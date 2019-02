Seis policías acribillan a balazos a un rapero negro que dormía en su coche en California

Seis agentes de la Policía de Vallejo (California) tirotearon mortalmente a un hombre negro de 20 años que se encontraba dormido dentro de su coche, fuera de un Taco Bell. Dispararon "varias rondas" contra el joven, identificado por la familia como Willie McCoy, un rapero de la ciudad californiana.

El joven llevaba una pistola encima cuando le dispararon por "su propia seguridad" el pasado sábado por la noche. La familia de McCoy dijo este martes que la Policía lo hizo porque era negro y que no había justificación para matarlo, ya que estaba dormido y no suponía una amenaza.

"No hubo intento de hacerlo de manera pacífica", ha dicho el hermano del joven, Mark McCoy al diario The Guardian. "El papel de la Policía es arrestar a la gente que esté rompiendo la ley, no tomarse la ley por su cuenta. No eres un juez, un jurado o un ejecutor...", dice Mark. "Nunca vamos a superarlo".

La Policía ha dicho que los agentes le vigilaban después de que un empleado del Taco Bell llamara a emergencia advirtiendo de un hombre "desplomado" sobre el volante de su coche. Según la Policía McCoy no respondía y llevaba una pistola encima, además de que las puertas estaban bloqueadas y el coche arrancado. Después de que pidieran refuerzos, el joven se movió "de repente".

Después, la Policía alegó que los agentes le dijeron que pusiese las manos "donde pudiesen verlas", pero que rápidamente, al despertarse, movió las manos hacia el arma. La Policía ha dicho que seis agentes dispararon contra él durante cuatro segundos, pero no concretaron en número de balas que gastaron.

Los agentes continuaron gritando órdenes mientras le sacaban del coche y "pedían asistencia médica". McCoy murió en el acto. La Policía todavía no ha confirmado su identidad, mientras que la autopsia sigue pendiente.

Hay una campaña para ejecutar a los jóvenes negros

El asesinato de McCoy sigue a numerosos escándalos sobre la brutalidad policial contra la población negra en Vallejo, una ciudad a unos 50km al noreste de San Francisco. Un vídeo difundido en 2017 muestra a una agente a horcajadas sobre un hombre y pegándole repetidas veces en la cara.

Otro arresto violento se volvió viral el año pasado, con un vídeo de un agente pegando a una persona en el suelo con un bastón. El mes pasado, un veterano de la Marina acusó a un agente de agredirle mientras grababa el arresto de su primo.

"Nadie confía en la Policía de Vallejo", dice el primo de McCoy, David Harrison. "Somos objetivos... La Policía tiene una campaña para ejecutar a los jóvenes negros que encajan en cierto perfil. Willie (McCoy) representa el hip-hop, y ellos están perfilados".

"No podemos entender por qué tuvieron que dispararle. No tiene sentido... Disparar a un hombre que duerme en su coche", dice Harrison. "Queremos asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrirle a nadie más".

Marc, el hermano de Willie, ha dicho que sospecha que la Policía encontró a McCoy despierto, y que deberían haberlo sacado del coche en vez de haberlo acribillado a balazos. "La Policía está entrenada para disparar primero", dice. "No respetan a la gente negra, incluso cuando su vida no corre peligro, continúan siendo descaradamente irrespetuosos. Eso está aceptado en América".

Willie tuvo una infancia difícil, perdió a sus padres a una edad temprana. "Era muy ambicioso en la música, era apasionado". Willie rapeaba en un grupo llamado FBG. Vallejo es el hogar de muchos músicos y raperos famosos.