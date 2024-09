La reina Letizia rescata su LBD más favorecedor para la apertura de la temporada del Teatro Real

Empezamos la semana fuerte. Con la llegada del otoño, cada año, hay una cita, que ya es tradición, la apertura de la temporada del Teatro Real de Madrid. Rostros conocidos, políticos, empresarios y los Reyes acuden para dar la bienvenida a un cartel que en este 24-25 promete grandes momentos encima del escenario más importe de la capital española.

Felipe y Letizia podrán disfrutar de la representación de la ópera Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea. La famosa ópera de Francesco Cilea, estrenada en Milán en 1902, se presentará en el Real en la ya clásica producción de David McVicar, que desde su estreno en el Covent Garden de Londres, en 2010, ha triunfado en los más importantes teatros de todo el mundo.

La reina Letizia. Gtres

Si alguien recuerda la escena de Pretty Woman en la que Richard Gere lleva a Julia Roberts a la ópera en Nueva York, seguro que su mente le lleva a ese vestido rojo que luce la actriz de forma impecable.

Y es que esta cita requiere como protocolo la etiqueta y siempre nos deja momentos únicos en la Reina. Igual no como la oscarizada Roberts y su lookazo, pero parecido. Un buen ejemplo de esto fue el año pasado, cuando llegó del brazo de Felipe VI luciendo un look sobrio, pero elegante. Ya que volvió a deleitarnos con el impresionante vestido de The 2nd Skin Co, con detalle de lazos y sin mangas, al que le dio mucho estilo combinándolo con un cinturón negro fino de charol.

Combinó esta increíble prenda con unos zapatos que siempre llaman nuestra atención, sus 'Gotrianc' Slingbacks de Manolo Blahnik y escogió el delicado clutch negro trenzado de Bottega Veneta. Impecable.

Para la tarde de hoy no esperábamos menos, lo que no significa que haya optado por estrenar. La Reina estaba espectacular a su llegada a la alfombra roja del Teatro Real. Con la melena suelta, brillos de diamantes y negro satén en el vestido, la imagen era la de una estrella de Hollywood.

Letizia ha querido rescatar de su armario un diseño que cuando lo lució por primera vez ya le regaló muchos halagos y encima sin dejarse mucho presupuesto, ya que es low cost. La primera vez que eligió este outfit fue hace más de un año, en los Premios Princesa de Girona 2023.

La reina Letizia. Gtres

Se trata de un favorecedor vestido negro de largo midi y sin mangas confeccionado en tejido jacquard de poliéster y seda reciclados. Es un modelo con escote de pico profundo delante y detrás, hombreras discretas, tirante ancho y cremallera oculta en la espalda.

Y, ¿qué tiene de especial? Es un diseño con detalles de costuras deshilachadas, que le aportan un toque sofisticado y diferente. Es de la firma sueca H&M de la que ha vestido en varias ocasiones. Esta es la tercera vez que lo luce, ya que la segunda tuvo lugar en mayo de este mismo año, tras la entrega de despachos de Leonor en Zaragoza.

Las sandalias que ha elegido para pisar la alfombra del Teatro Real tampoco eran de estreno. Letizia se ha acomodado en el tacón sensato, con el que camina igual de firme que cuando lo hacía sobre los de trece centímetros. Los elegidos son ideales, se trata de las Sundance 50 de piel sintética de Aquazzura.

Esta sandalia es uno de esos básicos que estamos seguras de que la reina Letizia incorporará en todo tipo de looks gracias a la versatilidad que ofrece este diseño. ¿Lo mejor? Son perfectas para el día a día y también para looks de BBC (léase bodas, bautizos y comuniones).

Detalle del look de la reina Letizia. Gtres

Se pueden adquirir en la web de la marca Italiana o en multimarca por unos 600 euros. La cartera de mano de Magrit iba a juego con los zapatos.

Por último, las joyas, para lo que ha elegido el anillo de Coreterno y los pendientes de aros con diamantes que se veían perfectamente brillas, a pesar de que Letizia ha elegido llevar la melena suelta. Un look perfecto para pasar una noche en la ópera.