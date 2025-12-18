Boticaria García y la pauta para evitar atragantamientos esta Navidad: "En un minuto se puede salvar una vida"

Boticaria García durante la grabación de su pieza para Magas ataviada con un jersey navideño. Esteban Palazuelos

En poco más de un minuto es posible entender cómo evitar algunos atragantamientos y, en consecuencia, "quizá salvar alguna vida". Así lo dice Boticaria García en su última pieza en vídeo para Magas. Esta temática es útil siempre, pero muy recurrente ahora que además llegan las fiestas. Ella de hecho centra su discurso en la ingesta de uvas.

De acuerdo con sus explicaciones, cuando la comida llega al fondo de la garganta, se encuentra con dos vías posibles. Por delante está la respiratoria, la tráquea; por detrás, la digestiva, el esófago. La pregunta, formulada tal cual, es sencilla: "¿Cómo saben los alimentos cuál es el camino correcto?".

La respuesta está en un mecanismo automático del cuerpo. Tal y como detalla la divulgadora, existe "una tapita que se cierra automáticamente cada vez que pasan los bocados". Esa estructura se llama epiglotis. Entonces, la única opción es "ir directamente a la vía digestiva".

El problema aparece cuando ese sistema no funciona como debería. Boticaria García lo resume de manera clara: "Puede haber fallos y que la epiglotis se quede abierta o medio abierta".

No se trata de situaciones excepcionales, sino de momentos habituales del día a día. Según explica, esto puede suceder. "Cuando nos estamos riendo, si estamos distraídos o cuando hay jolgorio, así en general, como por ejemplo ocurre en una fiesta", comenta haciendo referencia precisamente a las fechas en las que ahora se ve inmersa la sociedad.

Imagen de archivo de un pequeño racimo de uvas verdes. Foto de Murat Ts. en Unsplash

En ese contexto, la comida puede equivocarse de camino. "Puede despistarse, no sabe dónde tiene que ir, se equivoca y se va por el otro lado", llegando a obstruir la vía respiratoria. Es entonces cuando se produce el atragantamiento.

No todos los alimentos se comportan igual. Hay algunos que resultan especialmente peligrosos. La farmacéutica advierte de forma concreta sobre las uvas y las salchichas. Explica que tanto unas como otras "cuando se parten de manera transversal pueden llegar a provocar asfixia".

La prevención, sin embargo, pasa por gestos muy simples. En el caso de estos manjares, recomienda cortarlos de forma longitudinal —a lo largo—. Respecto a la fruta, aconseja también quitarle las pepitas e incluso la piel. Sobre la carne, dice que sería idóneo volver a utilizar el cuchillo para hacer trocitos pequeñitos.

Aunque estos detalles a veces pueden resultar un poco tediosos, son pequeños cambios en los que merece la pena invertir tiempo para evitar consecuencias peores, porque tal y como la creadora de contenido comenta, "con esto se salvan vidas".