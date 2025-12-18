Letizia termina la semana con los pantalones de Maje que estrenó en el 60 cumpleaños de la infanta Elena

La Reina, en el escenario de la sede de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Gtres

Último acto de la semana para la reina Letizia, con otra cita de esas que tienen mucho que ver con su personalidad y con sus intereses privados. Ha presidido la XVI Convención de Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad y sus premios, que reconocen iniciativas en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, empresarial y sanitario.

Es de sobra conocida la preocupación de la consorte española con el tema de la alimentación, tanto en lo que a ella misma se refiere como en su familia. Trata de recurrir a productos ecológicos —de hecho tiene su propio huerto en Zarzuela— y siempre ha observado con minuciosidad la dieta de sus hijas en casa y en el colegio.

Esta edición de los galardones, además, es doble, porque en 2024 se suspendió con motivo de los tres días de luto oficial declarados en toda España por los fallecidos de la dana. Este 18 de diciembre, por tanto, Letizia ha entregado las estatuillas a los ganadores de los dos últimos años.

La Reina, a su llegada al acto. Gtres

Entre ellos, destacan los Premios Estrategia NAOS de Especial Reconocimiento que han recaído en la Red de Escuelas Hacia la Sostenibilidad (ESenRED). Se trata de una red de redes de centros educativos sostenibles no universitarios.

También en el Programa Ecocomedores de Canarias, promovido por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) por ser un referente nacional en alimentación saludable y sostenible en centros escolares a partir de productos ecológicos, frescos y de temporada, a través de la apuesta y desarrollo de la producción agraria ecológica.

Para este evento, la Reina ha seguido reciclando ropa como ha hecho en sus dos apariciones anteriores. En concreto, ha recuperado unos pantalones verdes de tweed de la firma francesa Maje que estrenó en 2023, en una fecha muy significativa: la celebración del 60 cumpleaños de la infanta Elena.

Letizia, con pantalones de Maje y blazer negra. Gtres

En aquella ocasión los combinó con un top negro y cazadora de cuero, que ahora ha cambiado por una blazer negra más formal y protocolaria. En la mano, su bolso de Carolina Herrera, unos mocasines y los pendientes Doble Daga de Gold&Roses.

Destacar que durante la convención también ha habido espacio para el diálogo sobre la importancia del comedor escolar y la alimentación saludable en el que han intervenido el presidente de la AESAN y secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, y la directora general de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud, Luz María de Regil.