Angie Calero retrata a Leonor como mujer: "Hace preguntas como su madre y tiene la prudencia de su padre"

Escribir sobre la Familia Real entraña siempre una dificultad añadida: el hermetismo que impera en Zarzuela cuando se trata de los aspectos más personales de sus miembros.

Quizá por eso, la periodista Angie Calero dudó en un primer momento antes de embarcarse en un libro sobre la princesa Leonor que fuera más allá de su faceta oficial y permitiera conocer mejor a la heredera.

El reto no era pequeño, pero la autora contaba con una baza fundamental: sus años de experiencia cubriendo la información de Casa Real y su profundo conocimiento de la institución.

Tras meses de intenso trabajo, llega ahora a las librerías Leonor de Borbón Ortiz. Una reina para el futuro (La esfera de los libros, 2026), una obra que repasa el recorrido vital de la Princesa a lo largo de sus 21 años.

El libro recorre las distintas etapas de su formación: desde las aulas del colegio Santa María de los Rosales hasta el internado de Gales, pasando por las academias militares de los tres ejércitos y la jura de la Constitución al alcanzar la mayoría de edad.

A través de testimonios inéditos de personas que han acompañado a Leonor en este camino y de una exhaustiva labor documental, Calero traza un retrato íntimo de la primogénita de los Reyes.

Convertida en uno de los rostros más reconocibles y mejor valorados de la nueva generación de la monarquía, la Princesa despierta un interés especial entre los jóvenes y se prepara a conciencia para asumir algún día la responsabilidad que lleva aparejada su apellido.

¿Quién es realmente la mujer que hay detrás de la Princesa de Asturias? Angie Calero intenta responder a esta pregunta.

En la imagen, la portada del libro, editado por La Esfera de los Libros, S.L. La Casa del Libro

¿En qué momento decides asumir el reto de escribir un libro sobre la heredera al trono?

Me llamaron de La Esfera de los Libros para ver si, precisamente por mi trabajo en la corresponsalía de Casa Real en ABC, me interesaba escribir un libro sobre la Familia Real. Hablando con ellos sobre ideas, salió la opción de la princesa Leonor.

En un principio, cuando lo pensamos, yo les dije que no, porque es muy joven —acaba de cumplir 21 años— y no me parecía que tuviese un recorrido suficiente.

Pero luego estuve madurando la idea, y pensé que si era un compendio para contar todo lo que había hecho hasta ahora, no estaba mal. Primero, porque en lo que lleva de vida hay dos etapas de las que prácticamente no sabemos nada: el colegio y el Bachillerato Internacional en Gales. Si se podía contar más en profundidad cómo habían sido esas etapas, me parecía interesante.

Luego también porque el acto más importante que va a tener como Princesa ya lo ha tenido: la jura de la Constitución. Pensé que si arrancábamos con esta, contando cómo se la vio en ese momento, con la leonormanía y todo lo que ha venido después, sí había contenido suficiente para hablar de su compromiso, de cómo ha sido educada y de sus desafíos.

Sin hacer una obra de 600 páginas, quería que fuera algo muy medido, cuidado y con las suficientes ideas como para que a los jóvenes también les parezca una lectura atractiva para querer saber más sobre ella.

Es sabido que tenemos una Casa Real, a diferencia de otras casas reales europeas, bastante opaca, y los Reyes han protegido muchísimo toda la parcela formativa y privada de sus hijas. ¿Cómo ha sido conseguir toda la información y entrevistas para llevar a cabo este trabajo de investigación?

Me costó que hubiese gente que accediera a hablar. Algunos me dijeron que no porque no encontraban sentido al libro. A otros les daba un poco de respeto precisamente por lo protegida que ha estado, tanto ella como la Infanta, y por cómo podría ser interpretado dentro.

Pero, por lo general, tuvo muchísima acogida, y prueba de ello es que en el libro hay más de 30 testimonios. Fui llamando: hubo gente que me dijo que se lo pensaba, luego insistí y dijeron que sí; otros dijeron directamente que no volviese a llamar, y dejé de ser pesada. Hay varios testimonios inéditos.

A mí misma me ha sorprendido, porque muchas veces, en el día a día haciendo temas de Casa Real, no se me habría ocurrido llamar a gente a la que sí me ha cogido el teléfono para el libro.

¿Qué has descubierto que te haya llamado más la atención, por ejemplo, de la etapa académica de Leonor en Gales?

De ese momento profundizo mucho en lo que fue el proceso para entrar. Yo no sabía que había sido tan largo: fue de noviembre a febrero, un montón de meses en los que se preparó para cuatro pruebas de acceso.

Dos de ellas fueron no presenciales y sin que supieran el nombre ni nada, con un apodo. La tercera y la cuarta también eran con un apodo para todos los alumnos, pero al ser presenciales hubo gente que sí la reconoció.

Lo curioso es que la tercera prueba iba a ser presencial, pero como estaban en pandemia fue por videollamada; en esta hubo gente que se dio cuenta de que era ella y ponían caras de asombro de "qué fuerte, estoy compartiendo pantalla con la Princesa". Otros ni se enteraron.

Y hubo un shock generalizado en la cuarta prueba, que ya era presencial con el comité y gente del patronato de Colegios del Mundo Unido. Muchos pensaron: "¿Pero qué hace esta chica aquí?".

Tanto ella como la Infanta son jóvenes muy batalleras, que quieren saber más, tienen mucha curiosidad y ninguna tontería por ser quienes son. Son personas muy aterrizadas y ubicadas en el mundo. Creo que eso es muy importante para alguien que va a ocupar la jefatura del Estado el día de mañana.

Cualquier persona puede imaginar la presión que tiene la heredera de no fallar y de mantenerse siempre en la excelencia. ¿Cómo lo gestiona Leonor?

Me ha gustado comprobar que tiene el sentido del deber muy interiorizado. Se puede ver en los actos por cómo se comporta, por esa serenidad que trasmite… La gente que la ha tratado o ha estado cerca lo confirma, así que no es impostado sino algo real.

Esa manera de querer estar siempre a la altura de lo que se espera de ella me parece que, para la edad que tiene, es de aplaudir.

Es un nivel de exigencia muy alto.

Sí, es una presión muy bestia. Y lo que más me llama a mí la atención es que lo tiene muy naturalizado, da la sensación de que no le cuesta. Es una chica muy agradecida. Todo le viene bien, todo se lo toma como una oportunidad de aprender, de conocer gente, de estar en sitios distintos.

A otra le pones encima de la mesa todo lo que Leonor ha tenido que hacer obligada e igual te dice que no. Quizá de puertas para adentro haya tenido su momento de pataleta de decir: "Mira, es que no me apetece, es que estoy ya cansada".

Seguramente también, pero por lo general da la sensación de que es muy disfrutona y de que cualquier cosa le va a parecer una oportunidad maravillosa.

Leonor ha cumplido muchos hitos. Uno de ellos es la formación militar: la primera mujer en la Familia Real que la hace. Se dijo que físicamente, cuando empezó, le costó bastante coger el ritmo. ¿Es cierto?

En el libro están recogidos los testimonios de los tres directores de cada una de las academias. Cuentan que lo que más les ha gustado es ver cómo ha sido capaz de adaptarse cada año a cada escuela. Zaragoza fue durísima porque implicaba integrarse en la vida militar. La segunda fue la Armada, con toda la situación de embarcarse y hacer el recorrido en Elcano.

Y luego San Javier, que era la etapa más solitaria para ella, donde más concentrada tenía que estar. Si la primera era en equipo, con maniobras y cosas en grupo, y la segunda con una tripulación y mucha convivencia, esta exigió mucha más concentración y aislamiento: pilotar un avión ella sola dos veces, tirarse en paracaídas, hacer un curso de salvamento exigente...

El hecho de que se haya adaptado tan rápido y tan bien a cada entorno lo destacan todos como algo muy bueno. También destacaría su capacidad para hacerse enseguida a la gente, que todo el mundo la viera como una más y la reconociera como parte de su mismo entorno. Eso genera unas amistades, unos lazos y unas lealtades muy fuertes.

Y sobre las pruebas físicas: sí, le costó, se mató a hacer deporte, pero coinciden en que durante este tiempo ha llegado a un estado físico que nada tenía que envidiar al resto de sus compañeros.

Dicen que va a ser la jefa de Estado mejor preparada de la historia, además de una referencia para muchas jóvenes en el plano militar.

A mí siempre me viene a la cabeza esa primera foto de la princesa Leonor en Zaragoza, debajo de un alambre de espino con el arma y arrastrándose por el barro.

Ver en una imagen como esa a una mujer, o pilotando un avión de combate en San Javier, rompe con los esquemas de las Fuerzas Armadas, donde solemos pensar más en un hombre. Creo que ahí sí es bastante relevante el hecho de que Leonor haya hecho formación militar.

Tiene sentido que vaya a ser la heredera mejor preparada, porque si su padre, Felipe VI, lo era, quieren que ella le supere. El curso de paracaidismo y el de salvamento los hizo porque le sobró tiempo; es una máquina. Parece que estoy haciendo apología de la Princesa, pero de verdad que me ha sorprendido mucho.

Ahora estudia Ciencias Políticas en la universidad pública. ¿Qué expectativas hay sobre el desarrollo de esta nueva etapa formativa?

Está por ver qué vida le espera. Llegó a punto de cumplir 21 años, con una cabeza mucho más madura que alguien de su edad, y comparte clase con jóvenes de 17 o 18 años. Hay un salto generacional muy grande ahí.

Se adaptará, porque estos cinco años anteriores demuestran que es capaz de integrarse en cualquier entorno, pero a saber qué vida hace, si está a gusto o no... Habrá que ver cómo evoluciona.

Desde que cumplió 18 años su papel institucional ha ido a más. ¿Cómo ves su evolución en aplomo y discursos durante los últimos años?

Ha habido un crecimiento brutal, las academias militares se notan muchísimo. Ahora ya no sólo participa de las conversaciones, sino que muchas veces las empieza ella.

La ves moverse de un corrillo a otro en un cóctel, manejar la iniciativa en cuanto a qué temas le interesan, acercarse a la gente con la que le interesa hablar e ir con ideas claras de lo que les quiere preguntar, buscando aprender.

En cuanto le haces una pregunta te contesta con otra y se interesa mucho; eso creo que lo ha heredado de su madre, la reina Letizia. Luego la ves muy observadora y prudente, que son dos cosas que vienen del padre. Algo muy bueno que tienen Leonor y Sofía es que son muy cercanas, amables, siempre se hacen fotos y saludan a todo el mundo.

Tienen una capacidad de conectar con los demás a través de gestos y una educación tan exquisita que la gente que se acerca a ellas coincide en decir que son pura luz.

Llama la atención la relación de las hermanas: siempre pendientes la una de la otra…

Los gestos entre ellas han ido evolucionando. En el primer acto que hicieron juntas, en el Hayedo de Montejo, iban de la mano y con el brazo pegado la una a la otra; era una forma de decirse: "Estamos aquí solas ante el peligro, ya no están nuestros padres, vamos a afrontar esto juntas".

Con el tiempo, en los Premios Princesa de Asturias, se ha visto a Sofía vocalizar mientras Leonor daba los discursos, como si se supiera el texto de su hermana, o aplaudir de forma más efusiva. En los cócteles se localizan con una mirada para saber si la otra está bien o si necesita ayuda; se controlan mucho.

Se han tenido la una a la otra, lo que las ha fortalecido como hermanas. Los Reyes han hecho un papel muy importante para que no hubiese distinciones entre las dos; han crecido en igualdad, sin una educación diferente porque una fuera a reinar y la otra no, inculcándoles un papel de corresponsabilidad respecto a la jefatura del Estado.

Entrevisté a un profesor suyo del colegio que recuerda la imagen de Leonor en el patio y cómo de repente llegaba Sofía y se daban un abrazo como si no se hubieran visto en todo el día. Conforme pasan los años, los actos se van dividiendo, lo que también descarga a los Reyes.

Se mantiene la idea de cuando eran niñas y leían juntas El Quijote en el sofá: lo que Sancho y Don Quijote son el uno para el otro.

El papel de la infanta Sofía es de suma importancia, al ocupar el segundo puesto dinástico.

Exacto, siempre será la escudera y el apoyo de la Princesa. Y aunque sea la segunda en la línea de sucesión, va a ser la primera en cercanía a la Reina en el futuro. El día en que los Reyes no estén, sólo ellas sabrán lo que han vivido y cómo se tienen que hacer las cosas. En un momento dado, la que tendrá la potestad de aconsejar mejor a Leonor siempre será su hermana.

¿Y el papel de la reina Sofía como abuela de ambas?

Eso nos gustaría saber a todos, porque más allá de lo que se ve y de lo pendientes que están de su abuela cuando salen en Palma o en algún acto, no ha trascendido mucho más.

¿En qué se diferencian las hermanas de carácter y de intereses?

Dicen que Sofía es como un torbellino, una fuerza de la naturaleza con una energía brutal, que no para quieta, hace mil planes y mucho deporte. Leonor es mucho más pausada, observadora, tranquila, con mucho sentido del humor y confianza en sí misma; gasta bromas sintiéndose segura porque maneja y entiende muy bien los códigos de su entorno.

Pero su hermana es más extrovertida; en muchos actos la veías tomar la iniciativa incluso más que a la Princesa, aunque eso ha empezado a cambiar porque la heredera ya empieza a verse más. Creo que tienen las mismas inquietudes, pero cada una las exterioriza de manera distinta.

Sofía nos dio una sorpresa con el discurso en su primera presidencia de honor. ¿Cómo la viste?

Leonor empezó muchísimo antes, de pequeña, y la hemos visto evolucionar, pero este de Sofía fue el primero que dio e impactó por lo bien que habló; se notaba que todo lo que decía lo sentía y creía en ello. Al principio, cuando le dieron la responsabilidad igual pensó "qué rollo", pero fue leyendo y se empapó de eso.

Eso demuestra cómo se toman las cosas: el Rey encarga tareas a cada una sabiendo por qué lo hace, y que ellas respondan preparándose tan bien nos lleva a pensar que nunca dejarán tirado a nadie y se pondrán las pilas para trabajar por el bien común, como hizo su padre.

En ese discurso doña Letizia estaba presente en la forma de escribir y de contar las cosas.

El sello de la Reina está en todas las intervenciones, tanto de Leonor como en este de Sofía, y es positivo porque tienen que aprender a elaborar textos muy pensados. El año que premiaron a Serrat en aquella casa su música debió sonar a todas horas, porque la Princesa mencionó cuatro o cinco canciones suyas. Tiene sentido que Letizia les inculque esa forma de prepararse.

Para los aficionados al boato tradicional tenemos unas princesas atípicas: no estrenan tiara a los 18 años ni van a bodas reales o cumpleaños de la realeza.

Yo creo que no hay ninguna prisa por enseñarlas en esas circunstancias. ¿Por qué necesariamente tienen que ponerse una tiara o vestirse de largo al cumplir la mayoría de edad si van a tener muchísimos momentos para hacerlo? La Casa Real ha demostrado que respeta mucho los rituales y la solemnidad del boato, pero no van a sacarlo del contexto necesario.

Las costumbres y la sociedad han cambiado; si uno celebra los 18 con una comida o una fiesta de tarde, no tiene sentido ir de largo y con tiara. Y sobre las bodas, creo que todavía no se ha dado la circunstancia de que tengan que ir a una lo suficientemente importante como para justificarlo.

Con cumpleaños como los de Ingrid de Noruega o Christian de Dinamarca, creo que pesó que todavía no eran mayores de edad y que diferencian mucho entre trabajo y vida privada; evitan exponerlas antes de tiempo. Además, cuanto menos se las muestra, más interés hay por saber de ellas; si quemas etapas, quemas oportunidades de que se las siga conociendo.

Desde Casa Real siempre han trasladado el mensaje de: "Ya os cansaréis de verlas en actos y con tiara". Van a su propio ritmo.

¿Cuándo veremos a Leonor con tiara en un banquete de Estado?

Será en una ocasión en la que sea algo habitual y ella esté disponible. Si hay una visita de Estado el año que viene de monarcas europeos y coincide que ella está aquí, igual es ese momento. Pero hasta que no acaben de estudiar, para los Reyes la formación es prioritaria: quedan los cuatro años de universidad más dos fuera haciendo un máster.

Tenemos por delante seis años para ver a Leonor asumiendo cada vez más agenda institucional, pero con tranquilidad y calma.

Pasando a dos curiosidades finales: la primera, más banal, sobre la imagen de la infanta Sofía. Suele llevar calzado plano o bailarinas y estilismos aniñados. ¿Es por protocolo para no sobrepasar en altura a su madre y hermana, o gusto personal?

Lo segundo. No le gusta ir con tacones, prefiere ir plana. Creo que es hora de asumir que no le gustan. Es atrevida vistiendo, tiene su propio criterio y con el pelo se nota que tiene mucha personalidad y no se deja hacer mucho, porque siempre lo lleva de la misma manera, salvo aquella vez del moño alto en los Princesa de Girona o las trenzas.

Y la cuestión de mayor peso: ¿qué pasará con la Constitución cuando Leonor sea reina y tenga descendientes, teniendo en cuenta que España mantiene la prevalencia del varón en la sucesión al trono?

Es un melón que tienen que abrir. Todos los constitucionalistas que he entrevistado —unos seis— afirman que llegado el momento se hará, y que debe abordarse antes de que Leonor se case para evitar que ocurra cuando esta ya esté embarazada.

Pero coinciden en que en este momento no se puede hacer; se perdieron oportunidades anteriores cuando había más apoyos en el Congreso de los que habría ahora.

El Rey dijo cuando nació Leonor que la lógica de los tiempos haría que ella reinase algún día; esa lógica funcionó porque después nació Sofía y por vía natural el problema no se presentó.

Pero el día de mañana, si naciera una niña y después un niño, la misma lógica de los tiempos y el propio consenso harán que en el Congreso haya unanimidad para cambiarlo como un mero trámite.

Se teme que esto se convierta en un plebiscito entre monarquía y república, pero cuando sea inevitable se verá que es un sinsentido mantener esa discriminación, sobre todo porque choca con el principio de igualdad de la propia Constitución.

El futuro en Europa apunta a monarquías con reinas titulares, salvo en Dinamarca.

Va a ser un cambio muy interesante y bonito de ver. Habrá una sensibilidad especial con estas monarcas: son mujeres muy comprometidas y preparadas. Apetece tenerlas en entornos donde sean más autónomas, ver cómo se llevan y cómo se relacionan entre ellas.

¿Y cómo quedará el papel del consorte masculino?

Hablando con un catedrático de Derecho Constitucional me comentaba que ya existe un Real Decreto que establecería que el consorte de la reina sería príncipe, en ningún caso rey.

En España hace mucho tiempo que no se ve una reina titular, pero con el referente del duque de Edimburgo junto a Isabel II tenemos muy cerca la imagen de un consorte dos pasos por detrás. Este asumirá un papel institucional menor y llevará más peso doméstico dentro de la casa.

¿Te has quedado con ganas de ampliar más el libro?

Sí, conforme pasa el tiempo pienso que algún reportaje más podría haber metido. No descarto que, si la editorial quiere en un futuro, se añada más contenido.

En junio pensé que tenían que dejar de pasar cosas porque debía hacer la entrega: metí hasta el acto de San Javier en Murcia y paré, porque si no era imposible mandar a imprimir y publicarlo en septiembre. Por eso la presidencia de honor de Sofía ya no entró.

¿Cómo ha sido la acogida del libro?

¡Buena! Antes de entregarlo se lo pasé a dos o tres compañeros de confianza y les dije: "Sed exigentes si tenéis que serlo". Me hicieron dos o tres observaciones fáciles de corregir y me quedé tranquila para seguir adelante.

¿La Casa Real se ha puesto en contacto contigo tras la publicación?

No he tenido noticias. Cuando llevaba tres meses escribiendo el libro sí les informé por deferencia, porque estaba haciendo entrevistas a gente de su entorno y prefería que lo supieran por mí antes de que les llegase por terceros. No tuve respuesta entonces y tampoco ha habido nada después.