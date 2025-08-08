Los multimillonarios programas de Alemania para mejorar su defensa: 20 nuevos Eurofighter y 8.500 blindados

La coordinación entre los miembros de la Unión Europea y los que pertenecen a la OTAN para incrementar el gasto en defensa comienza a tomar forma. Además de España, cuyo compromiso para 2025 es emplear el 2% del PIB en Defensa, Alemania también cuenta con planes de incremento en el gasto.

Las cuentas de Berlín para este 2025 pasan por destinar el equivalente al 2,4% de su PIB en Defensa, lo que se traduce en unos 86.000 millones de euros y el compromiso es ir incrementando paulatinamente esta cifra.

El próximo 2026, se espera que alcance el 3,5% y, a partir de ese momento, continuar hasta el 5% en 2029 como parte del compromiso rubricado el pasado junio junto al resto de miembros de la OTAN.

Para ponerlo en perspectiva, España planea alcanzar y mantener el citado 2% durante los próximos años —pese a que firmó el mismo documento que el resto de países de la Alianza Atlántica—, lo que se traduce en unos 33.000 millones de euros.

El pasado lunes, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció la prioridad de su Gobierno en convertir a las Fuerzas Armadas del país en el ejército convencional más fuerte de toda Europa, según recoge Reuters, citando dos fuentes familiarizadas con el plan.

Eurofighter Izan González

Entre las prioridades de la Bundeswehr está el refuerzo en áreas tan importantes como la rama aérea, a través de la adquisición de 20 Eurofighter, y la terrestre, donde ya se habla de 5.000 blindados 8x8 Boxer y, al menos, 3.500 blindados Patria de origen finlandés.

Asimismo, el Ministerio de Defensa también está avanzando los planes para comprar más sistemas de defensa aérea IRIS-T y varios cientos de torretas de defensa antiaérea SkyRanger, aunque para estos dos últimos programas todavía no se ha cerrado el gasto.

Más Eurofighter

El último pedido en firme de Eurofighter por parte de Alemania ocurrió en el 2020 por un total de 38 aeronaves —30 monoplaza y 8 biplaza— que presumiblemente comenzarán a entregarse este mismo año.

Los 38 cazas forman parte del programa Quadriga para la incorporación de aeronaves actualizadas en su versión Tranche 4, la más reciente de cuantas tiene el consorcio Eurofighter. Son, de hecho, aviones muy similares los que el Ejército del Aire español incorporará como parte de su programa Halcón.

Más recientemente, en 2024, el anterior canciller, Olaf Scholz, anunció la intención de ampliar la cartera de pedidos de Eurofighter en la feria de aviación ILA que se celebra en Berlín. Sin embargo, la propuesta quedó suspendida por falta de acuerdo, hasta ahora.

Según informa Reuters, el coste estimado para los 20 nuevos cazas se sitúa entre los 4.000 y 5.000 millones de euros, sin que se sepa, por el momento, la distribución entre las diferentes variantes —monoplaza o biplaza— ni del equipamiento que integrarán.

La noticia llega solo unos días después de que Turquía firmase con Reino Unido la intención de adquirir 40 aparatos del modelo tras años de bloqueo del acuerdo por parte de Alemania. Lo que reafirma que el programa Eurofighter se encuentra más que vigente.

Asimismo, el Ministerio de Defensa español se ha retirado de cualquier intención de compra del caza F-35. En su lugar, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la intención es apostar en la actualidad por el propio Eurofighter y seguir impulsando el desarrollo del FCAS.

Rama Terrestre

En cuanto a los programas de vehículos, Alemania tiene la intención de incorporar más de 8.500 blindados en los próximos años. La distribución, según Bloomberg, pasa por 5.000 vehículos Boxer, fabricados por las alemanas Rheinmetall y KNDS, y 3.500 unidades del AMV, de la finlandesa Patria.

Varias versiones del Boxer durante unas pruebas Rheinmetall

El Boxer es un vehículo conocido dentro de la Bundeswehr, ya que la primera orden de compra se efectuó en el año 2015 y recibió las primeras unidades en 2020.

Tras el éxito registrado, el Ministerio de Defensa alemán fue ampliando en diversos contratos el número de Boxer hasta alcanzar las 551 unidades. Este más de medio millar está distribuido entre diferentes versiones como las de transporte de personal, ambulancia o puestos de mando y control.

Por el momento, se desconoce la configuración interna con la que contarán los 5.000 vehículos Boxer que se integrarán en el futuro dentro de las Fuerzas Armadas de Berlín. En la actualidad, existen versiones con cañones de 120 milímetros, con obuses de 155 milímetros, con armamento más ligero e incluso lanzapuentes; todas ellas en versión 8x8.

En cuanto al vehículo de Patria, Alemania se unió al programa CAVS a principios de año. Con esta incorporación, el Ministerio de Defensa del país "facilita la adquisición en serie de vehículos CAVS basados en el Patria 6x6".

Patria AMV Jorchr / Wikimedia

Además de Alemania, en el programa participan Finlandia, Letonia, Suecia y Dinamarca. "El objetivo principal del CAVS es desarrollar un sistema de vehículos blindados 6x6 que satisfaga los requisitos comunes de los países miembros", según señala Patria.

Uno de los principales ejes del CAVS es que se trata de una plataforma modular. "Permite adaptar el vehículo a diversas misiones, como transporte de tropas, evacuaciones médicas, apoyo logístico, reconocimiento y operaciones de combate".

No se ha revelado cuál será la distribución de los 3.500 vehículos que adquirirá Alemania, en un contrato valorado en unos 7.000 millones de euros.