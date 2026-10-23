El gran debut de Leonor en las audiencias de los Princesa de Asturias: así ha sido la entrega de insignias a los premiados

La princesa Leonor ha dado este viernes un nuevo paso en su papel institucional como heredera al trono. Por primera vez, ha sido ella quien ha recibido en solitario a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026, una de las citas anuales más importantes de su agenda.

Aunque la audiencia central estaba prevista para las 12:30 horas —con la presencia de personalidades como Leo Messi o Patti Smith—, la jornada de la joven ha comenzado antes. En concreto, a las 11:20 horas, cuando, junto a la infanta Sofía, ha recibido a los galardonados con los Premios de Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo.

Apenas 20 minutos más tarde, ambas, ya junto a los Reyes, han hecho lo propio con quienes han recibido las Medallas de Asturias y han sido nombrados Hijos Predilectos y Adoptivos de 2026.

Una decisión que ha reforzado el vínculo entre la heredera y unos galardones que llevan su título y que constituyen uno de los escenarios centrales de su preparación institucional.

Hasta el momento, Leonor había participado en las recepciones acompañada por sus padres y, en las últimas ediciones, también por su hermana. Esta vez, sin embargo, ha asumido en solitario ese encuentro previo a la gala, que tendrá lugar esta tarde-noche en el Teatro Campoamor.

Los reyes Felipe VI y Letizia, Leonor, princesa de Asturias, la Infanta Sofía y el presidente del Principado, Adrián Barbón posan para una foto de familia con los galardonados con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2026 este viernes en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Ballesteros EFE

Esta decisión supone un refuerzo del vínculo entre la heredera y unos premios que llevan su nombre y que constituyen uno de los escenarios centrales de esa preparación institucional, que estamos siguiendo especialmente desde que cumplió la mayoría de edad.

Uno de los últimos pasos en esta etapa ha sido su matriculación en la Universidad Carlos III, donde cursa el grado en Ciencias Políticas tras completar su formación militar, que la ha llevado por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier.

La audiencia central ha reunido a personalidades de perfiles muy diversos. Entre los premiados de esta edición se encuentran, además de los ya mencionados, el estudio japonés Studio Ghibli, el escritor Julian Barnes —cuyo libro El loro de Flaubert acompañó a Letizia durante su viaje a Noruega para asistir al funeral del rey Harald—, el historiador Timothy Garton Ash y la astronauta Christina Koch.

Leonor, princesa de Asturias saluda al presidente del Studio Ghibli , Kenichi Yoda. Ballesteros EFE

También han sido distinguidos los investigadores David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, así como la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.

La variedad de trayectorias ha convertido la recepción en una oportunidad para que Leonor entre en contacto directo con referentes internacionales de distintos ámbitos.

La Princesa de Asturias junto al futbolista Leo Messi. Ballesteros EFE

Para la cita, la joven ha escogido un favorecedor traje de tres piezas rosa coral que ha combinado con unos kitten heels nude, una mezcla que podía haber salido perfectamente del armario de su madre. En concreto, se trata de una propuesta de la firma española Mirto, compuesto por blazer, chaleco y pantalón, que además ahora está rebajada al 50 % de su precio original.

Tras este encuentro, está prevista una nueva recepción de la princesa, esta vez junto a su hermana —que también ha optado por un set, sólo que ella en morado, uno de los colores en tendencia de la temporada, con el sello de Mango— y los Reyes, con los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

Las dos hermanas posando juntas en la primer audiencia de la jornada. Gtres

Con este pequeño gesto, aparentemente sencillo, Leonor ha asumido una responsabilidad propia en el acto que lleva su nombre y ha consolidado, dando un paso más, una presencia pública cada vez más autónoma que comienza a trazar el futuro desde el presente. El suyo y el de España, que van de la mano.