"¡Cómo os atrevéis!": Greta Thunberg llama "traidores" a los líderes mundiales en la ONU

La activista sueca Greta Thunberg ha acusado a los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la Cumbre de Acción Climática que Naciones Unidas celebra en Nueva York de no hacer los suficiente para revertir la crisis y ha avisado: "Aquí y ahora es donde damos un paso adelante, el cambio viene, les guste o no".

"Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una destrucción masiva", ha recordado Thunberg, de apenas 16 años, en un discurso enérgico durante el que por momentos ha llorado. "Me habéis robado los sueños y la infancia, ¿cómo os atrevéis?", ha dicho a los líderes, acusándoles de mirar para otro lado o anteponer el dinero al planeta.

Thunberg, como ella misma ha explicado, debería encontrarse en el instituto, "al otro lado del océano", pero renunció a eso para cruzarlo en barco e intervenir en el trascendental foro que se celebra en pleno Manhattan.

La joven, que ha inspirado a millones de jóvenes a lo largo y ancho del mundo, insistió en que desde hace más de treinta años "los datos científicos son clarísimos" sobre la crisis climática y sus consecuencias devastadoras".

"Nunca lo perdonaremos"

"Cómo se atreven a mirar para otro lado, a venir aquí a decir que están haciendo suficiente. Dicen que nos escuchan, que entienden la urgencia pero (...) si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada", ha dicho antes de apuntar irónicamente: "No quiero creer que no actúan por maldad".

Thunberg ha asegurado que la propuesta de reducir la emisiones contaminantes a la mitad para evitar que la temperatura del planeta aumente por encima de 1,5 grados no es lo suficientemente ambiciosa.

"No es aceptable para nosotros, porque somos lo que vamos a tener que vivir con estas consecuencias", ha afirmado antes de subrayar: "Nos están fallando a los jóvenes, pero los jóvenes están entendiendo la magnitud de su traición. (...) Las nuevas generaciones están pendientes de ustedes y si nos fallan nunca se lo perdonaremos".