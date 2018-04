Trump, dispuesto a reunirse con Kim Jong-un en la frontera norcoreana

Donald Trump ha afirmado este lunes que la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, la llamada zona desmilitarizada, sería el lugar idóneo para su histórica reunión con Kim Jong-un, prevista para finales de mayo o principios de junio, si las conversaciones se desarrollan sin fricciones. Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en la Casa Blanca después de lanzar la idea a través de uno de sus tuits matutinos.

"Hay algo que me gusta de ese lugar [la frontera norcoreana] y es que estás allí. Donde, si las cosas salen bien, hay un gran acontecimiento que celebrar y no si la reunión se produce en un tercer país", afirmó el presidente estadounidense, quien también reveló que se están "evaluando diferentes países, incluido Singapur".

Trump dijo que la Casa de la Paz simbolizaría valores que en una reunión en otro emplazamiento neutral no se alcanzarían. De hecho, el mandatario republicano intentó visitar la zona desmilitarizada el pasado mes de noviembre durante su viaje a Seúl, pero la densa niebla obligó a su helicóptero a dar la vuelta.

"Creo que a algunos le gustará y a otros no", señaló ambigüamente Trump. La idea se le ocurrió, según ha confesado, después de las potentes imágenes que se emitieron en todas las televisiones del mundo de la reunión entre Moon Jae-in y Kim Jong-un el pasado viernes.

Trump, que no quiso hacer ningún comentario sobre si había hablado directamente con el líder norcoreano, calificó a Kim de persona "muy abierta y decidida". "Oh, sí, creo que la cumbre se va a celebrar", manifestó el presidente estadounidense. "Ellos tienen mucho interés en que se produzca y a nosotros también nos gustaría verla. Pero tengo que decir esto: si no es un éxito... me retiraré respetuosamente. Es muy simple".

A primera hora de la mañana, Trump ya había sugerido a través de Twitter que la cumbre con Kim Jong-un podría desarrollarse en el mismo lugar que el líder norcoreano firmó la "completa desnuclearización de la península" con su homólogo del Sur, Moon Jae-in: "¿La Casa de la Paz o la Casa de la Libertad, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur sería un lugar más representativo e importante que un tercer país? ¡Solo lo pregunto!", publicó el magnate.