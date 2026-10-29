Boticaria García acaba con el mito de que la creatina daña los riñones: "Deja de tomarla antes de una analítica"

¿La creatina daña a los riñones? La respuesta de la reconocida farmacéutica y divulgadora Boticaria García ante esta duda tan frecuente es del todo contundente y clara: "¡Es un mito!".

Sin embargo, la propia experta advierte de que existe una situación concreta alrededor de este consumo que suele generar alarma y "que confunde muchísimo: que aumente algo la creatinina en la analítica".

Para que todos comprendamos cómo funciona exactamente este proceso en el organismo sin llevarnos un susto innecesario al recoger las pruebas, la especialista recurre a una representación sumamente visual, que cualquiera puede entender fácilmente, ayudándose de una fruta. "Lo vamos a entender bien con un plátano".

Boticaria García nos invita a realizar un sencillo ejercicio de imaginación en nuestro día a día para encajar el funcionamiento: "Imagínate que comes muchos. En la basura de tu casa van a aparecer muchas cáscaras, pero eso no significa que el cubo esté estropeado. Si sacas la basura correctamente, no habrá problema".

El símil casero

Tras exponer este ejemplo tan cotidiano, la divulgadora señala la analogía directa que existe con la suplementación. "En este caso pasa algo parecido. Parte de la creatina se transforma en creatinina: un producto de desecho que eliminan los riñones", explica paso a paso para mostrar todo su recorrido en el cuerpo.

Un riñón sano se encarga de filtrar y eliminar la creatinina de forma natural. iStock

Al analizar los resultados de las pruebas médicas, la experta aclara la razón exacta por la cual los parámetros pueden verse alterados en el laboratorio.

"Si tomas creatina, puede haber más cáscaras, y subir la creatinina sin que eso signifique que el órgano esté dañado", aclara resolviendo las posibles dudas.

La clave fundamental reside siempre en la capacidad que mantiene el propio riñón para realizar su trabajo de filtrado diario: "Si funciona bien, se eliminará la creatinina".

A pesar de que el consumo de la sustancia no supone un peligro para un órgano que esté completamente sano, la divulgadora aconseja actuar con cautela cuando nos enfrentamos a un control rutinario de salud. "Eso sí, si la tomas, conviene avisar al profesional que interprete tu analítica", señala directamente.

Además, ofrece su recomendación de oro para evitar cualquier tipo de malentendido o confusión médica: "Y nuestro mejor consejo: deja de tomarla una o dos semanas antes de hacerte el análisis, para no alterar los valores".

Para finalizar, la experta resume la idea principal que debemos recordar antes de alarmarnos o asustarnos al leer los datos de un informe: "Más creatinina no significa peor riñón. A veces sólo es sinónimo de que has comido más plátanos", concluye con humor.