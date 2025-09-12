La reina Letizia borda su estilismo de vuelta al cole en La Rioja: blusa de rayas tipo babi y pantalones 'culotte'

Un año más, la reina Letizia acompaña a un grupo de alumnos en el inicio del curso escolar. Es uno de los actos imprescindibles de septiembre y en esta ocasión la ha llevado a La Rioja, concretamente al Centro de Educación Infantil y Primaria 'Entresotos' y en la Sección del Instituto de Educación Secundaria 'Gonzalo de Berceo' de Rincón de Soto.

Su tercera aparición de la semana y la última, para la que ha vuelto a elegir un estilismo sencillo pero favorecedor y se ha dado un auténtico baño de masas, como viene siendo costumbre. Multitud de personas la esperaban en los alrededores, apostadas detrás de las vallas de seguridad para verla de cerca y saludarla.

Móviles en mano y llamadas de atención para conseguir el ansiado selfie con Su Majestad, que siempre responde con amabilidad a tanto cariño. Había bebés, con los que, por supuesto, se ha parado y les ha regalado carantoñas.

Letizia se ha parado con un bebé, al que ha dedicado unos mimos. Gtres

El look de la Reina no ha sorprendido, pues se ha mantenido en la línea de los últimos años. Ha estrado una blusa de cuello redondo y estampado de rayas, ese que llevan muchos babis del colegio de los más pequeños; un guiño al acto ideal.

La firma la casa gallega Adolfo Domínguez, muy presente en su armario. La ha combinado con unos pantalones culotte negros que ya ha lucido en otras ocasiones y que siempre son un acierto. En los pies, sus babies de Sezáne.

No han faltado sus pendientes de Bárbara Goenaga, que también llevaba en III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual hace unos días. En resumen, un conjunto discreto y perfecto para la ocasión.

