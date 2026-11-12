En la fotografía, don Felipe y doña Letizia atendiendo a la reunión de hoy, jueves 12 de noviembre. IG vía @casareal.es Casa Real

Los reyes Felipe y Letizia comparten un curioso guiño de vestuario en la reunión con la Fundación Princesa de Girona

Sus Majestades los Reyes han presidido hoy, 12 de noviembre, la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona, un encuentro en el que han participado los patronos responsables de los distintos grupos de trabajo de la entidad.

La sesión ha permitido abordar las principales líneas de actuación de la institución, así como realizar un seguimiento de los proyectos e iniciativas que desarrolla para impulsar el talento y el potencial de las nuevas generaciones.

La Fundación Princesa de Girona es una organización cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo personal y profesional de los jóvenes, acompañándolos en una etapa fundamental de sus vidas y facilitando su incorporación a la sociedad.

Desde su creación, trabaja para ofrecer oportunidades que les permitan afrontar con mayores recursos y capacidades los retos del presente y del futuro, favoreciendo su crecimiento, autonomía y participación activa en la sociedad.

Para alcanzarlos, desarrolla diferentes programas e iniciativas centrados en ámbitos estratégicos como la formación, la orientación, la empleabilidad y el fomento del talento joven.

Sus Majestades durante la cita que ocupaba sus agendas en la mañana de hoy. IG vía @casareal.es

A través de estas propuestas, busca proporcionar herramientas y experiencias de apoyo para descubrir capacidades, desarrollar habilidades y encontrar nuevas oportunidades de cara al mañana.

En la cita de hoy, el Rey y la Reina han compartido un curioso guiño de vestuario, ya que han acudido al acto combinando sus trajes —el de él gris y el de ella con estampado de pata de gallo— con el color granate. Don Felipe, en la corbata; doña Letizia, en su jersey de cuello vuelto.

Ello queda reflejado en las fotos que ha difundido Casa Real a través de su cuenta de Instagram, donde se muestra a Sus Majestades en torno a una mesa con todos los participantes del encuentro.

Don Felipe y doña Letizia han optado por el granate como color estrella de la jornada. IG vía @casareal.es

Como viene siendo habitual, la Reina ha optado por un look de belleza de lo más natural y su melena suelta con una discreta raya al lado.

Esta institución reconoce y pone en valor el esfuerzo, la innovación y el compromiso de personas que representan ejemplos de superación y excelencia a través de sus premios.

La cita, marcada en rojo en el calendario de la Familia Real, posee una simbología especial para Leonor, ya que es quien ostenta el título de Princesa de Girona.

En la última edición, celebrada el 14 de julio de este mismo año, los galardonados fueron: Hatim Azahri Akhnous, impulsor de una asociación de participación juvenil e inclusión social en Poble-sec; Patricia Aymà, cofundadora de Benviro, empresa dedicada al desarrollo de bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos; y la directora y guionista Gemma Blasco.

Igualmente, recibieron el reconocimiento Rafael Luque, investigador especializado en exoplanetas y referente internacional en astrofísica; Mercedes Bidart, cofundadora de la fintech Quipu; y el astrofísico mexicano José Eduardo Méndez, loado por sus estudios sobre la evolución de las galaxias y las nebulosas.

Para cerrar la agenda, doña Letizia visitará mañana, viernes 13 de noviembre, el Campus Diversia, un proyecto socio-ambiental de Amica, que definen desde Casa Real como "concebido como un Centro de Referencia en Inclusión Social, Empleo y Educación Medioambiental".

La semana comenzó, oficialmente, para Sus Majestades el pasado martes día 10, cuando acudieron a la Catedral de Toledo para acompañar a los familiares de las víctimas del accidente de Urda en el funeral, donde fueron dando el pésame uno a uno a los asistentes, ofreciendo su abrazo, consuelo y apoyo.