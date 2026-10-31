La princesa Leonor cumple 21 años: de su vida en Gales a su afición por 'Operación Triunfo' y las salidas a McDonald's

"Carmen, si crees que va a contestarte, estás muy equivocada; la tengo muy bien aleccionada". Y así ha sido hasta su edad adulta. La reina Letizia ha sido la guardiana del anonimato en el que ha vivido la Princesa de Asturias. A diferencia de otras monarquías, en las que hemos visto crecer a sus herederos, los españoles nos lo hemos perdido. Tampoco ha frecuentado el lobby de la realeza de sus familiares coronados europeos.

Leonor ha llegado a los 21 años, salvando las diferencias, como llegan los hijos de familias acomodadas, aunque hable de las inquietudes de su generación Z y de los problemas con la vivienda. Su realidad es muy diferente y nunca podrá ser "como cualquier joven española". Aquí repasamos los rasgos que han definido su personalidad.



Dalí decía que "los genios no tenemos derecho a morirnos". A los Reyes les ocurre lo mismo. No mueren nunca porque la historia se encarga de mantenerlos vivos. Nacer sabiendo que tu destino está escrito y que todo el planeta lo sabe puede ser un privilegio o una carga que hay que saber gestionar desde niño.

En esto han innovado los padres de Leonor, especialmente Letizia, por haber llegado del mundo real y empeñarse en que la privacidad de sus hijas haya sido una prioridad, a diferencia de su padre, que nació en el Real, donde esa anomalía no se cuestiona al ser, para ellos, un principio universal.

Leonor ha estado semioculta hasta casi su entrada en las academias militares. De ahí la sorpresa que producen sus limitadas apariciones, la lectura de sus discursos, que hable fluidamente en otros idiomas o que aún tenga un estilo por definir porque, de momento, sigue al pie de la letra lo que le indican y no ha disfrutado de ese placer de salir de compras con amigas como el resto de sus conocidas.

Austeridad, obediencia y disciplina han sido su karma por imposición materna.

Sin equipo propio

La sorpresa surge porque no se la conoce. No la hemos visto crecer. En el mundo en el que todo se ve, apenas existen imágenes de su evolución. A su padre lo veíamos en campamentos, jugando con los nietos de Franco en Meirás, con sus primos en Grecia, navegando en Palma o en jornadas de puertas abiertas en el colegio o en La Zarzuela. "Y bendito el día que lo decidieron así", según una íntima de doña Letizia.

Lamentablemente, ese secretismo ha evolucionado a Leonormanía. Con el tiempo tendrá más agenda oficial, más visibilidad y su propio equipo de trabajo.

De momento, cumple 21 años y es una estudiante en una universidad pública de Madrid. Y mientras dure esta etapa, todo continuará como hasta ahora; es decir, no tendrá secretaría propia, ni despacho, ni agenda pública más allá de los actos habituales que hemos visto hasta ahora: desfile de la Hispanidad, entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias o de los Princesa de Girona y aquellos que, puntualmente, requieran de su presencia.

La princesa Leonor junto a su padre, Felipe VI, en el pasado desfile de la Hispanidad. Gtres



"Y no lo tendrá porque, de momento, me confirman en la propia Casa Real, no es necesario. ¿Para qué va a tener una secretaría 24 horas si su agenda está limitada a unos actos muy puntuales? De momento, la prioridad son sus estudios y así seguirá siendo hasta que los acabe". Con el personal de la Casa y, específicamente, con el que trabaja para la reina Letizia, es suficiente para satisfacer las necesidades de la heredera.

Cómo es ella

Y, como bien dice el refrán, por sus actos la conoceréis. La he visto crecer año tras año en Palma de Mallorca. Al principio hacía mohines y se escondía detrás de las piernas de su madre cuando le hacía preguntas. Con el tiempo fue soltándose y, con el permiso de doña Letizia, a la que siempre miraba antes de contestar, respondía muy bajito, casi con monosílabos y siempre sonriendo.

Poco a poco fue estrechando manos, haciéndose selfis y contestando con más aplomo. Ya no buscaba con sus ojos la aprobación de su madre. Tampoco le hacíamos preguntas sobre secretos de Estado; eran más bien de interés humano. De esta forma, Leonor iba cogiendo aplomo en ese contacto directo del que siempre la han protegido, especialmente de la prensa.

Esas llamadas a La Zarzuela para pedir datos sobre sus cumpleaños, celebraciones o aficiones siempre han sido contestadas con un "eso pertenece a su vida privada". Así que todo lo que ha trascendido ha sido lo que han querido que se filtrase y lo que el "ojo que todo lo ve" ha permitido.

Pero, gracias a estos datos que leerán aquí, que a muchos les sorprenderán porque no se han conocido hasta ahora, uno puede hacerse una idea de cómo es esta mujer de la generación Z. La única princesa española —no hay más príncipe que el heredero—, llamada a ser capitana general de los Ejércitos y jefa del Estado español. Sólo hay un puesto en la cima de la pirámide y ese es para Leonor Borbón Ortiz.



El primer ídolo carpetero de Leonor, ese que se pega en la carpeta del colegio, fue Alfred García y su disco 1016. El cantante de Operación Triunfo lo reconocía: "Yo sabía que nos seguían. Son unas niñas la mar de monas".

El fenómeno OT también llegaba a La Zarzuela, por mucho que doña Letizia pusiera normas restrictivas para ver televisión, algo que no ocurría durante el reinado de don Juan Carlos, cuando toda la familia real era muy fan de sentarse en el sofá a hacer lo propio. Por ejemplo, la infanta Elena descubrió la teletienda y no paraba de comprar cosas que pedía que le enviasen al domicilio de una amiga; a palacio habría sido muy cantoso.

Leonor, junto a doña Letizia, cuando comenzó su formación en el Colegio Santa María de los Rosales en Madrid. Archivo EE

La propia doña Letizia ha sido seguidora de Joaquín Sabina, al que visitó en su casa, y de Luz Casal, a la que el Rey hizo marquesa de la Luz y Paz. Los gustos de Leonor se han ampliado a Arde Bogotá o a Bad Bunny, uno de los últimos artistas a cuyos conciertos ha acudido con sus amigas del colegio.

Su prima Carla Vigo quiso acompañarlas, pero tuvo que hacerlo con su abuelo. Leonor trata más con amigos y conocidos que con sus primas maternas y, especialmente, tiene poco trato con los paternos.



Ahora calza un 39, de ahí que no pueda intercambiar zapatos con su madre, aunque sí ropa. La estilista de doña Letizia se encarga del armario oficial y ella, del privado, donde abundan los vaqueros, las zapatillas y las sudaderas. Domina la compra online, como todos los de su generación.

Frecuenta el bar de la universidad y, en contadas ocasiones, iba con su fiel camarilla de amigas del colegio al McDonald's o a la heladería de Aravaca, pero siempre de cara a la puerta, con la espalda protegida por una pared, con las vías de escape cerca y sin perder de vista a sus guardaespaldas, que, por más que lleven carpetas y mochilas, es fácil detectar. En tiempos universitarios de su padre, más de uno estaba matriculado.

Nunca baja la guardia: es la heredera y lo sabe. Aprendió a no comentar con sus amigas los viajes familiares, a no desvelar planes y, mucho menos, a hablar de la familia, exceptuando los días posteriores al famoso y lamentable incidente del manotazo a la salida de la catedral de Palma, cuando Leonor iba excusándose en el recreo: "No es verdad, yo quiero a mi abuela. No le di un manotazo".

Ese incidente le costó un disgusto que ha durado mucho tiempo. De ahí que los gestos posteriores fueran para demostrar que es atenta con su abuela doña Sofía.

El último detalle, que además se lo hizo ver hace unos días, cuando ambas coincidieron en el teatro Campoamor de Oviedo, es que se había puesto por primera vez una joya importante, precisamente de la reina Sofía: unos pendientes de rubíes cabujón y diamantes montados en oro que fueron un regalo de bodas que recibió doña Sofía de su madre, la reina Federica, en 1962.

Retrato de la Princesa de Asturias en la última edición de los galardones homónimos, luciendo los pendientes de su abuela. Europa Press

Leonor, al igual que su madre, no es aficionada a llevar joyas. Suelen lucir piezas menores e incluso bisutería, aunque el joyero de la Casa Real esté muy bien dotado y ya esté pagado. No suponen un gasto. La reina Victoria Eugenia siempre decía que había que usarlas porque son símbolos. Las épocas y los símbolos han mutado.

Sin confesionario

El secretismo desde su infancia ha sido dogma. Tanto es así que, en el colegio, los padres no sabían adónde viajaban sus hijos para que no hubiese filtraciones.

Aunque limitadas, han podido vivir la experiencia de dormir en el Oceanogràfic de Valencia rodeadas de tiburones, visitar Extremadura como un turista más o pasear por Madrid a plena luz del día sin esconderse, pero siempre en secreto. Sin que el resto de los padres conociese esas actividades y sin que los compañeros hicieran fotos con sus móviles.

Fotos había, pero sin Leonor y sin Sofía, igual que en las fiestas de cumpleaños. Y, aunque tienen redes sociales, doña Letizia también, lo siguen todo, pero sin participar. Ha renunciado a quedarse a dormir en casa de amigas, a las fiestas de pijamas y, por supuesto, a vivir botellones de adolescentes.

Ahí Sofía ha tenido más libertad y ha podido contarle cosas que ocurren en el mundo real. Tampoco Leonor lo echa de menos; acepta de buena gana que su vida es así y, además, no conoce otra. Aún hoy sorprende que las dos hermanas sigan cogiéndose de la mano o que vayan del brazo, pero es que su unión es vital: se necesitan. Sólo entre ellas (y con sus padres) la confianza está garantizada.

Leonor ha sido educada en tal discreción que raya en el secretismo; de ahí que su confidente sea su Sofía. Lleva su corta vida formándose para la representación. Desde pequeña se ha puesto la ropa que le han dicho. Ha ido con quienes le han puesto en su camino. Ha estudiado lo que le han indicado.

Las dos hermanas en los Juegos Olímpicos de París. Archivo EE

Doña Letizia me lo dejó claro en una ocasión: "Hará lo que sus padres le digan que haga", y siempre por insistencia de su madre, "buscando la excelencia académica". De ahí que, en el colegio, lejos de relajarse, le "dieran mucha caña".

Si habla varios idiomas y chapurrea con dignidad árabe y chino es porque desde pequeña ha tenido profesores en casa. No ha despuntado en ningún deporte en concreto porque no le ha interesado más allá de probar ocasionalmente el esquí de nieve, algo de pádel y un poco de vela en los campamentos de Estados Unidos, más por experimentar que por afición.

Como cuando ha ido con su padre y los amigos paternos al pantano de San Juan y ha intentado sumarse al esquí acuático, como el resto. A Sofía le ha gustado más el voleibol y, en especial, el fútbol, pero Leonor, de momento, no ha sentido la llamada del deporte, algo que, sin duda, su padre lamenta, aunque lo compensa haciendo planes con ellas.

Se van los tres de excursión porque son salidas que ellos necesitan. Leonor, desde pequeña, ha interiorizado que su lugar está a la derecha de su padre y es un principio que sigue también en su vida privada, por mucho que, de pequeña, en las apariciones públicas, buscase en la madre las pautas y la mirada de aprobación. Ahora las tornas han cambiado.

Leonor es diferente

Inevitablemente, desde que llegó al mundo —algo que se anunció por SMS y no con salvas de cañón—, a Leonor se la trata de forma diferente.

Nadie se acerca a ella de la misma manera que a una joven anónima, aunque eso es así también para ella, para Marta Ortega o para el hijo de Messi, con la salvedad de que, en su caso, se añade la cuestión de Estado y de que su vida se regula en la Constitución, hasta que exista un Estatuto de la Corona.



La primogénita de los Borbón-Ortiz pasó sus dos últimos años escolares en un internado de Gales. El centro era una ONU escolar: 350 alumnos de 90 nacionalidades diferentes. Llegó con 15 años y salió con casi 18. Una etapa crucial para hacer amigos, formarse de una manera lo más parecida posible a la de cualquier joven —aunque su vida ni lo sea ni lo vaya a ser— y tener las primeras ilusiones.

La Princesa en su primer día en el UWC Atlantic College de Gales, donde estudió el Bachillerato Internacional. Casa S.M. El Rey Europa Press

Allí rozó el mundo real con las yemas de sus dedos. Fue una etapa en la que se aproximó a una especie de libertad para comer, para moverse y hasta, si me apuran, para pensar. Hasta entonces, hasta la alimentación estaba controlada. De todos es sabido que doña Letizia introdujo la alimentación saludable y los productos de proximidad en el colegio de sus hijas y, aun así, ellas llevaban su táper con su propio plato, cocinado en palacio.

Doña Letizia alteró los menús escolares, pero prefería que sus hijas llevasen la comida de casa por si acaso y también por seguridad. Desde pequeñas se han cuidado todos los detalles. Por ejemplo, al poco de anunciarse que estudiaría en el mismo colegio que su padre, la valla de entrada mutó de alambrada con hiedra a muro de cuatro metros de ladrillo y focos que aún hoy siguen deslumbrando.



Compartir estancia con tres jóvenes, haber participado en una manifestación ecologista por el pueblo, recoger basura en la costa del colegio, contribuir con su dinerito a conseguir becas para que estudien en su internado alumnos afganos o ucranianos, ser independiente o presenciar unos desfiles de la Queer Focus Week, como complemento de las jornadas sobre identidad de género y sexualidad, son experiencias que la cambiaron mucho.

Nació una nueva Leonor y comenzaba la Leonormanía. El lógico pavo de los adolescentes con el que se fue, mutó en una versión diferente. Es regia, pero también real, y vivió esto, como así la reprendió doña Letizia en esos breves intercambios estivales en Palma, cuando se resistía a contestarme a una de mis preguntas: "Leonor, hija, qué pavo tienes. Contesta a Carmen si te ha gustado lo que has visto". "Sí, mucho", fue la respuesta.

Cuando todo se precipitó

A las 10:30 horas del lunes 2 de junio de 2014, todo saltó por los aires. Esa vida medianamente apartada, tranquila y lo más normal posible se acababa.

Leonor estaba en clase de matemáticas en su colegio de Aravaca y su abuelo, el rey Juan Carlos I, abdicaba. A sus nueve años —su padre le sucedió con siete—, dejaba de ser infanta y se convertía en la princesa heredera más joven de las monarquías europeas.

Princesa de Asturias, de Gerona y de Viana, Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer. Es Alteza Real y hay que dirigirse a ella como Señora, Alteza o Princesa.

Leonor dando su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias. Archivo EE

Una cría educada, más lanzada que su hermana Sofía y muy preguntona, siempre supo que su plan de vida estaba trazado, pero la abdicación lo precipitó. A falta de referentes, la trayectoria de su padre ha sido su hoja de ruta, exceptuando que Leonor no ha tenido tutores o preceptores, como sí los tuvo don Felipe.

Sobre esto, Letizia fue muy contundente hace unos años en Marivent. Cuando le pregunté por los estudios de sus hijas, fue muy clara: "Harán lo que sus padres les digan", como así ha sido.

Si desde pequeña buscaba la aprobación de su madre, ahora busca la de su padre. Letizia las dirigía con la mirada y los gestos. Leonor seguía, sin rechistar, las indicaciones. Así continúa, aunque haya cambiado el punto de apoyo. Posiblemente, la tarta de chocolate, soplar 21 velas, el cumpleaños feliz y las videoconferencias con los ausentes se mantengan.

Feliz cumpleaños, Princesa.