON Cluster porque es una organización clave para el desarrollo de tecnologías para drones", ha explicado Álvaro Sánchez a EL ESPAÑOL.

"Nuestro objetivo es reducir el tamaño de nuestras tecnologías para adaptarlas a drones más pequeños", apunta. "IRON Cluster es uno de los mejores para esto, ya que facilita pruebas y ejercicios, manteniéndonos cerca de los usuarios finales de la tecnología".

Una de las patas más importantes de la tecnología de la compañía son las soluciones de software que "permiten asegurar la superioridad en el espectro, garantizar las comunicaciones seguras y resilientes, reforzar la navegación y sincronización y proporcionar inteligencia avanzada", según han publicado en un comunicado.

Funcionamiento de Clean RF, sistema de detección y corrección de interferencias en tiempo real Integrasys

"Todo ello gracias a algoritmos de inteligencia artificial que reducen tiempos de resolución, refuerzan la resiliencia operativa y aseguran la interoperabilidad en entornos multidominio y congestionados", han afirmado.

En palabras de Álvaro Sánchez, "en Ucrania se está definiendo el futuro de la defensa europea". Integrasys lleva desde 2022 proporcionando ayuda y sistemas al Gobierno ucraniano, principalmente en el ramo de las comunicaciones de comando y control para drones y contra interferencias.

"Nuestros sistemas de medición de señales también han sido desplegados y estamos desarrollando nuevas soluciones de interés para la defensa de Ucrania", asegura Sánchez.

La guerra electrónica se ha convertido en uno de los principales campos de actuación en los conflictos actuales. El ejemplo de ello son las frecuentes interferencias que afectan a la señal de los satélites GPS, como el que experimentó el avión del Ejército del Aire español hace sólo unos días.

De hecho, un número importante de amenazas aéreas ya se neutralizan empleando este tipo de técnicas de interferencias e intervención del mando y control, demostrando ser efectivas y económicamente sostenibles.

La alianza con IRON Cluster "nos permite reforzar nuestro papel como socio estratégico en Europa y seguir desarrollando tecnologías críticas que garanticen seguridad, interoperabilidad y resiliencia en un contexto geopolítico cada vez más complejo":

"Somos una de las empresas pioneras, no sólo españolas sino internacionales, en unirnos a este clúster ucraniano", señala Álvaro Sánchez a este medio. "De hecho, somos los primeros en España en desplegar tanto talento como sistemas en la zona".

Sistema EO Master de análisis con IA de imágenes para el reconocimiento de objetos Integrasys

"Actualmente, otras empresas también se están uniendo y nuestra visión es proporcionar tecnología en colaboración con otras compañías tanto españolas como internacionales", explica.

Integrasys en Ucrania

Además de este nuevo clúster, Integrasys participa en Brave1. Esta última es una plataforma creada por el propio Gobierno de Ucrania para unir a las compañías del sector de la defensa y propiciar un ecosistema empresarial potente en el país.

El éxito de la compañía en Ucrania "se debe a la estrecha relación y al apoyo continuo que hemos ofrecido al país durante estos años", afirma Álvaro Sánchez.

En la feria FEINDEF, celebrada en Madrid el pasado mayo, el ministro de Industrias Estratégicas ucraniano presentó a Integrasys como un caso de éxito de empresa española operando en Ucrania.

Un punto importante en esta estrategia de Integrasys en Ucrania es que abrieron un Centro de Excelencia en Kiev en noviembre de 2023. Allí cuentan con "personal experto en operaciones militares, incluyendo voluntarios del Ministerio de Defensa español que ahora trabajan con nosotros para asistir al Ministerio de Defensa ucraniano".

De hecho, Álvaro Sánchez fue invitado a Kiev por la viceministra de Defensa para participar en el diseño y creación de la nueva fuerza espacial ucraniana, cuya formación se espera que ocurra este mismo año.