La doble vida de Szájer: el eurodiputado que veta bodas gay detenido en una orgía homosexual

El pasado viernes 27 de noviembre, alrededor de las 21:30 horas, la policía de Bruselas recibió varias llamadas de vecinos quejándose del enorme ruido en un apartamento situado en el centro de la ciudad. Los denunciantes alertaban además de la posible vulneración de las medidas restrictivas por la Covid-19, que en Bélgica prohiben reuniones con más de una persona de fuera del hogar. Al llegar, los agentes se encontraron con una orgía gay en la que participaban una veintena de personas, entre ellas un eurodiputado y varios diplomáticos. "Interrumpimos un gang bang", explicó una fuente policial al periódico La Dernière Heure, el primero en destapar el caso.

El escándalo ha dejado al descubierto la doble vida del europarlamentario húngaro József Szájer (59 años), uno de los fundadores del partido ultraconservador Fidesz y estrecho aliado del primer ministro Viktor Orbán. En Bruselas, Szájer participaba en orgías gay. Al mismo tiempo, en Budapest, vetaba el matrimonio homosexual, defendía los valores familiares tradicionales cristianos y participaba de la retórica anti LGBT que promueve Fidesz. El rechazo a cualquier imposición de Bruselas en "cuestiones de género" es precisamante uno de los argumentos que esgrime Orbán para vetar el fondo anti-Covid de la UE.

Al sentirse desenmascarado, Szájer protagonizó el episodio más estrambótico de todo el escándalo: intentó huir de la policía encaramándose a las tuberías del tejado del apartamento. Un peatón le vio y avisó a los agentes. "El hombre tenía las manos ensangrentadas. Es posible que se hiriera durante la fuga. Se encontraron narcóticos en su mochila. Al no poder presentar ningún documento de identidad, se le acompañó a su residencia", ha relatado la fiscalía de Bruselas.

Szájer anunció repentinamente el pasado domingo que dimitía como eurodiputado, con efectos a partir del 31 de diciembre. Alegó entonces que la actividad política le estaba causando una "tensión mental creciente". La noticia causó sorpresa en Fidesz, que se declaró "entristecido" por su marcha. Los motivos reales de su renuncia no se han conocido hasta este martes.

Una pastilla de éxtasis

Horas después de que La Dernière Heure desvelara la orgía ilegal, cuando en Bruselas corrían rumores de todo tipo sobre la identidad de los participantes, el propio Szájer entonó el mea culpa. "La prensa belga ha informado de una fiesta privada en Bruselas el viernes. Yo estaba presente", ha dicho el ideólogo de Fidesz en un comunicado remitido a la prensa, en el que en ningún momento hace referencia a ninguna actividad sexual ni a su intento de fuga.

"Cuando la policía belga me preguntó mi identidad -como no tenía un DNI conmigo-, declaré que era eurodiputado", ha explicado Szájer. "No usé drogas. Ofrecí a la policía realizar un test instantáneo, pero ellos no lo hicieron. Según la policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía, no sé quién ni cómo la puso ahí", añade.

József Szájer y Viktor Orbán, durante una rueda de prensa en la Eurocámara

El eurodiputado de Fidesz asegura que lamenta "profundamente" haber vulnerado las restricciones Covid. "Fue irresponsable por mi parte. Estoy preparado para pagar la multa cuando llegue. Con mi dimisión el domingo he sacado las conclusiones políticas y personales", alega.

"Pido perdón a mi familia, a mis colegas, a mis votantes. Les pido que evalúen mi traspié en el contexto de 30 años de trabajo duro y entregado. Este error es estrictamente personal, yo soy el único responsable. Le pido a todo el mundo que no lo extienda a mi país ni a mi familia política", concluye su comunicado.

La delegación de Fidesz en la Eurocámara se ha distanciado inmediatamente de su eurodiputado. "Jószef Szájer tomó la decisión correcta al dimitir como miembro del Parlamento Europeo. Tomó la única decisión correcta. Tomamos nota de su decisión y tomamos nota de que ha pedido perdión a su familia, a su comunidad política y a sus votantes", asegura en un breve comunicado.

Reforma de la Constitución

Licenciado en derecho, Szájer está casado con Tünde Handó, una jurista que actualmente forma parte del Tribunal Constitucional de Hungría, y tiene una hija. En 1988, participó en la fundación de Fidesz junto con Viktor Orbán. Es eurodiputado desde 2004 y ha ejercido como líder de Fidesz en la Eurocámara y vicepresidente del grupo popular europeo, del que su partido forma parte aunque ha sido suspendido por su deriva autoritaria.

A su regreso al poder en 2010, Orbán le encargó la redacción de una nueva Constitución para Hungría. El propio Szájer presumía de haberla escrito en su iPad en los viajes entre las sedes de la Eurocámara en Bruselas y Estrasburgo. Una Constitución que define el matrimonio como "la unión entre un hombre y una mujer", así como "la base de la familia y la supervivencia nacional". Fidesz prepara estos días una reforma adicional cuyo objetivo es prohibir la adopción a las parejas gay.

Según el relato de la fiscalía de Bruselas, durante la redada en la orgía gay del viernes, otras dos personas invocaron "inmunidad diplomática". Su identidad todavía no ha trascendido: sólo se saben sus iniciales (D.O. y P.B.) y su edad (43 y 33 años, respectivamente).

Para proceder penalmente contra ellos por vulnerar las restricciones por la Covid-19, las autoridades competentes deben pedir el levantamiento de la inmunidad. Szájer, contra el que se levantó acta además por violar la legislación sobre narcóticos, perderá la inmunidad cuando deje el acta de eurodiputado.