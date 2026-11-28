Cristina Barrous, nutricionista: "No se trata de cocinar más, sino de aprender a resolver mejor nuestras comidas"

Uno de las grandes barreras mentales para comer bien suele ser pensar que necesitamos mucho tiempo y grandes ideas. Por eso cuando llegamos a casa cansadas directamente pensamos en improvisar cualquier cosa.

Sin embargo, creo firmemente que cocinar saludable no exige grandes tiempos ni conocimientos; la clave está en aprender algunas preparaciones básicas, tener buenos ingredientes a mano y saber combinarlos.

Por eso te quiero contar algunos platos fáciles, calientes y saciantes perfectos para un invierno sin complicaciones.

Aquí van cinco recetas fáciles, nutritivas y pensadas para preparar en menos de 30 minutos.

1. Porridge de avena y chía

Me gusta apostar por un desayuno caliente y saciante que nos ayude a nutrirnos y a pensar más allá de la tostada de siempre. La combinación de avena y chía aporta fibra soluble, mientras que la fruta y los frutos secos completan nutricionalmente el desayuno.

Ingredientes para una persona:

40 g de copos de avena.

180 ml de leche o bebida de soja sin azúcar.

1 cucharada de semillas de chía.

½ manzana o pera.

Un puñado pequeño de nueces.

Canela.

2 cucharadas de yogur natural.

Preparación (8 minutos):

Pon la avena y la leche en un cazo a fuego medio. Añade la chía y la canela y remueve durante 5-7 minutos. Sirve con la fruta troceada, las nueces y el yogur.

El consejo nutricional: la avena contiene betaglucanos, una fibra soluble que contribuye a regular el colesterol. La chía aporta fibra y ácido alfa-linolénico, un omega-3 de origen vegetal. Añadir yogur y frutos secos ayuda a conseguir un desayuno más completo y saciante.

2. Ensalada templada

Las legumbres de bote son uno de los mejores aliados de la cocina saludable. Nos ahorran horas de remojo y cocción, conservan gran parte de su valor nutricional y permiten preparar platos completos en pocos minutos.

Ingredientes para una persona:

150 g de garbanzos cocidos de bote.

100 g de calabaza.

Un puñado de espinacas frescas.

¼ de cebolla morada.

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.

Pimentón dulce y comino.

Unas gotas de limón.

Para la salsa de yogur, tahini y limón:

50 g de yogur griego natural.

1 cucharadita de tahini.

Zumo de ½ limón.

1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra.

Una pizca de comino y pimienta negra.

Una cucharadita de agua para aligerar la textura.

Preparación (12-15 minutos):

Corta la calabaza en dados pequeños, colócala en un recipiente apto para microondas con una cucharada de aceite de oliva virgen y tápalo. Cocina a máxima potencia durante 4-6 minutos, hasta que esté tierna. Mientras tanto, saltea la cebolla cortada fina en una sartén con el aceite de oliva. Añade los garbanzos previamente escurridos y aclarados, la calabaza, el pimentón y el comino. Incorpora las espinacas y saltea un par de minutos. Mezcla los ingredientes de la salsa hasta conseguir una textura cremosa y homogénea. Sirve la ensalada templada con la salsa por encima y, si te apetece, unas semillas de calabaza tostadas.

El consejo nutricional: los garbanzos aportan proteína vegetal, hierro, minerales y fibra fermentable, que sirve de alimento a nuestra microbiota intestinal. La combinación con verduras y semillas aumenta la variedad de nutrientes y tipos de fibra del plato.

3. Verduras rápidas

No hace falta preparar elaboraciones complicadas para comer verduras. Esta receta combina vegetales de invierno con huevo y una salsa muy sencilla, convirtiéndose en una comida o cena completa.

Ingredientes para una persona:

150 g de brócoli.

½ zanahoria.

100 g de boniato.

2 huevos.

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.

Pimentón y pimienta.

1 yogur natural.

Limón y perejil.

Preparación (25-30 minutos):

Precalienta el horno a 210 °C. Corta el boniato y la zanahoria en dados pequeños y el brócoli en ramilletes. Coloca todo en una bandeja con aceite de oliva y especias. Hornea durante unos 20 minutos, removiendo a mitad de cocción. Mientras tanto, cuece los huevos durante 8-10 minutos. Mezcla el yogur con unas gotas de limón, perejil y pimienta. Sirve las verduras con los huevos partidos por la mitad y la salsa.

El consejo nutricional: combinar verduras de diferentes colores permite incorporar distintos antioxidantes y tipos de fibra. El huevo aporta proteína completa y ayuda a convertir una guarnición vegetal en una comida más equilibrada.

4. Salmón al papillote

El papillote es una de las técnicas más sencillas para cocinar pescado. Consiste en envolverlo en papel de horno para que se cocine con su propio vapor, conservando su jugosidad y evitando apenas ensuciar la cocina.

Ingredientes para una persona:

150 g de salmón.

1 patata pequeña.

½ calabacín.

¼ de cebolla.

½ limón.

1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra.

Eneldo o perejil.

Preparación (25-30 minutos):

Corta la patata en rodajas finas y cocínala en el microondas con un poco de aceite de oliva virgen y un recipiente tapado durante 5-7 minutos. Coloca el salmón sobre una hoja de papel de horno. Añade el calabacín y la cebolla cortados finos, las patatas precocinadas, el limón, el aceite y las hierbas. Cierra el paquete y hornea a 190 °C durante 12-15 minutos, comprobando que el pescado esté bien cocinado.

El consejo nutricional: el salmón aporta proteínas de calidad y ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, relacionados con la salud cardiovascular. También podemos recurrir a las conservas de pescado para otros días: sardinas, caballa o melva en aceite de oliva son alternativas estupendas que permiten incorporar pescado azul sin necesidad de cocinarlo.

Un plato sencillo, rápido y sabroso. iStock

5. Tortilla de champiñones

Los huevos son uno de los ingredientes más versátiles y completos de la cocina. Tenerlos siempre en la nevera permite preparar una cena nutritiva en apenas unos minutos.

Ingredientes para una persona:

2 huevos.

100 g de champiñones laminados.

Un puñado de espinacas frescas.

¼ de cebolla.

1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra.

Sal y pimienta.

Una rebanada de pan integral para acompañar.

Preparación (10-12 minutos):

Saltea la cebolla y los champiñones con el aceite de oliva durante 5 minutos. Añade las espinacas y deja que reduzcan su volumen. Bate los huevos, incorpora las verduras y vierte la mezcla en una sartén. Cocina a fuego medio hasta que la tortilla esté cuajada al gusto. Acompaña con una rebanada de pan integral.

El consejo nutricional: los huevos aportan proteína completa, colina, vitamina B12 y otros micronutrientes. Combinarlos con verduras y una fuente de carbohidratos integrales permite construir una cena sencilla y equilibrada.

Reivindiquemos las conservas

Si hay algo que puede cambiar nuestra manera de organizar las comidas es aprender a utilizar bien las conservas. No son un recurso de emergencia ni una alternativa nutricionalmente inferior a los alimentos frescos.

Las legumbres cocidas de bote nos evitan el remojo desde la noche anterior y suponen un aporte proteico estupendo.

Las conservas de pescado también merecen un lugar destacado en nuestra despensa. Sardinas, caballa, melva o atún permiten preparar ensaladas, tostadas o platos completos en cuestión de minutos. Además, aportan proteínas de calidad y, en el caso del pescado azul, ácidos grasos omega-3.

También podemos recurrir a verduras en conserva, como pimientos asados, alcachofas, espárragos o tomate triturado, prestando atención a los ingredientes y al contenido de sal.

Comer saludable no debería convertirse en otra obligación de nuestra agenda. No se trata de cocinar más, sino de aprender a resolver mejor nuestras comidas. Una buena despensa, cinco recetas sencillas y un poco de organización pueden ser suficientes para comer variado, nutritivo y delicioso durante todo el invierno.