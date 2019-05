¿No sabes a quién votar en las europeas? Estos son los programas de PSOE, PP, Cs, UP y Vox

Los programas electorales que presentan los principales partidos de ámbito estatal a las elecciones europeas del próximo domingo 26 de marzo oscilan entre las 88 páginas del de Podemos, el más prolijo y detallado, y las 25 páginas de Vox. La comparación entre las diferentes propuestas revela un amplio grado de convergencia entre PSOE, PP y Cs en aspectos como la lucha contra el cambio climático o la reforma de la eurozona, con ideas prácticamente idénticas.

Socialistas y Podemos comparten un gran número de medidas en materia de empleo, política social y política migratoria. Por su parte, el PP, Cs y Vox coinciden en la urgencia de reformar la euroorden para evitar que se repita lo ocurrido con el ex presidente catalán, CarlesPuigdemont, y sus exconsellers fugados, cuya entrega a España ha sido denegada por Alemania y Bélgica.

El programa que más difiere del resto es el del partido de Santiago Abascal. Mientras que PSOE, PP, Cs e incluso Podemos abogan por seguir avanzando en el proceso de integración europea, Vox apuesta por reforzar la soberanía nacional y "poner freno al ejercicio abusivo de las competencias de las instituciones comunitarias".

Política migratoria

Migrantes en el puerto de Tarifa (Cádiz) tras ser rescatados por Salvamento Marítimo en el Estrecho de Gibraltar. Efe

PSOE: Evitar una «Europa fortaleza» y facilitar canales de inmigración segura, ordenada y regular. Reactivar la misión Sophia con un mandato específico para salvamento y rescate en el Mediterráneo. Sistema permanente y solidario de cuotas de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo. Refuerzo de Frontex sin solaparse con las actividades de los Estados fronterizos. Combatir las redes criminales de tráfico de personas.

PP: Convertir la lucha contra la inmigración irregular en una de las prioridades esenciales del presupuesto plurianual de la UE. Completar una política común de inmigración y asilo. Reforzar los recursos humanos y materiales de Frontex. Mejorar la cooperación económica con los países de África. Política enérgica contra las mafias que trafican con seres humanos.

CIUDADANOS: Sistema de visado por puntos para captar investigadores, emprendedores y estudiantes. Reparto obligatorio de refugiados entre los países de la UE con criteriod demográficos. Refuerzo de Frontex para que "apoye mejor a la Policía Nacional y la Guardia Civil". Más fondos europeos para los países que son frontera exterior como España. Redoblar la asistencia financiera y administrativa a África y Oriente Próximo para atajar las causas que provocan la inmigración.

UNIDAS PODEMOS: Convertir Frontex en una agencia pública europeo de búsqueda y salvamento marítimo. Establecer vías legales y seguras de acceso a Europa. Reforma del sistema de asilo para que el país responsable de tramitar una petición sea el preferido por el solicitante. Creación de una tarjeta de residencia europea. Prohibición de las devoluciones en caliente y de los elementos lesivos en las fronteras, como las concertinas. No más acuerdos migratorios con países que no respetan los derechos humanos.

VOX: "Tolerancia cero con la inmigración ilegal". Las fronteras exteriores de la UE "deben convertirse en una puerta infranqueable" para los migrantes irregulares. España suspenderá Schengen y reintroducirá controles fronterizos si algún Estado miembro incumple este requisito. Las ayudas de la UE a los países africanos deben supeditarse a su colaboración en la lucha contra la inmigración ilegal y a la firma de acuerdos de devolución. Luchar contra las mafias de la inmigración ilegal y contra "quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares". Oposición frontal a "cualquier intento de imponernos cuotas obligatorias desde Bruselas".

Euroorden y Cataluña

El expresidente Puigdemont se encuentra fugado en Bélgica Efe

PSOE: El programa del PSOE no contiene ninguna propuesta explícita para reformar la euroorden, aunque el candidato socialista, Josep Borrell, se mostró dispuesto a apoyar las iniciativas de PP y Cs durante el debate celebrado en La Sexta. Los socialistas sólo hablan de "aumentar el reconocimiento mutuo entre jurisdicciones nacionales" y apoyan la puesta en marcha de la Fiscalía Europea.

PP: Reforma de la euroorden para incorporar la sedición y la rebelión a la lista de delitos que permiten una entrega casi automática y agilizar su procedimiento de ejecución. Fortalecer el reconocimiento de las resoluciones judiciales penales de los Estados miembros. Reforzar la colaboración judicial y policial y los mecanismos de intercambio de información.

CIUDADANOS: Revisión de la euroorden para que la extradición entre países de la UE sea rápida y efectiva. El candidato de Cs, Luis Garicano, asegura que su partido no dará su visto bueno al próximo comisario de Justicia a menos que se comprometa a esta reforma. La actual titular, la checa Vera Jourova, de su misma familia liberal, se ha negado a hacerlo alegando que los cambios no son necesarios porque la euroorden funciona bien. Cs se compromete a una defensa "sin complejos" de España "frente a los que quieren ensuciar su imagen".

UNIDAS PODEMOS: "No me parece que haya que reformar nada ad hoc para responder a un problema puntual", respondió la candidata de UP, María Eugenia Rodríguez Palop, al ser preguntada por la euroorden en La Sexta. Su programa electoral no incluye ninguna medida al respecto.

VOX: Impulsar una reforma de la euroorden para incluir los delitos de rebelión y sedición. Reducir al mínimo los plazos de entrega. Aplicar el artículo 7 del Tratado para sancionar a Bélgica y Alemania por los "graves perjuicios" causados a España por "la inexistente cooperación judicial en la persecución y enjuiciamiento de los políticos separatistas que han atentado contra el orden constitucional y la unidad de la nación española". Prohibir el inicio de negociaciones de adhesión por parte de la UE con cualquier territorio que haya proclamado su independencia. Suprimir el Comité de las Regiones.

Empleo y política social

Oficina de empleo en la Comunidad de Madrid

PSOE: Incluir el empleo en el mandato del Banco Central Europeo (BCE). Duplicar el presupuesto de la UE hasta el 2% del PIB comunitario. Sanciones para los países que no respeten los derechos sociales. Seguro europeo de desempleo y salario mínimo europeo. Más ayudas a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Reforzar los derechos de los trabajadores en las plataformas online como Uber. Suprimir el veto en las decisiones sobre impuestos. Estrategia europea para la igualdad de género que tenga carácter vinculante.

PP: Que la UE dedique 120.000 millones de euros del Fondo Social a políticas activas y formación permanente. Reforzar la formación a escala europea en competencias digitales. Aumentar el presupuesto de la UE para investigación e innovación hasta los 120.000 millones entre 2021 y 2027. Garantizar que el dinero llegue también a las pymes.

CIUDADANOS: Plan europeo de 10.000 millones contra el desempleo juvenil que ayude a los jóvenes en paro a encontrar trabajo, formarse o montar su propia empresa. Apoyar la puesta en marcha de un seguro común de desempleo a nivel europeo. Una sola tarjeta sanitaria para toda la Unión Europea. Crear una central europea de compra de medicamentos. Estrategia europea para fomentar la vacunación y combatir la homeopatía y las terapias no respaldadas científicamente. Plan europeo para la igualdad de género.

UNIDAS PODEMOS: Un salario mínimo obligatorio en toda Europa de al menos el 60% del salario medio (1.200 euros en el caso de España). Creación de un seguro de desempleo europeo. Un Estatuto Europeo del Trabajo que fije un suelo de derechos laborales. Negociación colectiva europea de carácter obligatorio. Una estrategia europea para elevar las pensiones más bajas. Una prestación europea de ingresos suficientes de hasta 1.200 euros. Reducción de la jornada laboral a 34 horas semanales. Una directiva de control de los precios del alquiler. Una norma para expropiar los pisos vacíos de entidades financieras. Creación de un Alto Comisionado para los Derechos Fundamentales y la Igualdad de Trato. Despenalizar el cannabis y legalizar su uso con fines medicinales en la UE.

VOX: El programa de Vox no incluye ninguna medida en materia de empleo ni políticas sociales, que considera como competencias puramente nacionales.

Comercio

Trump, en un acto en la Casa Blanca Reuters

PSOE: Apostar por un comercio internacional justo y una globalización regulada, "huyendo de las soluciones fáciles a problemas complejos". Penalizar con recargos arancelarios las importaciones de empresas de países que no respetan el acuerdo de París contra el cambio climático o con legislaciones sociales y ambientales laxas. Evitar la entrada al mercado único de multinacionales que permitan violaciones de derechos humanos.

PP: Dar peso a las cuestiones industriales en las políticas comerciales de la UE. Garantizar en los acuerdos comerciales firmados con países terceros que las empresas comunitarias compitan en igualdad de condiciones: reciprocidad real en el acceso a contratos públicos y ayudas a I+D. Potenciar el mecanismo de evaluación de inversiones extranjeras para proteger la seguridad nacional.

CIUDADANOS: Una política comercial abierta al mundo pero con mecanismos de control para luchar contra la competencia desleal. Más transparencia en la negociación de los pactos comerciales entre la UE y sus socios internacionales y mejorar la comunicación sobre los beneficios para ciudadanos y empresas.

UNIDAS PODEMOS: Interrupción y renegociación de los acuerdos comerciales que no cumplan los principios de la UE en materia medioambiental, laboral o de derechos humanos. Reglamento para exigir responsabilidades a las multinacionales comunitarias que no respetan los derechos humanos fuera de la UE. Creación de un organismo de defensa frente a las empresas trasnacionales. Blindaje de los servicios públicos en las negociaciones comerciales.

VOX: Apoyo a la firma de tratados comerciales que ayuden a la exportación de productos españoles, acelerando la negociación y la entrada en vigor aunque sea parcial. Que los productos agrícolas sean prioritarios en las negociaciones. Impedir la entrada de productos agrícolas de terceros países que no cumplan las normas de seguridad y calidad europeas.

Política Exterior, Defensa y Seguridad

Militares en unas maniobras, en una imagen de archivo. Ejército de Tierra

PSOE: Creación de un grupo de intervención europeo que culmine a largo plazo en la formación de un Ejército Europeo. Promover una lista negra de países vetados para la exportación de armas de obligado cumplimiento. Acabar con el veto en las decisiones sobre política exterior. Poner en marcha un Consejo de Seguridad Europeo en el que participen 15 Estados miembros en lugar de 27. Sillón único para la UE en el FMI, Banco Mundial y G-20. Apoyar la ampliación a los países balcánicos. La deriva autoritaria de Turquía la aleja del proyecto europeo: impulsar espacios de confluencia con la sociedad civil. Prioridad para América Latina y el Mediterráneo.

PP: Promover una Política Común de Defensa intensificando la cooperación entre los Estados miembros y aumentando la inversión. Aprobar una Carta Europa de las Víctimas del Terrorismo. Reforzar el papel de la Agencia Europea de Ciberseguridad y trasladar su sede a León. Superar el requisito de unanimidad en la toma de decisiones en política exterior. Fortalecer las relaciones de la UE con los países de América Latina y el Magreb. Apoyar a la oposición en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Concluir un acuerdo de libre comercio con Mercosur. Reforzar las relaciones comerciales con Estados Unidos. Un plan Marshall para África. Cooperar con la Nueva Ruta de la Seda de China. Sillón para la UE en el Consejo de Seguridad de la ONU. Mantener el derecho de veto de España sobre el estatus futuro de Gibraltar.

CIUDADANOS: Liderar desde España la creación de un Ejército europeo. Impulsar la cooperación entre agencia de inteligencia para combatir la financiación internacional de grupos terroristas y la radicalización. Impulsar una voz única de la UE en Naciones Unidas. Liderazgo de España en la toma de decisiones de la UE sobre Iberoamérica y el Norte de África. Adoptar un marco legal europeo para sancionar a los países que no respeten los derechos fundamentales.

UNIDAS PODEMOS: Un Ejército Europeo con orientación defensiva y que dé prioridad a la promoción de la paz y la prevención de crímenes contra la humanidad, así como estar sometido a control parlamentario. No podrá participar en ninguna misión contraria al derecho internacional. Acabar con las sanciones económicas contra Rusia. Impulsar una "relación privilegiada" con los Balcanes y Turquía. Reforzar los vínculos con el Magreb y América. Apoyar la libre determinación para el pueblo saharaui y una "solución justa" para Palestina.

VOX: Incrementar el presupuesto de defensa europeo y exigir más participación de España en el Fondo Europeo de Defensa. Vox defenderá la participación de España en misiones militares de combate contra la amenaza yihadista. Prohibir a nivel europeo los homenajes a los terroristas condenados con sentencia firme. Marco legislativo europeo para la protección de víctimas del terrorismo. Creación de una lista de vigilancia a nivel europeo sobre clérigos extremistas. Rechazar la entrada de Turquía en la UE y endurecer las relaciones con los países islámicos, de Oriente Medio y el Magreb. Europa debe reforzar sus relaciones con Rusia y su área de influencia, la "América hispana", Estados Unidos y "luego, el resto del mundo". Exigir a la UE "acciones diplomáticas concretas y serias para la devolución de Gibraltar" a España.

Eurozona

Billetes de Euro.

PSOE: Reformar el fondo de rescate de la UE (MEDE) para que actúe como prestamista de último recurso para los países en crisis. Completar la unión bancaria con un sistema europeo de garantía de depósitos. Un presupuesto para la eurozona y un superministro de Finanzas que lo administre. Eurobonos. Fondo soberano de la eurozona para adquirir activos financieros.

PP: Revisar las reglas de la UE para reforzar la consolidación fiscal y la reducción de la deuda pública. Poner en marcha un presupuesto para la eurozona y un sistema único de garantía de depósitos. Fortalecer las autoridades comunitarias de supervisión y liquidación de bancos.

CIUDADANOS: Crear un presupuesto propio para la eurozona que apoye las reformas y la productividad de la economía española. Poner en marcha el fondo europeo único de garantía de depósitos. Superministro de Finanzas que fusione los cargos de presidente del Eurogrupo y comisario de Asuntos Económicos. Reforzar el papel de los Parlamentos nacionales y la Eurocámara en el control del euro. Luchar contra la evasión fiscal.

UNIDAS PODEMOS: Crear un Parlamento de la eurozona para el gobierno democrático del euro. Incluir la creación de empleo de calidad y la estabilidad financiera entre los objetivos del BCE y garantizar su función como prestamista de último recurso. El BCE deberá reestructurar y mutualizar la parte de la deuda pública que supere el 60% del PIB de todos los países de la eurozona. Emisión de eurobonos para financiar la transformación productiva de Europa. Reformar las reglas presupuestarias para dar más margen a las políticas nacionales.

VOX: El programa de Vox no contiene ninguna iniciativa específica sobre el euro.

Cambio climático y medioambiente

En Madrid, más de 4.000 personas según los datos de la Policía Nacional, han secundado la huelga contra el cambio climático. Efe España

PSOE: Creación de un Fondo Europeo para la Transición Justa para impulsar la transición ecológica en las comarcas y sectores más vulnerables. Reducir a cero las emisiones de CO2 para 2050. Un Green Deal para Europa: plan de inversiones público-privadas, emisión de bonos verdes y cartillas verdes de ahorro. Impulsar las interconexiones energéticas entre España y el resto de la UE. Estrategia europea para reducir los desechos alimentarios.

PP: Neutralidad de emisiones en 2050. Medidas para que ningún trabajador, sector económico o región queden atrás. Impulsar la electrificación del sector del transporte. Rechazo a la imposición de restricciones y prohibiciones (a vehículos diésel). Desarrollar las interconexiones con los países vecinos.

CIUDADANOS: Una economía sin emisiones netas en 2050. Dedicar fondos europeos a facilitar la renovación del sector automovilístico. Garantizar que la transición energética no destruya empleo. Impulsar la renovación de edificios para mejorar el ahorro energético. Acabar con los plásticos de un solo uso y reducir el resto.

UNIDAS PODEMOS: Un plan europeo de empleo y clima con una dotación equivalente al 2,5% del PIB europeo. Reducción a la mitad en 2030 de la producción energética basada en combustibles fósiles para alcanzar el 100% de renovables en 2040. Plan europeo de rehabilitación de edificios para promover la eficiencia energética. Objetivo del 100% de coches eléctricos en 2040. Impuesto a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables. Prohibición del fracking.

VOX: Vox defiende una caza europea como eje de las políticas medioambientales. Pide a la UE que reconozca la caza como parte de la producción agraria y un recurso de protección forestal.

Política Agricola Común

Un agricultor de Castellón afectado por la crisis de las naranjas

PSOE: Adaptar la política agrícola común (PAC) y la política pesquera a los retos ecológicos para que sigan garantizando rentas a agricultores, ganaderos y pescadores, así como estabilidad de precios y calidad de los productos. Ayudas financieras para combatir el despoblamiento rural y a fijar población, en particular de jóvenes.

PP: Priorizar la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto europeo para mantener los fondos para el campo español. Apoyar a los productores de cítricos y otros sectores perjudicados por acuerdos comerciales. Impulso de la agricultura en las zonas despobladas para combatir los problemas de la España vacía. Mejora del trato a los sectores mediterráneos como frutas y hortalizas, vino y apicultura.

CIUDADANOS: Reformar la PAC para reducir la burocracia, mejorar la competitividad u dar más protagonismo a las pequeñas y medianas explotaciones. Apostar por el relevo generacional y la formación de jóvenes profesionales en el sector agrícola. Luchar contra la despoblación mejorando las condiciones de los territorios que más la sufren.

UNIDAS PODEMOS: Una PAC fuerte sin recorte en las ayudas directas ni al desarrollo rural. Un reparto justo de las ayudas directas en el que ganen peso las pequeñas y medianas explotaciones. Reforzar las herramientas de estabilización de precios e ingresos para los momentos de crisis, a las que hay que dedicar al menos el 10% del presupuesto. Una directiva marco sobre suelos y tierra para impulsar el acceso democrático a la tierra, sobre todo a los jóvenes. Incorporar el factor de la despoblación entre los criterios de reparto de los fondos estructurales.

VOX: Mantenimiento de los actuales niveles presupuestarios de la PAC como política vertebradora del medio rural. Más financiación para el sector agroalimentario. Digitalización del campo. Simplificación y reducción del número de reglamentos y directivas con las que tiene que cumplir el sector agrícola europeo. Evitar que los "prejuicios ideológicos del lobby ambientalista" influyan en la elaboración de normas. Plan de segundas oportunidades para territorios agrícolas que queden abandonados e incentivos al emprendimiento para fomentar el relevo generacional.

Reformas institucionales

PSOE: Reforma de los Tratados a medio plazo para aprobar una Constitución Europea. Listas trasnacionales para las elecciones europeas. Extender la codecisión de la Eurocámara a todas las materias. Oficializar el 9 de mayo, Día de Europa, como día festivo en España.

PP: El programa del PP no incluye ningún capítulo específico sobre reformas institucionales en la UE. Habla de impulsar con decisión una mayor presencia de España en las instituciones europeas, especialmente en el servicio europeo de acción exterior; así como defender los intereses de España en las negociaciones del brexit y el presupuesto plurianual de la UE.

CIUDADANOS: Reducir el número de agencias europeas, comités y organismos para evitar duplicidades y gastos innecesarios. Que no haya impedimentos para una Europa a varias velocidades. Dar a la Eurocámara la capacidad de iniciativa legislativa como representante de los ciudadanos europeos. Declarar el 9 de mayo como fiesta nacional. Impulsar listas electorales comunes de todos los países de la UE. Obligar a los eurodiputados a publicar sus gastos.

UNIDAS PODEMOS: Refundar la Unión Europea para incorporar el principio democrático en todas sus instituciones. Dotar de capacidad legislativa plena a la Eurocámara, que debe elegir a todos los altos cargos de la UE, incluido el presidente del Banco Central Europeo. Moción de censura ciudadana a la Comisión con un millón de firmas. Impulsar la participación de niños y adolescentes. Limitar las actividades de los lobbies. Acabar con las puertas giratorias en la UE. Rebajar los salarios y dietas de los eurodiputados. Plan Europeo contra la Corrupción. Creación de una radiotelevisión pública europea.

VOX: Nuevo Tratado que garantice el poder soberano de los Estados y la Europa a diferentes velocidades. Oposición a convertir la UE en un Estado federal encubierto. Reducir al mínimo la capacidad legislativa de la Unión. Mantener o recuperar el veto en las materas que afectan a la soberanía, como seguridad, sectores económicos estratégicos, política exterior, cultura o derechos fundamentales. Bloquear cualquier intento de armonización fiscal. Desmantelar los programas europeos de fomento del multiculturalismo.

Erasmus

Alojamiento Erasmus en Madrid.

PSOE: Dotación adecuada a las becas Erasmus, de modo que los estudiantes con menos recursos puedan beneficiarse del programa. Trimestre obligatorio de servicio voluntario europeo para jóvenes de 18 a 25. Erasmus senior para mayores de 55 años.

PP: Duplicar los los fondos para Erasmus hasta los 30.000 millones de euros. Incorporar una nueva iniciativa de movilidad que dedicaría 700 millones a jóvenes de 18 años para que visiten otro Estado miembro por primera vez. Más oportunidades de movilidad para los estudiantes de formación profesional. Impulsar el estudio de una historia común europea.

CIUDADANOS: Triplicar los fondos del programa Erasmus para aumentar la movilidad de los españoles en el resto de Europa. Crear el programa Erasmus4Seniors para que los jubilados europeos puedan viajar fácilmente por la UE.

UNIDAS PODEMOS: Garantizar una beca suficiente al alumnado que viaja, de forma que nadie se quede sin Erasmus por barreras económicas. Incluir también a la formación profesional, educación continua y formación para personas adultas.

VOX: Elevar los criterios de excelencia para la selección de los candidatos al programa Erasmus. Más poderes a los Estados miembros para que fijen los objetivos y los planes de Erasmus. Que la beca europea se pague al inicio del programa y antes de trasladarse al Estado miembro de recepción.