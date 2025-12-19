Pablo, experto en ahorro: "Una familia que ingresa 2.000 € al mes podría llegar a ahorrar 400 € con este sistema"

Ahorrar cada mes en España, especialmente cuando se trata de una familia con hijos, se ha convertido en un verdadero desafío. Un esfuerzo ya de por sí complejo al que se suma una inflación persistente y un coste de vida al alza, mientras los salarios siguen sin crecer al mismo ritmo que los bienes esenciales como la vivienda.

Este desequilibrio hace que el ahorro sea, para muchas familias, una meta cada vez más difícil de alcanzar. Pero ¿y si más allá de las circunstancias económicas, el problema estuviera en cómo hemos aprendido a relacionarnos con el dinero? Esa es precisamente la idea que plantea el experto en finanzas personales Pablo López, durante su entrevista en 'Tiene Sentido Pódcast'.

En su opinión, más que una cuestión de ingresos, ahorrar está profundamente ligado a nuestros hábitos financieros y a nuestra forma de organizarnos. Un punto en el que muchas personas y familias fallan mes a mes y con el que podría asegurarse siempre un ahorro sin importar si una familia ingresa 1.000 o 2.000 euros mensuales.

Durante su entrevista, López señala una fórmula sencilla y eficaz que puede aplicarse a cualquier nivel de ingresos: la regla del 50/30/20. Un método básico, pero muy útil, para distribuir el dinero mensual sin dejar de lado el ahorro.

"El 50 % de tus ingresos deben ir destinados a gastos de primera necesidad (alquiler, hipoteca, alimentación, transporte, educación...). El 30 % se puede dedicar al ocio, que no es imprescindible pero sí es importante para el bienestar. Y el 20 % es el que, idealmente, debería ir al ahorro", detalla.

El mejor sistema para ahorrar en familia con Pablo López

En cifras concretas: una familia que ingresa 2.000 euros al mes debería aspirar a ahorrar al menos 400 euros mensuales. Esa cantidad, acumulada con el tiempo, puede marcar una gran diferencia.

Para el experto en finanzas, esta fórmula es aspiracional pero alcanzable si se transforma en hábito: "El ahorro es un hábito que tú vas entrenando con el tiempo y todo el mundo puede empezar desde ya, incluso con pequeñas cantidades. A largo plazo, ese gesto constante será lo que te dé tranquilidad y libertad financiera".

El experto recuerda que existen herramientas que permiten automatizar ese ahorro "desde un euro al mes" y que el problema no suele ser la falta de recursos, sino la falta de educación financiera.

"En España, el ahorro se ha visto a menudo como un sacrificio, más que como un camino hacia la independencia financiera", asegura.

Una asignatura pendiente

"Todos queremos ganar dinero pero no todos sabemos cómo dejar de perder dinero", resume Pablo López, que señala el ahorro como una de las grandes asignaturas pendientes en la educación financiera de los españoles.

Y los datos le dan la razón: el Banco de España sitúa la tasa de ahorro de los hogares españoles entre el 8 % y el 10 %, lo que supone diez puntos por debajo de la media europea. "Esto significa que si una familia tiene unos ingresos de 2.000 euros, están ahorrando de media al mes entre 160 y 200 euros y al final eso lo comparamos con países como Alemania o los países nórdicos estamos muy por debajo", subraya López.

Más allá de la falta de cultura financiera y la falta de visión a largo plazo, el experto apunta a que el dinero sigue viéndose en muchos casos como un tabú. "Se tiene mucho miedo a la inversión por malas experiencias que hemos pasado como la crisis financiera. Eso al final ha generado unos miedos que nos han hecho alejarnos de lo que es el ahorro".

Un déficit formativo al que también se le suma en España una coyuntura económica poco favorable: "El salario medio en España el año pasado subió un 3,4 %, pero no al mismo nivel que precios de bienes tan básicos como la vivienda. Eso nos está poniendo en una situación de estrés financiero muy importante, que unido a la falta de ahorro, es una combinación peligrosa para muchas familias".

Aun así, insiste en que el ahorro es posible para todos los niveles de ingreso y es un hábito que se puede empezar con pasos pequeños como esa regla del reparto de 50/30/20.