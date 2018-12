El ministro de Cultura de Australia Occidental versiona 'Sounds of Silence' para despedirse antes de Navidad

El ministro de Cultura y Arte del Gobierno estatal de Australia Occidental debió de pensar este viernes que a veces, es mejor decirlo con una canción. David Templeman cerró la sesión antes de Navidad del Parlamento de su país entonando como en los mejores tiempos de Simon y Garfunkel una versión particular, humorística y política del Sounds of Silence del dúo estadounidense.

Templeman, diputado por el distrito de Mandurah y el también líder del Grupo Laborista en la Cámara de Representantes estatal, abrió su micrófono y comenzó la melodía con "Hello Speaker, my old friend..." (Hola, presidente de la Cámara, mi viejo amigo...). Inmediatamente desgranó en sus nuevos versos algunos de los acontecimientos del curso político en tono de mofa y se burló de algunos de sus compañeros de bancada.

A Peter Watson, presidente del Parlamento, le hizo especial gracia el pasaje en el que Templeman se refería a los "Members talking without speaking/ Members hearing without listening..." (Diputados hablando sin decir nada/ Diputados oyendo sin escuchar nada...).

El ministro de Cultura del estado de Australia Occidental canta su versión de 'Sounds of Silence' en el Parlamento.

Y es que no le pilló desprevenido la escena. De hecho, reaccionó en el mismo tono de humor espetándole al ministro Templeman: "Recuerdo claramente que su esposa dijo que no le permitiría hacer esto este año".

Y después, siguió con la fiesta animando al siguiente diputado en el turno de palabra, Zak Kirkup, del Grupo Liberal: "A ver si puedes superar eso...". Kirkup contestó ante el hemiciclo que no tenía intención de cantar porque no tiene las dotes, a lo que el ingenioso Watson respondió: "Tampoco el presidente de la Cámara".

No es la primera vez que Templeman luce su buena voz ante los diputados desde que en 2017 asumió la jefatura de su grupo y el Ministerio de Cultura y Arte. En la Navidad del año pasado despidió a sus compañeros del legislativo con una versión de The Galaxy Song de los británicos Monty Python.

A continuación, la letra traducida de la canción:

Hola, presidente de la Cámara, viejo amigo

Aquí estoy de nuevo para hablar contigo

Es una historia con altos y bajos

De los Eagles y su triunfo en la Liga

De un año que acaba con el pago del impuesto de bienes y servicios

Para nuestra Hacienda

Ese ha sido el año del Parlamento

Grandiosos programas legislativos

Las bolsas de plástico están ya prohibidas

Ahora tenemos bolardos para el alcantarillado

Lo que parece un truco de la oposición

Los diputados siguen haciendo discursos

Que no entiende nadie

Entre buenos y sosos

Así ha sido el año en el Parlamento

Y en esta Cámara parlamentaria

Hay una docena de diputados quizá llorados

Diputados que hablan sin decir nada

Diputados de oyen sin escuchar nada

Diputados que hacen discursos que no atiende nadie

Y a nadie importan

Así es el Parlamento

Así que presidente, cierre la puerta

Hágalo ahora antes de que sea tarde

Saquen los cangrejos y el vino espumoso

Pónganse todos los diputados en una fila de conga

Porque el mensaje navideño está escrito en los muros del Parlamento

Y en las bolas de Navidad

Feliz Navidad, les de sea el Parlamento