Cómo estar mejor a partir de los 50: Almudena Reguero da las claves físicas y mentales

“Por supuesto que es posible estar mejor a partir de los 50, y además es necesario. Esta etapa es muy especial porque se producen muchos cambios en el organismo y la gente pasa por ella sobreviviendo. Yo lo que pretendo transmitir, es que en este momento, puedes tener una buena calidad de vida y, lo más importante, que sea la base para un envejecimiento futuro saludable y activo. Este es el último tren que puedes coger para envejecer con salud y de ti va a depender, según lo que hagas a partir de los 50, que tu cuerpo funcione de una manera o de otra en el futuro. Ya no sólo a nivel físico, sino también mental y emocional”, asegura Almudena Reguero, autora del libro Estar mejor a partir de los 50. Claves para conseguir el bienestar físico, mental y emocional (Editorial Amat).

Esta periodista, diplomada en Naturopatía, Dietética y Nutrición, coach y profesora de yoga, asegura que “vivimos muy influenciados por la cultura de la eterna juventud, nos resistimos a envejecer y cumplir años nos aterra, debido a la imagen negativa del envejecimiento que nos transmite la sociedad”.

Reguero apuesta por un cambio de chip en este momento de transición, y asegura que ellos también lo pasan. “He enfocado el libro hacia las mujeres, pero también los hombres pasan por la andropausia, que aunque no esté tan reconocida como la menopausia en las mujeres, si que es cierto que se producen cambios, sobre todo, a nivel emocional y de salud”.

Cubierta de 'Estar mejor a partir de los 50'.

Basado en estudios e investigaciones de distintas universidades, el texto es fruto de su trabajo en talleres y reuniones con personas de más de 55 años, en proceso de envejecimiento, en Cruz Roja.

La escritora desvela a MagaSIN el secreto para vivir mejor. “Se viva el tiempo que se viva, hay que vivirlo con calidad. Cómo bien decía Abraham Lincoln: Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años…”.

“La clave está en tener bienestar físico, mental y emocional. "No vale con tener un cuerpo estupendo y una cara maravillosa pasada por el tamiz de la cirugía. Basta con que aprendas a escuchar tu cuerpo, cuidarte y mimarte mucho más, adoptar hábitos saludables como practicar ejercicio con regularidad, llevar una dieta equilibrada, tener sueño de calidad y cuidar tu aspecto físico. También debes mirar en tu interior. Y como guinda, no aislarse. Fundamental buscar grupos de amigos o familia para compartir las experiencias, es muy enriquecedor y proporciona bienestar”.

Poner en valor la experiencia

La periodista critica las incoherencias sociales y no poner en valor la experiencia de la edad. “En esta etapa de la vida, en el terreno laboral comenzamos a tener problemas porque las empresas están prejubilando o despidiendo a los senior, y esto puede conllevar a bloqueos mentales pensando que “ya no eres útil” o “ya no vales”. Antes esto pasaba en la jubilación, y ahora ocurre a estas edades”, asegura.

“Es curioso, -continúa Almudena- pero nos encontramos con desfases importantes. Las mujeres que físicamente a esta edad nos encontramos mejor, con mucho potencial, tenemos problemas para encontrar trabajo. Es contradictorio, porque además los planes de jubilación se van alargando, ahora hasta los 67, pero se despide a los 50. Tenemos un lío que no hay por dónde cogerlo”.

Coger las riendas a los 50

“La clave está en reorganizar la mente y emprender si es necesario. Hay que entender que a los 50 no se acaba, sino que empieza otra parte de tu vida, que puede ser incluso hasta más placentera porque vas a tener el tiempo que antes no tenías, sobre todo, en el caso de las mujeres con familia e hijos. Es una época muy bonita en la que comienzas a cuidarte y empiezas a vivir más hacia dentro, comienzas a conocerte mejor y eres más exigente”.

La especialista en wellness defiende la aplicación del mindfulness y asegura que estamos más preocupados por el paso del tiempo que en exprimirlo y disfrutar de él, permitiendo que se nos escapen todos esos momentos que son la esencia de nuestra vida. Esto se debe en parte a que vivimos en modo piloto automático, inmersos en la rutina del día a día.

“Vamos muy rápido por la vida. Es otra de las cosas que tenemos que cambiar. Y en esta edad parece que empezamos a percatarnos de ello. A los 50, los hijos comienzan a ser independientes, ya no es necesario correr, pero seguimos al mismo ritmo, a toda velocidad.

Es bueno aprovechar el tiempo, pero también hay que saber disfrutar de no hacer nada, por ejemplo. Algo tan sencillo como ver pasar a la gente tomando un café en una terraza es maravilloso”, afirma.

Meditación cada día

“Hay que hacer una pausa y aprender a ser organizadas. Nunca es tarde para cambiar de hábitos. También tenemos que aprender a vivir el presente. Buscar momentos en el día para nosotras mismas, y meditar 5 minutos me parece fundamental, ya que ayuda al cerebro y proporciona mucha paz mental. Yo lo hago desde la cama”.

Antes de la pandemia, Reguero pasó por un cáncer que le hizo reconsiderar su calidad de vida. “La pandemia debería habernos enseñado a vivir mejor, pero no sé si lo ha conseguido. En mi caso, fue un cáncer el que me hizo parar. A partir de ahí me marcó un antes y un después. Ha sido un aprendizaje muy duro. Con la pandemia, la gente ha empezado a valorar lo que es tener a un amigo, un abrazo, tener a tu gente cerca, valorar las cosas que cada uno tiene. Es importante”, concluye.

