La 'operación retorno' de Guaidó: entre el acoso del chavismo y el espaldarazo de Trump

Tras varias semanas de gira internacional, Juan Guaidó está de vuelta en Venezuela con el álbum de fotos recargado. El presidente interino se ha llevado a Venezuela fotos con Macron, Boris Johnson y Donald Trump, entre otros mandatarios internacionales. Le falta la imagen con Pedro Sánchez, que esquivó recibirle y delegó en la ministra de Exteriores para reunirse con el líder venezolano en su parada en Madrid.

A pesar de que la oposición venezolana califica en privado de "feo" el desencuentro, ni Guaidó ni su equipo quieren tensar las relaciones con nuestro país y se limitan a asegurar que la posición de España no ha cambiado. "Sánchez fue el primero en reconocerme como presidente", despachó tras saber que el presidente de España se refirió a él como "líder de la oposición". "Guaidó recibirá a Sánchez en Miraflores", zanjan desde el equipo del presidente interino.

El palacio presidencial que aloja a Nicolás Maduro es la meta final. Más de un año después de asumir el cargo de presidente encargado con la promesa de "cesar la usurpación" y "convocar elecciones demócraticas" cuanto antes, Guaidó quiere valerse de la imagen reforzada con la que vuelve de su tour internacional para dar un nuevo impulso a la transición.

Sin embargo, la 'operación retorno' empezó más bien como un aterrizaje forzoso. Tras ocultar hasta el último momento la fecha de su llegada, Guaidó fue recibido a golpes en el aeropuerto de Caracas el martes. Grupos de manifestantes, la mayoría de ellos adictos al chavismo, se congregaron en la terminal para escrachear al líder venezolano y a su mujer.

Además, el tio de Guaidó ha sido detenido y está disposición judicial. Según el gobierno de Maduro, Juan José Márquez traía "explosivos químicos" y "chalecos antibalas" no declarados. El dirigente chavista Diosdado Cabello detalló que el familiar de Guaidó escondió "sustancias químicas de naturaleza explosiva" en una linterna, mientras enseñaba supuestas pruebas en su programa de televisión: "Ahora ¿Qué hacemos? ¿Es el tío de 'Juanito Alimaña' -en referencia a Guaidó- y hay que soltarlo? No, no. Una y mil veces no".

El presidente encargado ha calificado la detención como una maniobra del chavismo para acosarle y argumenta que su tío pasó todos los protocolos de seguridad en el aeropuerto de Lisboa, antes de embarcar con destino a Caracas en un vuelo comercial de TAP. "Tenemos pruebas de que el secuestro de mi tio es consecuencia del enfrentamiento entre dos bloques políticos de la dictadura. Han empezado a canibalizarse y están divididos", ha asegurado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

El secuestro de mi tío Juan José Márquez, a manos de la dictadura, pone en evidencia la crueldad a la que están expuestas más de 380 familias de los presos políticos.



Deben pagar el costo de la crueldad, porque estamos del lado de la verdad y vamos a desmontar su farsa. — Juan Guaidó (@jguaido) February 13, 2020

Recobrar impulso

Mientras el chavismo sigue apretando la soga sobre Guaidó, el presidente interino anuncia un nuevo calendario de protestas callejeras para presionar a Maduro y prepara "medidas de presión y de Gobierno" para recobrar impulso. Nadie ha aclarado cuál es la hoja de ruta exacta pero desde el entorno de la oposición venezolana anticipan: "Lo que viene va a sorprender".

Con el diálogo entre el chavismo y oposición presuntamente atascado, todos los ojos miran a Washington. Donald Trump es el principal padrino político de Guaidó fuera de Venezuela, suya fue la iniciativa de reconocerle como presidente encargado. A él se sumaron después unos 60 países -entre ellos España- y suyo es el empeño de asfixiar al régimen chavista a base de sanciones económicas.

La Casa Blanca fue precisamente la última estación de la gira internacional de Guaidó. El presidente republicano lo recibió en el Despacho Oval en una larga reunión que fue más allá de las fotos y los saludos protocolarios. En el encuentro participaron destacados miembros del gabinete de Trump y se trataron "medidas concretas", según ha adelantado el diario Abc.

Ivan Simonovis, comisionado de Seguridad del gobierno interino, estuvo en la reunión entre Trump y Guaidó, y resumió en una carta al presidente de EEUU cuáles son las peticiones para avanzar en esa transición en Venezuela: "Estamos pidiendo acelerar el proceso y cortar la línea de oxígeno, para finalmente terminar el tiempo de Maduro. Salvar a Venezuela es salvar al mundo".