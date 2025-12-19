De Drew Barrymore a Rosalía: el movimiento 'volcel' de celibato voluntario al que cada vez se suman más mujeres

La actriz en el 'set' de grabación de su 'talk show', donde confesó que mantuvo el celibato durante años. IG vía @drewbarrymore

Relaciones que van y vienen, enfrentamientos a través de un cristal con palabras que se emiten mediante gestos pueriles y violentos, vídeos de TikTok en los que se puntúa el físico de diferentes viandantes… La veleta moral que dirige el sentido de las relaciones apunta a todas partes y nunca se estabiliza en dirección alguna.

Esto da lugar a vacíos existenciales que pueden desembocar en diferentes mares: desde problemas como la ansiedad y la depresión, hasta el hiperconsumo de cuerpos o el celibato voluntario, una decisión que —si bien no es nueva— ahora está en tendencia y se refleja en movimientos como el volcel, voluntarily celibate, término que además se asocia más a las mujeres.

En el otro extremo del concepto, y género, se encuentran aquellos calificados como incel. Y precisamente en la raíz de las palabras se encuentra una de sus grandes diferencias. La abstinencia de los que atienden a esta definición es involuntaria.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de tres millones —3,8 en concreto— de mujeres solteras en la franja de edad de entre los 20 y los 39 años de acuerdo a los últimos datos recopilados (2023). En 2021, en plena pandemia, la cifra en ese mismo rango era de 3,6.

Al teclear en el buscador de TikTok 'vol', una de las primeras opciones que despliega gracias a la predicción de la plataforma es 'volver con tu ex'. De esa propuesta hay que alejarse. A menos que se justifique debidamente la respuesta. Sin embargo, la que interesa en esta pieza es otra de las sugerencias.

Y aparece, de forma destacada, en el listado: 'volcel'. Si se caricaturizase la pantalla del móvil, saldrían unos destellos alrededor de la palabra. ¿De dónde viene ese fulgor? Además de nacer gracias a una ristra de vídeos que no tiene fin en el scroll infinito de la plataforma, Rosalía ha sido una de las encargadas de darle una sacudida al término.

La cantante se encuentra envuelta en la polémica tras sus declaraciones en una entrevista para Radio3 en la que se pronunció así sobre el feminismo: "Creo que me rodeo de ideas feministas. No soy moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un 'ismo', pero sí que me inspiran y me rodeo de ideas feministas".

Sin embargo, al inicio de la promoción de LUX participó en el pódcast del Primavera Sound —Radio Primavera Sound—. En el espacio le preguntaron quién era su crush, una cuestión a la que respondió así: "Ya no tengo espacio para eso. Se ha acabado esta fantasía, esta ilusión que no aporta nada. De aquí en adelante, soltería, volcel, celibato voluntario".

En esta misma línea se pronunció hace un tiempo Drew Barrymore en su talk show The Drew Barrymore Show. En su espacio confesó que tras el divorcio del que era su marido, Will Kopelman, había estado durante años sin mantener relaciones con nadie.

Ella enumeró una serie de motivos que iban desde que sus padres no fueron un buen modelo a seguir hasta el hecho de que durante mucho tiempo estuvo buscando la validación a través de la parte física.

El término comenzó a usarse en diferentes comunidades de internet, como Reddit, y en distintas plataformas, como X, en torno a 2018 y 2019. Y surgió como una respuesta ante el movimiento incel. Ambos se encuentran en las antípodas en cuanto a lo que la sociología discierne:

"Más allá de la voluntariedad, la diferencia clave es dónde se coloca la frustración. El incel interpreta la falta de relaciones como una injusticia social que le es impuesta; la volcel la presenta como una decisión que le devuelve agencia. Ambos, sin embargo, revelan la misma presión de fondo: la idea de que el valor personal sigue midiéndose en términos de éxito sexual y relacional", comenta el sociólogo y sexólogo Javier Santoro.



Volviendo a la intervención de Rosalía Radio Primavera Sound, quizás sería interesante relacionar su declaración, además de con su ruptura pública con Rauw Alejandro, con el que estuvo comprometida, con su lore actual —ese anglicismo que inunda las conversaciones de la generación Z y que hace referencia a todo lo que da profundidad y coherencia a un universo más allá de la historia principal: su pasado, sus leyendas, sus personajes, sus normas y cómo encaja todo entre sí.

En su nuevo álbum, y en toda la promoción que ha hecho la artista de él, se ha alineado con una estética y un discurso que tiene mucho que ver con la religiosidad, las mujeres santas, sus misiones y un acercamiento a la fe. De hecho, en el videoclip de La Perla parece lucir un cinturón de castidad. Igualmente, el resto de indumentarias que lleva la cantante parecen parapetarla y protegerla ante la mirada masculina, al igual que los dos perros que la acompañan.

Por otro lado, en muchas ocasiones, el uso que se le da a la palabra en la cultura popular es con sentido autodescriptor —por motivos personales, religiosos, filosóficos— y en otras de manera irónica, defensiva o polémica, cayendo también en el autodesprecio.

"Las redes convierten experiencias difusas en identidades nombrables. En muchos casos, volcel nace más del humor y la autoafirmación que de una subcultura estructurada. No siempre hay ideología detrás, sino una forma de narrarse a uno mismo en un entorno donde todo parece necesitar una etiqueta para existir", explica el experto.

Sin embargo, hay muchos ejemplos que dotan de autoría el concepto y que demuestran que es una realidad tangible en la actualidad que tiene claras sus raíces.

"Sinceramente, no recuerdo en qué punto tomé esta decisión. La desidia y la absoluta falta de interés por el género masculino hace que el tiempo no sea importante", comenta M.H.

Este perfil, el de una mujer de 53 años que se dedica al sector de la comunicación, dice que hasta llegar a este celibato voluntario se ha dado un largo proceso de prueba y error en lo que a relaciones se refiere.

Este camino que define ha estado plagado de decepciones, frustración, culpa y de un deterioro de su salud mental. "He llegado incluso a entrar en el bucle de pretender que alguien que ni siquiera me interesaba en exceso me diera una oportunidad para conocerme y dejar de ser un simple polvo. Spoiler, nunca sucedió", desvela.

Tras las volcels

La pregunta de qué hay detrás de este movimiento hay que enfocarla desde el prisma de desde dónde se pone en práctica esta postura. Así lo asegura Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta.

"Desde la sexología, es la decisión consciente y libre de no mantener relaciones sexuales de pareja, sin que exista presión", aclara la profesional.

Según la misma, normalmente suele ser algo sostenido en el tiempo. Sin embargo, hace una diferenciación y comenta que se puede dar a corto plazo —"he visto casos de semanas hasta seis meses"—; a medio —suele alcanzar hasta los dos años—; y a largo —situaciones que se prolongan hasta el lustro—.

"Hay celibatos prolongados e indefinidos, ya que se puede tratar de elecciones identitarias, religiosas o filosóficas", expresa Ferreiro.

Partiendo de esta base, ¿desde dónde nace entonces la decisión?, ¿es sano tomarla? De acuerdo a la psicóloga, en la respuesta a la primera pregunta está la clave de la segunda. "Puede ser algo totalmente saludable siempre y cuando no llegue como una respuesta a experiencias traumáticas", detalla.

Es decir, para que declararse como volcel sea algo lógico, debería estar basado en la autonomía personal y ser una decisión terapéutica consciente.

M.H. considera que su posición parte justo desde ese punto. Al menos, ahora: "Es una elección absolutamente propia que dura cuatro años. También influye la evidente falta de libido que provoca la menopausia en muchas ocasiones. No ser esclava de mis hormonas y de mi necesidad de encajar en el rol de mujer que muchos hombres quieren como novias me ha hecho mucho más libre y sufro menos".

Por otro lado, una fuente cercana a este medio, una chica de 27 años, comenta que la razón tras haber dejado de tener citas y quedar con chicos "quizás, sencillamente, la necesidad de paz. Después de más de diez años en una relación tóxica, sentí que necesitaba frenar en seco y mirarme de frente, sin ruido, sin distracciones, sin nadie condicionando quién soy", expresa.

"Nunca he sido de relaciones fugaces ni de encuentros rápidos; no disfruto de lo que pasa deprisa. Ahora, más que nunca, sé lo que quiero, pero sobre todo sé lo que necesito, y lo que necesito soy yo", dice con franqueza.

Precisamente a esto último a lo que alude la joven también hace referencia Lara Ferreiro: "El sexo se ha vuelto omnipresente. Estamos en una sociedad de consumo de carnes y cuerpos. El erotismo sin emoción ya no nutre, sino que agota y mucha gente se ve como mercancía emocional".

En este contexto surgen otros términos como el del slow dating, una técnica de citas lentas que tienen como finalidad que la pareja —o protopareja— se conozca mejor y que quien se encuentra en celibato voluntario no salga de él a menos que considere que se trate de alguien que de verdad merezca la pena de acuerdo a su criterio.

"Para poder compartir la vida, siento que antes debo estar llena, entera, sin huecos que nadie venga a tapar, sin dependencias emocionales que me vuelvan a romper", confiesa T.R.

"Nunca he encajado bien en los encuentros casuales porque no me llenan, no estoy hecha para eso. Todo lo que he vivido estos años me ha traído a una etapa de calma en la que lo único que deseo es estar conmigo misma. Reconozco que ahora estoy muy cerrada en este aspecto, pero cuando pasas tanto tiempo dentro de algo dañino, parar y quedarte sola no es un capricho: es una necesidad", continúa.

Además, la joven señala algo fundamental: la responsabilidad afectiva, ese concepto tan manido y cliché del que se habla constantemente, pero que pocas veces se pone en práctica: "No quiero que nadie pague las consecuencias de heridas que son mías", dice T.R.

Las razones de ellas

Según la psicóloga Lara Ferreiro, las motivaciones que llevan a las mujeres a apostar por el celibato voluntario son múltiples. Entre ellas, menciona en su conversación con Magas el cansancio de ese consumo de cuerpos promovido por una sociedad hipersexualizada, que a su vez desemboca en una fatiga emocional; la llegada de la maternidad o del divorcio; la sensación de cosificación; o la necesidad de protección del espacio íntimo.

"Cuando las mujeres toman esta decisión, en muchas ocasiones parten de su necesidad de priorizarse. Ser volcel no implica además, de forma necesaria, una renuncia al sexo. El autoplacer sigue estando presente. Otras veces simplemente quieren terminar con la idea de tener citas o salir a ligar, quieren sentirse tranquilas", cuenta la psicóloga.

En cuanto a ese estado de calma, también se podría hablar de la seguridad, de la percepción de este valor como tal. "También se escoge para evitar presiones, coerciones, violencia sexual... Y para apostar por los autocuidados, los límites y la salud mental", expresa la experta.

En estos términos se expresa T.R.: "Me he descubierto a mí misma de una forma muy profunda. Siento que, por fin, empiezo a tener claro qué quiero en mi vida y qué quiero encontrar en otra persona el día de mañana. Si soy honesta, tengo la sensación de haber vivido 10 años bajo el mandato de alguien que no soy yo. Me duele admitirlo, pero es así. Todo lo hacía para gustarle a él, y mi autoestima y estado emocional subían o caían según su respuesta".

"En esta etapa sin nadie he podido preguntarme quién soy cuando no estoy intentando agradar, qué deseo cuando no hay una pareja en el centro, y quién quiero llegar a ser. He entendido que para mí es fundamental sentirme completa, no porque las relaciones esporádicas te vacíen necesariamente, sino porque yo, en concreto, perdía el foco cada vez que alguien entraba en mi vida", declara la joven.

M.H. se manifiesta en la misma línea, a pesar de la diferencia de edad entre ambas: "No necesito una relación sentimental romántica, no me aporta; el amor lo tienes en otras muchas personas y la compañía igual. De hecho, no volvería a convivir con un hombre nunca más, la rutina es la tumba de este sentimiento y un caldo de cultivo para la desidia".

"¿El deseo? Hay poco y el que hay se soluciona fácilmente en soledad, luego te das la vuelta, te duermes y no tienes que lidiar con el 'no se ha quedado a dormir' o 'me volverá a llamar'", comenta apostando por la practicidad.

Apartado físico

La psicóloga y sexóloga Lara Ferreiro quiere destacar además las consecuencias físicas del celibato voluntario de las mujeres. "Cuando se toma esta decisión, hay que ser consciente de estas circunstancias. Se sufre una mayor sequedad vaginal, pérdida de elasticidad, molestias y escozores. Puede aparecer también la atrofia al no estimular los genitales y problemas en el suelo pélvico". En esta situación es fundamental trabajar los ejercicios de Kegel de forma progresiva.