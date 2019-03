Tercer fracaso de May: el Parlamento británico rechaza de nuevo el acuerdo del 'brexit'

May, este viernes durante su discurso en el Parlamento británico Reuters

El Parlamento británico ha rechazado por tercera vez el acuerdo del brexit. Ni siquiera el sacrificio ofrecido por Theresa May, que había prometido dimitir si el texto que ordenaba la retirada de la UE era aprobado, ha sido suficiente para despejar la monumental confusión instalada en el Parlamento británico.

La votación ha sido menos ajustada de lo que se esperaba: sólo 286 diputados han votado sí, por 344 que han votado en contra. Más diputados han optado esta vez por apoyar el acuerdo, pero no los suficientes.

Curiosamente, entre los que sí han cambiado el sentido de su voto están enemigos declarados de May, como los exministros Boris Johnson o Dominic Raab o el diputado torie Jacob Rees Mogg, que había liderado una cuestión de confianza en el partido para descabalgar a la primera ministra.

Más cerca de un 'brexit' sin acuerdo

El enésimo no de Westminster deja ahora dos opciones para desbloquear la situación, si se descarta el escenario de que el brexit nunca llegue a ser realidad. Un brexit caótico y no pactado el 12 de abril, o una nueva prórroga larga de uno o dos años. Para que Bruselas acepte esta última opción, Londres debe aclarar primero qué quiere hacer ahora.

La jefa del Gobierno conservadora avisó de que, con este resultado, es "casi seguro" que el Reino Unido tendrá que tomar parte en las elecciones europeas del próximo mes de mayo. May calificó de "grave" la situación y ha avisado de que las opciones se acaban: "Está cámara votó en contra de un brexit sin acuerdo, también rechazó que no se materializara el brexit, el miércoles dijo no a distintas variaciones sobre el acuerdo y hoy también tumba la posibilidad de aceptar una parte del acuerdo".

Los comunes han votado el tratado que fija los términos de la salida británica pero no la declaración política que la acompaña y que establece, en términos generales, los objetivos de la futura relación entre Londres y Bruselas.

Por su parte, Jeremy Corbyn, ha rechazado hacerse cargo de las negativas a todo del Parlamento británico: "El país está sumido en el caos y la responsabilidad reside en el Gobierno y únicamente en el Gobierno". Para el líder de la oposición, May debe abandonar Downing Street de inmediato y convocar elecciones anticipadas cuanto antes.