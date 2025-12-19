El primer vuelo en solitario de la princesa 'Top Gun': Leonor se pone a los mandos del Pilatus en una 'suelta' histórica

El 18 de diciembre siempre quedará grabado en la memoria de la primogénita de los Reyes, ahora ya podemos llamarla, sin atisbo de duda, la princesa 'Top Gun'. Al fin ha podido surcar los aires en su primer vuelo en solitario en el avión Pilatus PC-21. A este importante momento dentro del periodo de instrucción en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) se le llama 'la suelta' y no todos los alumnos la llevan a cabo: solamente aquellos que hayan obtenido los conocimientos necesarios para emprender un ejercicio de tanta importancia.

Leonor lo ha conseguido y, a tenor de las fotografías y vídeos compartidos por la Casa Real, estaba muy segura y concentrada en este gran día. Ha habido mucho trabajo detrás para llegar a volar en solitario, la heredera ha completado la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real establecidas con el fin de alcanzar las competencias necesarias para surcar el cielo sin nadie al lado.

La importancia de este momento, que ya es histórico, queda reflejada en la enorme difusión que le ha dado el equipo de Comunicación de Zarzuela, distribuyendo 19 fotografías diferentes de Su Alteza Leonor de Borbón y Ortiz tanto en el interior del avión como del ejercicio de toma y despegue, una imagen fue grabada desde la torre de control, ya que las medidas de seguridad para una 'suelta' son muy restrictivas y no permiten que otra nave se aproxime para captar el momento.

También hay instantáneas del avión pilotado por ella aterrizando en la base de San Javier y del saludo a sus compañeros una vez completado el trayecto. Además, se han publicado otras que recogen la preparación, la firma en el libro del avión y la revisión pre-vuelo, así como otras escenas de los vuelos de enseñanza y de su formación en simuladores.

También las actividades de instrucción y adiestramiento como la de supervivencia en el mar o el acto de jura de bandera en la Academia General del Aire, en la festividad de la patrona de los aviadores, la Virgen de Loreto, celebrada este mismo mes.

Sin duda, lo más impactante es el vídeo del despegue, donde se ve a una Leonor tranquila, que parece que sabe perfectamente lo que hace y que pone en práctica sin dudar lo aprendido en la academia. Al volver a tierra, no ha dudado en mostrar el parche que lleva en el brazo del mono que acredita que 'la suelta' se ha realizado.

