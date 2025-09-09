EEUU sigue apostando por la Base Naval de Rota: invertirá 78 millones en la construcción de polvorines para misiles

Escapa a cualquier secreto que Estados Unidos y España mantienen actualmente unas relaciones diplomáticas y de colaboración tan complejas como deterioradas.

Los movimientos realizados en política exterior por el Gobierno han conducido a la desconfianza de la Casa Blanca en materias críticas como la colaboración en materia de inteligencia o el nulo peso de España en las negociaciones sobre la guerra de Ucrania.

El apoyo abierto a Palestina, el consiguiente embargo a cualquier armamento israelí, la cercanía del presidente español a Xi Jinping o el recorte al compromiso del gasto militar según el acuerdo de La Haya han sido sólo algunos de los asuntos que han estropeado los vínculos recientemente.

Otra de las polémicas, tan tradicional como recurrente, es el mantenimiento de la Base Naval de Rota, unas instalaciones de suma importancia para la estrategia naval de Estados Unidos que conforman su puerta al mar Mediterráneo.

"Es hora de trasladar la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón a Marruecos", declaró el pasado junio Robert Greenway, general estadounidense actualmente en la reserva. La opinión personal de un militar en la reserva no tiene por qué estar alineada con la de sus mandos, pero sirvió para generar la chispa de la duda.

Sin embargo, en medio de todo este ruido y cruce de acusaciones, lo que se plasma en la documentación oficial es una postura opuesta a la que vertió Greenway.

El pasado 2 de septiembre, se publicó la aprobación de la construcción de cuatro nuevos polvorines semienterrados en la Base Naval de Rota. En la documentación, reflejada en la parte del Senado del Congressional Record, se estima en 92 millones de dólares (78,4 millones de euros) la inversión monetaria necesaria para llevar a cabo la obra.

Aprobación del gasto de 92 millones de euros para llevar a cabo las obras

Este tipo de instalaciones se utilizan para el almacenamiento de misiles a gran escala y bajo estrictas medidas de seguridad. Teniendo en cuenta que Rota es un puerto muy importante para los destructores de la Navy de EEUU, no sería extraño que se emplearan para almacenar interceptores del escudo antiaéreo de la OTAN.

Las obras que se llevarán a cabo en la localidad gaditana aparecen junto a otras inversiones aprobadas por el Senado estadounidense de diversa índole y en bases militares del país.

Nuevos polvorines en Rota

Según reza el proyecto, la compañía que se haga con el contrato construirá un total de cuatro polvorines cubiertos de tierra tipo H, una estación de montacargas, un taller de revisión y reelaboración de municiones, un nuevo centro de reciclaje de propiedad española y trabajos relacionados a las anteriores participaciones.

La construcción de los polvorines incluirá cimentaciones, muros y superficies de hormigón armado, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Documento descriptivo sobre las infraestructuras que se van a construir

La infraestructura primaria también contará con plataformas de entrada y carga, sistemas de detección de intrusos y la cubierta de tierra. "Se requerirá una zona de hormigón frente al polvorín para la manipulación, el almacenamiento, la inspección, la carga y la descarga de municiones".

Los polvorines cubiertos de tierra Tipo H corresponden a un estándar de la Navy estadounidense con capacidad de almacenaje de 226 toneladas de explosivo, alcanzando las 1.000 toneladas con el total de las cuatro instalaciones aprobadas.

Una construcción Tipo H estándar cuenta con unos 48 metros de ancho, 15 de largo y una altura de 4,50 metros. Están construidas en hormigón armado y diseñadas para soportar la detonación de cargas explosivas, minimizando su propagación.

Salvo la parte frontal, donde se instalan las puertas de acceso, el techo y las paredes están cubiertos por una capa de arena que va desde los 60 centímetros a un metro de espesor, según la normativa.

La estructura se levantará donde se encuentra actualmente un centro de reciclaje de titularidad española. Por lo tanto, los trabajos para la construcción de los polvorines contemplan su derribo y la construcción de una nueva planta, también española.

En cuanto al taller de revisión y reelaboración de municiones, conocido en inglés por las siglas AROS, es una instalación especializada en este tipo de trabajos para poner a punto los sistemas almacenados en el polvorín.

El destructor USS Curtis Wilbur lanzando un misil SM-2 Kristopher G. Horton / Wikimedia Commons Omicrono

Esta importante inversión estadounidense y el aumento de capacidades puede estar relacionado con la intención de incrementar en un 50 % el número de buques destructores destacados en Cádiz en un plazo de 2 años, pasando de 4 a 6 embarcaciones de la clase Arleigh Burke.

Incremento de capacidades

La Base Naval de Rota se sostiene, por el momento, como una de las prioridades de la proyección de fuerza de la Marina estadounidense en este lado del planeta. Esto queda reflejado en algunos de los últimos contratos llevados a cabo para continuar operando en las instalaciones gaditanas.

Allí se encuentra un destacamento del Centro de Mantenimiento Regional Desplegado Avanzado (FDRMC, de sus siglas en inglés). Allí se estableció, originalmente, un equipo que proporcionaba soporte técnico a los cuatro destructores de la flota estadounidense basados en Rota.

Fruto de los acuerdos alcanzados en 2022 para incrementar la presencia y capacidades estadounidenses en la base naval, el pasado octubre se incorporó un quinto destructor y los planes señalan que recalará un sexto el próximo año 2026.

Los buques clase Arleigh Burke se han convertido en la espina dorsal de la Marina estadounidense para la proyección de fuerza y el sostenimiento de la defensa antiaérea, prueba de ellos es que forman parte esencial del escudo antimisiles de la OTAN.

Son embarcaciones complejas, con un número muy importante de sistemas críticos a bordo que el personal del FDRMC roteño debe mantener operativos. Debido a esto, en los últimos tiempos la Navy ha ampliado algunos destacamentos de personal técnico en la base naval que atenderán las necesidades de las seis embarcaciones.

Llegada a la Base Naval de Rota del destructor USS Oscar Austin Francisco J. Olmo Europa Press

"El traslado del puerto base del USS Oscar Austin a Rota es el siguiente paso para fortalecer la presencia marítima y el poder de combate de Estados Unidos y la OTAN en Europa", según dijo Daryl Caudle, comandante del Comando de Fuerzas de la Flota de EEUU, cuando se anunció el destacamento del quinto buque hace algo más de un año.

En una publicación emitida por la Embajada de Estados Unidos en España, se dijo que la llegada del quinto destructor "refuerza el compromiso de la Marina estadounidense con su relación histórica con sus aliados marítimos en España".

Según indican desde la Marina estadounidense, el FDRMC de Rota está integrado por personal altamente cualificado que se dedica a proporcionar "mantenimiento, asistencia técnica a la flota, reparaciones en viaje de buques y embarcaciones en las áreas de la Quinta y Sexta Flota". La primera de ellas con sede en Baréin y la segunda en Nápoles.

Igualmente "el destacamento proporciona apoyo a distancia y asistencia técnica de flota a los buques desplegados en el mar Mediterráneo", aseguran.

Si bien todos esos movimientos se llevaron a cabo con la antigua Administración Biden, en los casi 9 meses que lleva Trump en el despacho oval no ha habido cambios significativos en la estrategia naval de EEUU en España. Tampoco parece que la continuidad de la Base Aérea de Morón vaya a verse comprometida.