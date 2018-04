Theresa May sobre el ataque a Siria: "No hay alternativa al uso de la fuerza"

May y Macron en una imagen de archivo Reuters

La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho este sábado que "no hay alternativa practicable al uso de la fuerza" en Siria, al confirmar la implicación militar de su país en la ofensiva conjunta adoptada contra el régimen de Bachar Al Asad en Siria.

La líder conservadora indicó que se han agotado "todos los canales diplomáticos posibles" antes de acordar con Estados Unidos y Francia una acción coordinada en respuesta al ataque perpetrado por Asad con armamento químico el pasado sábado en la ciudad de Duma.

"Este modelo persistente de comportamiento debe frenarse, no solo a fin de proteger a inocentes en Siria de muertes y bajas espantosas ocasionadas por armas químicas, sino también porque no podemos permitir la erosión de la norma internacional que evita el empleo de esas armas químicas", afirmó May en un comunicado.

La jefa del Ejecutivo de Londres puntualizó que la intervención militar coordinada, cuyos objetivos son las capacidades de armamento químico de Al Asad, "no trata sobre intervenir en una guerra civil, ni de un cambio de régimen".

La ofensiva constituye, según precisó, "un ataque limitado y dirigido que no escale las tensiones en la región y que haga todo lo posible para evitar bajas civiles". Según May, esa acción militar enviará asimismo "un claro mensaje" a cualquiera que crea que puede emplear armamento químico "con impunidad".

"Es la primera vez, como Primera Ministra, que he tenido que tomar la decisión de comprometer a nuestras fuerzas armadas en combate y no es una decisión que haya tomado a la ligera", admitió. "Lo he hecho porque considero que esta medida redunda en el interés nacional del Reino Unido", remachó.

Macron: "N o podemos tolerar la banalización del uso de armas químicas"

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó hoy que ha ordenado a las Fuerzas Armadas de su país intervenir en Siria junto a Reino Unido y Estados Unidos porque "no podemos tolerar la banalización del uso de armas químicas".

En un comunicado, Macron subrayó que el ataque "está circunscrito a las capacidades del régimen sirio que permiten la producción y el empleo de armas químicas" y explicó que el Parlamento francés será informado de la ofensiva y se abrirá un debate parlamentario, como estipula la Constitución.

Para Macron, "los hechos y la responsabilidad del régimen sirio" en el ataque químico que mató a decenas de personas el 7 de abril en Duma, cerca de Damasco, "no ofrecen ninguna duda", y consideró que "se ha traspasado la línea roja establecida por Francia en mayo de 2017".

El uso de armas químicas en Siria "es un peligro inmediato para el pueblo sirio y para nuestra seguridad colectiva", agregó Macron, que avanzó que su país y sus aliados retomarán "desde hoy" los esfuerzos en el seno de Naciones Unidas para que se ponga en marcha un mecanismo internacional de establecimiento de responsabilidades.

La OTAN respalda el ataque

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, respaldó hoy el ataque de EEUU, Reino Unido y Francia a instalaciones de armas químicas en Siria, que "reducirá la capacidad del régimen" de Al Asad de atacar más a la población con este tipo de armas, dijo.

"La OTAN ha condenado sistemáticamente el uso continuado por parte de Siria de armas químicas como una clara vulneración de las normas y acuerdos internacionales", manifestó Stolenberg en una declaración publicada en la web de la Alianza Atlántica.

Subrayó que el uso de armas químicas "es inaceptable" y sus responsables deben rendir cuentas por ello.

La organización militar considera que la utilización de este tipo de armas es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y que "es esencial proteger la Convención sobre Armas Químicas", lo que exige "una respuesta colectiva y efectiva por parte de la comunidad internacional", agregó.

Los tres países lanzaron el ataque contra las "capacidades de armamento químico" de Bachar al Asad y en respuesta a un presunto ataque químico del que culpan al Gobierno sirio.

La ONU pide moderación

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a los países miembros de la organización a que muestren moderación "en estas circunstancias peligrosas" y se mantenga el respeto al derecho internacional.

"Insto a todos los estados miembros a que muestren moderación en estas circunstancias peligrosas y eviten cualquier posible escalada de la situación y el sufrimiento del pueblo sirio", afirma Gutierres en un comunicado.

Guterres también recuerda que el Consejo de Seguridad tiene como "principal responsabilidad el mantenimiento de la paz y la seguridad", y pide a sus miembros que se mantengan unidos "y asuman esa responsabilidad".

En los debates, en cambio, han quedado claras las profundas divisiones que enfrentan a Estados Unidos y Rusia acerca de la situación en Siria, al punto de que este viernes Guterres llegó a decir que "la Guerra Fría ha vuelto".