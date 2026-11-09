Adiós a los mitos de las vacunas durante el embarazo: cuáles son las recomendables y cómo protegen al bebé

Cuando parece que todo es debatible y que merece espacio en la conversación pública, es necesario confiar en el criterio de los expertos en cada materia. Hay temas que no deberían tener discusión y el calendario de vacunación es, sin duda, uno de ellos, por la defensa de la salud de la propia persona y también de la colectividad.

Esta cuestión se eleva aún más cuando entra en juego el embarazo, la maternidad y la crianza.

Sobre ello se pronuncia la doctora Ana Rosa Lucena Torres, especialista del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Marbella. La médica es, además, autora de dos publicaciones: Qué está pasando aquí dentro (Zenith, 2023) y Eres mamá (Zenith, 2025).

La profesional no duda en enumerar en su conversación con Magas las ventajas que las vacunas que se administran a las madres tienen para los bebés, aún en el útero: "Es uno de sus mayores beneficios, la mejor forma de protegerlos".

Por supuesto, hay una serie concreta de estos medicamentos que se recomiendan especialmente durante la gestación. Lucena destaca cuatro:

La primera, la de la tosferina . "Se aconseja en todas las embarazadas y en cada embarazo, entre la semana 27 y 36, preferiblemente 27 y 32", destaca la doctora Lucena.

. "Se aconseja en todas las embarazadas y en cada embarazo, entre la semana 27 y 36, preferiblemente 27 y 32", destaca la doctora Lucena. En segundo lugar, la gammaglobulina anti-D . "Se pone a las mujeres Rh negativo alrededor de semana 28. Se puede dar antes si hay sangrados durante el primer trimestre, aborto o pruebas invasivas —biopsia corial o amniocentesis—. Y tras el parto si el bebé es Rh positivo en las primeras 72 horas".

. "Se pone a las mujeres Rh negativo alrededor de semana 28. Se puede dar antes si hay sangrados durante el primer trimestre, aborto o pruebas invasivas —biopsia corial o amniocentesis—. Y tras el parto si el bebé es Rh positivo en las primeras 72 horas". Por otro lado, en temporada gripal , también se suele recomendar esta vacuna, "independientemente de la edad gestacional, es decir, en cualquier semana".

, también se suele recomendar esta vacuna, "independientemente de la edad gestacional, es decir, en cualquier semana". Y en esta misma época, en los últimos años también se suele aconsejar la vacuna para el virus respiratorio sincitial. De acuerdo al criterio de la ginecóloga, entre las semanas 24 y 36, pero preferiblemente entre la 32 y la 36.

Durante la gestación, las vacunas ofrecen una doble protección: a la madre y al hijo. ArtMarie iStock

Igualmente, destaca que, salvo la gammaglobulina anti-D, con el resto quiere transmitir tranquilidad en relación a cuándo administrarlas.

"El plazo para ello es bastante amplio y lo importante es vacunarse para proteger el embarazo, tanto a ellas como a sus bebés", añade.

Precisamente esto que señala con especial vehemencia es algo fundamental, ya que gracias a los inyectables que reciben las madres, pasan los anticuerpos a los hijos.

"Contra la tosferina o la gripe es la única forma de brindarles protección, además de aislarlos contra una enfermedad que puede ser potencialmente grave y precisar ingreso hospitalario", detalla la doctora Lucena Torres.

La especialista subraya que resulta esencial que los familiares cercanos a la mujer y a los bebés estén vacunados, que tengan una buena higiene y que eviten las aglomeraciones.

Por otra parte, destaca otra ventaja: también se defiende el embarazo como tal.

"Al proteger contra la infección, se hace igualmente contra sus consecuencias. Se previene el parto prematuro, la ruptura temprana de membranas o los retrasos del crecimiento derivados de una infección severa", explica la ginecóloga del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Marbella.

Para reafirmar aún más su posición, la doctora asevera que estas vacunas, al ser inactivadas —aquellas que utilizan microorganismos destruidos o inactivados— son seguras y eficaces.

En cualquier caso, sí que es cierto que las embarazadas pueden sufrir ciertos efectos secundarios, "principalmente locales en el punto de inyección". En este sentido, los que se esperan son dolor, calor local o enrojecimiento.

La doctora Ana Rosa Lucena Torres, especialista del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Marbella. Cedida

También puede aparecer malestar general leve y autolimitado, es decir, los síntomas suelen desaparecer por sí solos y no se prolongan indefinidamente.

Por supuesto, todas las vacunas de virus vivos se deberían evitar durante la gestación: "La triple vírica —sarampión, rubeola y parotiditis—, varicela, fiebre amarilla, fiebre tifoidea oral y también hay que obviar la del Virus del Papiloma Humano".

Las vacunas inactivadas son seguras y eficaces. Foto de Hollie Santos en Unsplash

Igualmente, al margen de qué tipo de medicamento se trate, conviene no administrarlo "en el caso de proceso febril o infeccioso agudo grave". Tal y como recomienda la doctora, bajo estas circunstancias, mejor posponerlo.

Volviendo al entorno más cercano del niño, la doctora recuerda que se recomienda hacerlo frente a la tosferina y la gripe.

"Me gustaría trasladar que con esto se protege a la embarazada, al bebé y al embarazo. Pero, además, con tasas de vacunación altas conseguimos la inmunidad de rebaño, que es la defensa indirecta que recibe una comunidad frente a una enfermedad contagiosa cuando una gran parte de la población está blindada", cierra.

En definitiva, la administración de vacunas durante la gestación no solo es una herramienta para cuidar a la madre y a su hijo durante una etapa especialmente sensible, sino también una forma de preservar la salud de quienes les rodean.

Cuando la prevención se extiende, la protección deja de ser individual para convertirse en colectiva, un pensamiento fundamental cuando tantas cuestiones parecen abiertas a debate que invitan a la fragmentación incluso sobre las conversaciones más básicas que, quizás de forma inocente, creíamos superadas.

En un contexto así, escuchar a profesionales como la doctora Ana Rosa Lucena Torres es esencial, al igual que atender a la evidencia clínica.