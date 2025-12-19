La princesa Mette-Marit de Noruega valora someterse a un trasplante de pulmón: "Entrará en lista de espera"

El 2025 ha sido muy complicado para la Familia Real Noruega, especialmente por la detención de Marius Borg, hijastro del príncipe Haakon. También por la salud de su madre, la princesa heredera, que termina el año anunciando una noticia médica muy preocupante. Mette-Marit padece fibrosis pulmonar y la evolución de la enfermedad va a peor, por lo que los médicos ya consideran someterla a un trasplante.

En los últimos meses, la nuera del rey Harald y futura reina consorte ha tenido que estar de baja médica en varias ocasiones. Ahora, la Casa de Glücksburg ha emitido un comunicado que revela con claridad cómo está la situación y los próximos pasos a seguir.

Publicado en su web oficial dice así: "A Su Alteza Real la Princesa Heredera se le diagnosticó fibrosis pulmonar en 2018. Esta enfermedad causa cicatrices en los pulmones, lo que conlleva una reducción de la absorción de oxígeno. Este otoño, se le realizaron varias pruebas que muestran una clara evolución negativa en la salud de la Princesa Heredera. Por lo tanto, los médicos del Rikshospitalet han iniciado los preparativos para evaluar su posibilidad de un trasplante de pulmón".

El comunicado de la Casa Real.

Are Martin Holm, jefe de departamento y profesor del Departamento de Neumología del Rikshospitalet, especialista en medicina interna y neumología, ha declarado en ese mismo texto: "Nos acercamos al momento de realizar un trasplante de pulmón y estamos realizando los preparativos necesarios para que sea posible cuando llegue ese momento. Aún no se ha decidido la fecha en la que la Princesa Heredera entrará en lista de espera".