Ya es oficial: las familias con 3 o más hijos pueden descontarse entre un 42 % y un 57 % en la factura de la luz

Pagar la factura de la luz se ha convertido en una de las principales preocupaciones cada mes para muchas familias en España. Y no solo por ese mayor gasto en la calefacción típico del invierno, este año se suma también el anuncio de una nueva subida en el precio de la luz y más concretamente en la parte fija del recibo eléctrico.

Unos cargos del sistema eléctrico que se prevé que se incrementen más de un 10% en 2026, según fuentes del sector. Es precisamente en este escenario donde cada vez más consumidores en España se las ingenian para dar con esas fórmulas que les permitan poder aliviar el coste energético. Una de ellas la tienen precisamente las familias numerosas de tres o más hijos.

En España hay cerca de 800.000 familias numerosas con título oficial, aunque la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) estima que más de 1,3 millones de hogares tienen tres o más hijos. Para ellos, el Bono Social eléctrico que el Gobierno aprobó el 18 de octubre de 2022 puede suponer un importante respiro económico.

Este descuento en la factura de la luz está disponible para quienes acrediten el título oficial de familia numerosa, uno de los principales requisitos para acceder a esta ayuda. "El bono social de luz es un descuento en la factura de la luz para hogares que son considerados vulnerables", explica @ruch, asesor especializado a través de su cuenta de TikTok.

Un derecho que según este experto, "se determina en función a tu situación socioeconómica y a la renta familiar". El bono permite aplicar un descuento del 42,5 % si el hogar es considerado consumidor vulnerable o del 57,5 % si se trata de un consumidor vulnerable severo. Unos descuentos que desde 2024 se han ido reduciendo cada año y que seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año, aunque todo apunta a que seguirán disponibles también en 2026, aunque decayendo.

#bonosocial #luz #asesoriaonline #asesoria #consejoslegales #energia #electricidad ♬ sonido original - RUCH @ruch.es BONO SOCIAL DE LA LUZ ▪️El bono social de la luz es un descuento en la factura de la luz para hogares considerados vulnerables. ▪️Tienen derecho al bono social de la luz en España: 1️⃣ Familias numerosas: aquellas que cuentan con tres o más hijos, o dos si alguno de ellos tiene discapacidad superior al 33%. 2️⃣ Pensionistas: aquellos que tienen una pensión mínima y cumplan con los requisitos de renta y patrimonio. 3️⃣Hogares con todos sus miembros en situación de desempleo y que perciban prestaciones por desempleo o ayudas familiares. 4️⃣Familias en situación de pobreza energética: aquellas que tienen ingresos por debajo del umbral establecido por la ley (IPREM). 5️⃣Víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo. ⚠️ Los requisitos y las condiciones para acceder al bono social de la luz pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma y de la compañía eléctrica. Si necesitas ayuda 👇🏻 🖥 www.ruch.es 📩 asesoria@ruch.es ☎️ 622413936 #legal

Las familias numerosas con tres o más hijos o incluso con dos, si uno tiene discapacidad superior al 33 %, tienen derecho automático al bono social independientemente de su renta.

Además, como detalla el experto, "también tienen derecho los pensionistas con pensión mínima que cumplan con los requisitos de renta y patrimonio, los hogares que tengan todos sus miembros en situación de desempleo y familias en situación de pobreza energética con ingresos por debajo del umbral establecido".

Eso sí, conviene revisar la normativa concreta de cada comunidad autónoma. "Estos requisitos pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas y la compañía eléctrica", recuerda.

Las condiciones y documentación exigida pueden cambiar ligeramente entre comercializadoras de referencia, por lo que es recomendable consultar con cada una antes de iniciar el trámite.

Qué familias numerosas pueden pedirlo

El bono social eléctrico está disponible para cualquier hogar que tenga el título oficial de familia numerosa en vigor. Pero hay una condición básica: el solicitante debe ser el titular del contrato de luz en la vivienda habitual. Es decir, no basta con convivir con una familia numerosa, sino que hay que figurar como responsable del suministro energético.

En función de su situación socioeconómica, se puede aplicar una rebaja del 42,5 % si es considerado consumidor vulnerable (familias numerosas) o del 57,5 % si se trata de un consumidor vulnerable severo. En este último caso, los ingresos anuales de todas las personas que viven contigo no deben superar el doble del IPREM en 14 pagas, es decir, 16.800 euros al año.

Requisitos básicos

Para acceder al Bono Social siendo familia numerosa, la principal condición es contar con ese título oficial de familia numerosa en vigor, ya sea de categoría general o especial, emitido por el organismo competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Además, el solicitante debe ser titular del contrato de electricidad de la vivienda habitual y tener contratada la tarifa regulada de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) a través de una comercializadora de referencia.

Por otro lado, el descuento sobre el término de energía es aplicado teniendo en cuenta diferentes límites anuales de consumo, en función de las personas que formen la unidad de convivencia. Estos no deberán superarse para disfrutar del descuento.