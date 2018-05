Trump amenaza a Irán con "graves consecuencias" si reanuda el programa nuclear

Donald Trump sigue con sus amenazas. Un día después de anunciar la retirada de Estados Unidos del pacto multilateral con Irán, el presidente ha advertido este miércoles de que no le temblará el pulso si Teherán vuelve a poner en marcha su carrera para conseguir armas atómica. "Aconsejaría rotundamente a Irán que no reanude su programa nuclear. Habrá consecuencias muy graves si lo hacen", ha dicho Trump a los periodistas durante una reunión con su gabinete.

"Ese acuerdo hirió al mundo", dijo en referencia al pacto firmado en 2015 junto a Rusia, China, Francia, Alemania y el Reino Unido, que imponía límites al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de algunas de las sanciones internacionales. Sobre su oferta de negociar un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear de Teherán y sus actividades en la región, aseguró: "Alcanzaremos un acuerdo realmente bueno para el mundo, o de lo contrario, no alcanzaremos ningún acuerdo".

El presidente estadounidense ha pronosticado que, "durante el primer par de meses", Irán se negará a negociar un nuevo pacto, pero luego acabarán haciéndolo "o si no ocurrirá algo, y esperemos que ese no sea el caso", agregó en aparente referencia a una confrontación militar. Este martes Trump dijo que planea imponer a Teherán "algunas de las sanciones más duras" que su país ha aplicado "jamás" a otra nación y que entrarán en vigor "muy pronto", entre ahora y noviembre.

"Veremos cómo nos va con Irán. Probablemente no nos irá muy bien con ellos, pero no pasa nada. Tienen que entender la vida, porque no creo que entiendan la vida. Miras lo que está ocurriendo en Oriente Medio con Siria, con Yemen, con todos los lugares en los que están involucrados, es pura locura y muerte, y no podemos permitir que eso ocurra", ha señalado.

Trump ha insistido en que el acuerdo nuclear con Irán es "un pacto que solo beneficia a una parte y que en último término habría llevado a la proliferación nuclear en todo Oriente Medio".

Cumbre con Kim Jong-un

En cuanto a la inminente cumbre con Kim Jong-un, Trump ha descartado que el lugar de encuentro sea la Zona Desmilitarizada entre al dos Coreas. El magnate también ha afirmado que en los próximos tres días revelará más detalles sobre la reunión con su homólogo norcoreano. La semana pasada ya aseguró que había escogido una fecha y un lugar para su encuentro con Kim, y que lo desvelaría pronto.

A finales de abril, el mandatario dijo que Singapur y la frontera intercoreana eran dos de los lugares que estaba evaluando para el encuentro, pero hoy no aclaró si su decisión de descartar la DMZ significa que la reunión tendrá lugar en territorio singapurense. Otro de los sitios que se ha manejado es Ulán Bator, la capital de Mongolia.

Preguntado por si cree que merece el premio Nobel de la Paz por sus negociaciones con Corea del Norte, Trump respondió con una inusual modestia. "Todo el mundo lo piensa, pero yo nunca lo diría. Yo quiero una victoria para el mundo, porque eso es de lo que estamos hablando. Así que ése es el único premio que quiero", afirmó.

El presidente recordó que la madrugada del jueves, a las 2:00 hora local en Washington (6:00 GMT), acudirá a una base aérea a las afueras de la capital junto a su vicepresidente, Mike Pence, para recibir a los tres ciudadanos estadounidenses recién liberados por Corea del Norte. "Aprecio que Kim Jong-un haya hecho esto y les haya permitido irse", indicó Trump, y dijo que los tres estadounidenses liberados son "gente realmente buena" y parecen tener buena salud.

Respecto a si sus planes para la reunión con Kim podrían estropearse, Trump replicó que "todo puede estropearse", pero que él cree que no será así y que el encuentro será "muy exitoso".