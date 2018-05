Irlanda vota sobre el aborto en un referéndum "único en generaciones"

Irlanda vota en un referéndum sobre el aborto que podría ser un hito en el camino del cambio en un país que, hace solo unas décadas, era uno de los más conservadores socialmente de Europa.

Las encuestas sugieren que los votantes irlandeses están dispuestos a anular una de las prohibiciones más estrictas sobre este tema en toda Europa. El primer ministro Leo Varadkar, a favor del cambio, ha llamado al referéndum una oportunidad "única en generaciones".

Se les preguntará a los votantes si desean eliminar una prohibición total que estaba consagrada en la Constitución por referéndum desde hace 35 años, y que en parte se levantó en 2013 solo en los casos en los que la vida de la madre está en peligro.

Irlanda ha cambiado poco a poco en los últimos años. Legalizó el divorcio por una mayoría mínima en 1995, pero hace tres años se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el matrimonio homosexual por voto popular.

La batalla para legalizar el aborto lleva décadas peleando en un debate ferozmente disputado que ha dividido a los partidos políticos y que ha visto como la antes poderosa iglesia católica pasaba a un segundo plano.

De hecho, esta cuestión se ha convertido en esta ocasión más en una prueba de cómo los gigantes de Internet lidian con las redes sociales publicitarias en campañas políticas.

A diferencia de 1983, cuando la religión estaba en el centro y el aborto era un tema tabú para la mayoría de la gente, la campaña ha estado por mujeres que apoyan una u otra opción y que han descrito públicamente sus experiencias personales respecto al aborto.

"Lo que me ha llevado a acudir a las urnas para votar 'Sí' con certeza no ha sido sencillo", escribió el viceprimer ministro Simon Coveney en el periódico Irish Independent el jueves.

"Me ha resultado difícil, he tropezado, pero en el camino he conocido a mujeres y hombres extraordinarios que han cambiado mis perspectivas sobre este tema profundamente emotivo".

Los activistas de "sí", como Coveney, han argumentado que hay más de 3.000 mujeres que viajan a Gran Bretaña cada año para abortar y otras que toman la píldora abortiva de manera ilegal comprándola por Internet. Por lo que el aborto ya es una realidad en Irlanda.

PLANES DE GOBIERNO

Aunque no figura en la papeleta, el grupo que aboga por el "No" se ha aprovechado de los planes del gobierno para intentar aprobar una ley en el futuro que permita las interrupciones sin restricción hasta las 12 semanas de embarazo para insistir en un punto que podría ir demasiado lejos para la mayoría de los votantes.

"Cada vez más gente se da cuenta de que este gobierno ha planeado introducir una ley de aborto extremo, la única forma de detener esto es votar 'No'", dijo Mary Butler, legisladora antiabortista del principal partido de la oposición.

Las encuestas de opinión han puesto a los que favorecen el cambio de la ley en una clara ventaja. Las dos encuestas más recientes mostraron que el lado del "sí" crecía conforme se acercaba la feche.

Los colegios electorales cierran a las 21.00 GMT y la emisora nacional RTE planea publicar una encuesta de salida a las 22.30 GMT. Los primeros indicios del resultado se esperan a media mañana del sábado, después de que el conteo comience a las ocho de la mañana.

Muchos irlandeses expatriados han viajado a sus países de origen para votar en uno de los pocos países de la Unión Europea que no permite a los extranjeros votar por correo o en embajadas.

Los que están fuera por menos de 18 meses siguen siendo elegibles para votar en su antigua mesa de votación local, y la mayoría parece respaldar el cambio.

Los analistas dijeron que una alta participación, particularmente en áreas urbanas, probablemente favorecería al lado del "Sí".

"En todo caso, estoy sentado un poco más cómodamente después de la última semana viendo los debates y los estados de ánimo generales y los comentarios por parte del 'No'", aseguró Richard Colwell, director ejecutivo de Red C, cuya última encuesta fue el domingo y mostró un 56% a favor del sí, un 27% en contra y un 14% aún indeciso.

"Pero eso es lo que todos pensaron cuando sucedió Brexit. No podemos estar tranquilos con este tema pero parece que va a ser un 'Sí' esta vez".