Recogen 7.4 millones de dólares en Facebook para reunir a padres e hijos separados por Trump

Una recaudación de fondos para brindar asesoramiento legal a las familias separadas en la frontera de Estados Unidos ha recaudado 7.4 millones de dólares en cuatro días, la colecta más grande que ha visto Facebook con más de 100.000 donaciones.

La campaña, Reunited an immigrant parent with their child (Reúne a un padre inmigrante con su hijo), está recogiendo dinero para el Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y Servicios Legales (Raices), una organización sin ánimo de lucro, con sede en Texas, que asesora legalmente y apoya a los inmigrantes.

Desde la página de Facebook aseguran que todo el dinero recaudado será destinado "directamente para sacar a los padres de la cárcel y reunirlos con sus hijos mientras esperan los procedimientos judiciales" y para "garantizar la representación legal para cada niño en los tribunales de inmigración de Texas", citando la alta tasa de menores que se enfrentaron al sistema judicial sin representación el año pasado.

Charlotte Y David Willner, la pareja que inició la campaña, se han mostrado muy sorprendidos por la recaudación que han conseguido en tan poco tiempo. En la misma página de Facebook han comentado que el objetivo inicial era recaudar alrededor de 1.500 dólares, la cantidad mínima a la que se establece una fianza para los solicitantes de asilo. "Veremos qué tan lejos llegamos", han escrito.

La pareja ha asegurado que se les ocurrió la idea de iniciar esta campaña al ver la imagen de un niño llorando mientras se llevaban a su madre. "Fue lo más cercano que podíamos hacer para abrazar a ese niño", aseguró David a San Jose Mercury News.

La iniciada por esta pareja californiana es la mayor recaudación de fondos de Facebook hasta la fecha. El gerente de comunicaciones de la red social confirmó que el martes por la mañana ya había habido más de 100.000 donaciones, con un promedio de 50 dólares cada una, según la NBC.

Raices ha agradecido desde su página de Facebook esta ola de solidaridad, la cual considera "un profundo rechazo a las políticas crueles" del Gobierno de Trump y ha asegurado que estos fondos "salvarán vidas al evitar que las personas sean deportadas a países inseguros".