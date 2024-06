El inesperado look de Letizia en una fecha histórica: repite con un diseño asimétrico y satinado

Hace diez años, la reina Letizia eligió un look firmado por Felipe Varela con una sola intención: no quitar ni un ápice de protagonismo a su marido, el Rey.

El 19 de junio de 2014 no era su día, era la proclamación de Felipe VI, una vez más ella tenía que cumplir su papel de acompañar, y su outfit tenía que reflejarlo. Nada de joyas enormes, nada de colores fuertes, nada de excentricidades.

Por aquel entonces en su armario reinaba el modisto madrileño Varela y fue este el encargado de crear la imagen perfecta de la esposa del entonces Príncipe de Asturias para celebrar la ceremonia en las Cortes. El diseñador dibujó para su clienta más famosa un abrigo elaborado en crepé de verano blanco: recto, de corte midi, manga larga y cerrado a la altura del pecho. El cuello estaba bordado de cristales en tonos rubí, amatista, ámbar, rosa talco y microperlas en crema. Cuando caminaba, se podía entrever un sencillo vestido de tubo a tono.

Hace diez años, la Reina Letizia eligió un look firmado por Felipe Varela con una sola intención: no quitarle un ápice de protagonismo a su marido, el Rey. El 19 de junio de 2014 no era su día, era la proclamación de Felipe VI, una vez más ella tenía que cumplir su papel de acompañar, y su outfit tenía que reflejarlo. Nada de joyones, nada de colores fuertes, nada de excentricidades…

Por aquel entonces en su armario reinaba el modisto madrileño y fue este el encargado de crear la imagen perfecta de la esposa del entonces Príncipe de Asturias para celebrar la ceremonia en las Cortes. El diseñador dibujó para su clienta más famosa un abrigo elaborado en crepé de verano blanco: recto, de corte midi, manga larga y cerrado a la altura del pecho. El cuello estaba bordado de cristales en tonos rubí, amatista, ámbar, rosa talco y microperlas en crema. Cuando caminaba, se podía entrever un sencillo vestido de tubo a tono.

Diez años después, para celebrar su década como Reina, Letizia ha tirado de su propio armario, repitiendo un conjunto de falda y blusa del que no nos acordábamos, pero que era perfecto para la jornada de hoy. Puede que nos hubiera gustado un estreno, pero desde luego, su elección es impecable.

La reina Letizia con sus hijas en el 'besamanos' del aniversario Agencia EFE

Se trata de un look de inspiración años 30, una moda de la época del charleston, donde la seda era el tejido protagonista, tela que se pegaba a los cuerpos de las mujeres haciendo un sutil marcaje y dejando lo demás a la imaginación. Una tendencia, que lleva un par de temporadas estando de moda y que este verano pega muy fuerte.

La Reina ha vestido un conjunto dos piezas en un azul eléctrico en este material que estrenó hace justo un año para acudir a los premios de periodismo Antonio Mingote y Mariano de Cavia, que se celebran en el diario ABC. Delicado, sencillo y moderno, para el estreno fue perfecto, ya que la ceremonia fue a las ocho de la tarde.

Se trata de una blusa y una falda de la firma Maksu, realizadas en seda natural 100%. El top es sin mangas, como a ella le gusta para poder enseñar sus musculosos brazos, y la parte inferior, de corte midi y con un nudo estilo pareo que termina en varios volantes ideales. Cuando salió a la venta el verano pasado, tenía un precio de 124 euros.

Lo que sí eran nuevos y preciosos han sido los pendientes. Tamaño XXL simulaban una lágrima, realizada en cristal, que llegan casi hasta el final de su cabello. Pelo que, por cierto, se ha dejado suelto, con una sencilla raya a un lado, look beauty que últimamente luce más. . La primera vez que le vimos estos pendientes de la firma Sibela fue en el Teatro Real en 2022. Son de plata de primera ley y acabados en rodio, son de color sapphire y champagne. Se llaman Juliette y tienen un precio de 98 euros.

Cuando en los premios del ABC estrenó este conjunto, Letizia lo hizo subida a unos espectaculares tacones dorados firmados por Jimmy Choo, pero claro, mucho han cambiado los pies de la Reina, y desde que sufre el neuroma y tras romperse un dedo del pie, hoy ha tenido que calzar zapato plano. No quedaba mal, pero sin duda, con los taconzados, todo lucía más. Ha elegido el mismo tono de zapato, pero en forma de sandalia romana de una sola tira. En la mano ha llevado una cartera, vieja conocida también, de la firma española Magrit.

Puede que hubiéramos esperado otra cosa, pero creo que Letizia ha vuelto a demostrar que sabe cuál es su sitio y donde tiene que estar.