La farmacéutica y nutricionista da una sencilla pauta sin olvidar los básicos: una buena alimentación, práctica deportiva y descanso. Sara Fernández

Boticaria García desvela qué vitamina combinada con el magnesio forma un "dúo imbatible" contra el cansancio

El magnesio se ha consolidado como uno de los suplementos estrella en el ámbito del bienestar, pero su eficacia puede multiplicarse si se acompaña del aliado adecuado.

Así lo explica la farmacéutica y divulgadora Boticaria García, quien señala que la clave para sacar el máximo partido a este mineral reside en combinarlo con vitamina B6.

Según detalla la experta, el magnesio actúa como la "base", mientras que esta vitamina se convierte en "el socio que ayuda a que el complemento entre y funcione muchísimo mejor en tu organismo".

Esta combinación forma lo que la especialista denomina un "dúo dinámico imbatible". El motivo principal de esta sinergia radica en el impacto directo que tiene sobre la química del cerebro.

Tal y como apunta García, la vitamina B6 resulta indispensable para la síntesis de neurotransmisores fundamentales como la serotonina, la dopamina y el GABA.

Estas sustancias son las verdaderas responsables de regular nuestro estado mental y nuestro descanso diario, ya que, en palabras de la divulgadora, "son los que deciden si tu mente se concentra o se dispersa" y determinan "si duermes como un lirón o si te pasas la noche dando vueltas en la cama".

Frente al agotamiento

Cuando ambos nutrientes trabajan de manera conjunta, sus beneficios se amplifican de forma notable. Este efecto no es sólo una percepción popular, sino que cuenta con el aval científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Este organismo respalda que tanto el magnesio como la vitamina B6 contribuyen directamente a disminuir el cansancio y la fatiga, además de favorecer el mantenimiento normal del sistema nervioso y de la función psicológica.

Para ilustrar esta doble acción, Boticaria García recurre a una metáfora muy gráfica: mientras que el mineral "ayuda a relajar", la vitamina se encarga de "encender el wifi cerebral para recuperar tu claridad frente al agotamiento diario".

La combinación de magnesio y vitamina B6 favorece el descanso y el rendimiento mental. iStock

Claves en la etiqueta

A la hora de acudir a la farmacia o revisar los envases, la experta comparte un consejo práctico para asegurar que el cuerpo aproveche realmente el producto.

Para garantizar "la máxima absorción farmacéutica", recomienda buscar en el etiquetado la forma más biodisponible y de calidad superior de esta vitamina, que describe como la versión prémium: el piridoxal 5-fosfato.

Por último, lanza un recordatorio esencial para evitar confusiones en torno al cuidado de la salud. Aunque esta pareja ofrece un respaldo notable frente al desgaste físico y mental, insiste en que la base de todo bienestar empieza en la mesa.

Como concluye la propia García, "la alimentación es clave, los suplementos son una herramienta adicional" que nunca debe reemplazar unos hábitos nutricionales adecuados.