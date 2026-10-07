Los Reyes, durante el acto de homenaje a los caídos en el cementerio de Hietaniemi. GTRES

Los dos guiños del último 'look' de Letizia en Helsinki: un tesoro recuperado del joyero de doña Sofía y moda finlandesa

La mañana va dando paso al mediodía en un Helsinki a máximas de 15 ºC y los Reyes afrontan la tercera jornada de su viaje de Estado, una marcada por la solemnidad, la cultura y, también, los traslados. En unas horas, Sus Majestades pondrán rumbo a Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa, pero antes han tenido una agenda intensa, con actos desde primera hora.

Si Felipe VI ha participado en un desayuno de trabajo con representantes del mundo empresarial, doña Letizia le ha acompañado inmediatamente después para asistir a la ofrenda floral en Hietaniemi, el cementerio más emblemático del país donde se erigieron monumentos en homenaje a los caídos en las guerras contra la Unión Soviética y contra la Alemania nazi.

Han sido recibidos por el coronel Ari Lehmuslehti, jefe de la Guarnición de Helsinki, y por la comandante Johanna Nuorala. En la Plaza de los Héroes, tras escuchar el himno nacional interpretado por la banda de Guardia finlandesa se han dirigido a la Cruz de los Héroes, y han completado el homenaje ante la tumba del mariscal Carl Gustaf Emil Mannerheim.

Tras el acto, los Reyes se han trasladado al Finlandia Hall para reencontrarse con el presidente Alexander Stubb y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Allí han inaugurado la exposición Ecos de Aalto en la arquitectura española contemporánea, comisariada por Covadonga Blasco.

Sus Majestades, durante una explicación de la exposición 'Ecos de Aalto en la arquitectura española contemporánea' en el emblemático Finlandia Hall. GTRES

La muestra conmemora el 75 aniversario de la visita que Alvar Aalto realizó a España en 1951 invitado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, y celebra la reciente inclusión de 13 de sus obras en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La exposición incluye planos, fotos y obras icónicas, así como creaciones de españoles influidos por su sello.

Para este recorrido matutino, doña Letizia ha desplegado una calculada estrategia de estilo. La Reina ha estrenado un impecable traje de chaqueta de dos piezas en azul marino noche de Andiata, una reconocida marca de moda finlandesa. El diseño está compuesto por una chaqueta de sastrería entallada con abotonadura frontal y una falda midi vuelo.

Con este gesto, la soberana ha brindado un guiño diplomático al país anfitrión, apostando por el diseño autóctono y, de paso, por una firma de referencia para mujeres de otras casas reales europeas, entre ellas Mary de Dinamarca, en una de las jornadas más intensas del viaje de Estado.

El estilismo se articulaba en la marroquinería con el bolso Noor Top Handle Bag en marrón rojizo de JW PEI, un modelo de silueta estructurada y asa rígida que daba la nota de calidez, a juego con unos salones destalonados de tacón sensato en vino para romper la monotonía del azul.

Como prenda exterior, la Reina se ha enfundado un abrigo de lana burdeos con solapas y cinturón integrado.

La Reina ha estrenado un 'total look' de la firma Andiata. GTRES

Sin embargo, el verdadero tesoro del look residía en una de las joyas elegidas. Prendido en una solapa de su chaqueta lucía un broche en forma de lazo de diamantes, pieza de gran valor histórico que perteneció al joyero de su suegra, la reina Sofía.

Doña Letizia lo estrenó por la recepción previa a la coronación de Carlos III en 2023, en aquella cita donde impactó con un vestido verde ácido de Victoria Beckham.

Asimismo, la Reina ha rescatado unos emotivos pendientes de diamantes con forma de lágrima, las mismas piezas cargadas de significado que lució por primera vez durante las audiencias de los Premios Princesa de Asturias de 2014, ya como Reina de España.

Con este homenaje al diseño y al urbanismo social concluye el paso de Sus Majestades por la capital finlandesa. En las próximas horas, la comitiva real cruzará el Círculo Polar Ártico hasta Rovaniemi.

Allí, además de visitar el Arktikum y reunirse con representantes de la comunidad indígena sami, don Felipe conocerá de cerca la actividad del Ala Aérea de Laponia y la Brigada Jaeger.