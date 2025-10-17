Silvia Llop, psicóloga, advierte: "El 90 % de las relaciones intensas no son amor, son dependencia emocional"

Las relaciones sentimentales son una de las situaciones más complicadas que tiene que afrontar un ser humano a lo largo de su vida, y a menudo se cometen errores por la idealización de las mismas a través del mundo de la televisión.

Estas relaciones entre dos personas pueden llevarnos a sufrir distintos altibajos emocionales, afectando tanto a nivel psicológico como físico. Al respecto de ellas se ha pronunciado la psicóloga Silvia Llop, en su paso por A lo Grande Podcast, de María Gamboa.

La experta ha mostrado su preocupación por las relaciones tóxicas, cada vez más presentes en nuestro día a día y siendo mucho más frecuentes de lo que debería en la sociedad actual. La conocida como "psicóloga del amor", analiza con su particular visión cómo las emociones y la química pueden jugar en nuestra contra.

En la charla compartió sus conocimientos acerca de las dinámicas de las relaciones, especialmente entre aquellas que nos parecen intensas, pero que realmente ocultan detrás una serie de patrones poco saludables.

Cómo reconocer una relación tóxica

Llop explica que uno de los grandes problemas que existen es que muchas personas confunden una relación tóxica con una historia de amor en la que la química está excesivamente presente. "Para mantener un atracón de química durante mucho tiempo, tienes que tener una relación muy tóxica", explica.

La psicóloga describe las relaciones tóxicas como aquellas en las que se produce con frecuencia falta de respeto y una constante sensación de infidelidad, explicando que cuando uno siente que no puede ser él mismo, y que hay más conflictos que momentos felices, es necesario "reflexionar sobre la relación".

Silvia Llop explica que "si tu relación es demasiado intensa y parece una montaña rusa, no es pasión, es toxicidad". Explica que las relaciones, que a menudo son muy intensas y repletas de momentos de euforia, realmente carecen de salud emocional y estabilidad.

Se trata de relaciones en las que se combinan momentos de una felicidad extrema seguidos de caídas profundas, una dinámica que a nivel químico puede parecer ciertamente atractiva, pero que no deja de ser muy dañina para la salud emocional y mental de los involucrados.

Así puedes evitar parejas tóxicas.

Por otro lado, la experta insiste en que dos de los mayores indicadores de que una relación sentimental no es sana, son las constantes faltas de respeto y la manipulación emocional, casos en los que habrá que reflexionar acerca de la misma.

Estos comportamientos afectan directamente a la autoestima de la persona afectada y llegan a generar un círculo vicioso de dependencia emocional que puede ser realmente peligroso, pues la víctima busca constantemente la validación de la otra parte, aunque le haga sentir mal.

Las relaciones tóxicas son peligrosas

Cuando hay relaciones tóxicas, muchas personas no se percatan porque consideran que todo se basa en una química emocional que parece inquebrantable, si bien la realidad es que puede ser muy peligrosa para la salud mental.

Silvia Llop explica que habitualmente en estos casos se fantasea con que esa persona acabará convirtiéndose en lo que uno quiere que sea, aferrándose a la idea de que una pareja puede cambiar o mejorar.

Sin embargo, la realidad es que esa persona está atrapada por su pareja, lo que lleva a que nunca se llegue a alcanzar ese equilibrio y estabilidad siempre necesarios. La psicóloga del amor no duda a la hora de afirmar que "el amor real es algo que se mantiene durante el tiempo y que es mucho más estable, y muchísimo más aburrido".

De esta manera, destaca que, aunque el amor que se basa en la química puede parecer mucho más apasionado y atractivo a corto plazo, con el paso del tiempo, se comprueba cómo no es realmente lo que se necesita para alcanzar la felicidad.

Por qué caemos en relaciones tóxicas

Según explica Silvia Llop, en muchas ocasiones se elige a parejas que nos hacen daño de manera inconsciente, a menudo influenciadas por los patrones de relaciones pasadas. La falta de autoconocimiento y autoestima, es, en muchas ocasiones, el motivo de quedar atrapados en relaciones tóxicas.

Si bien es cierto que no todas las personas son iguales, la psicóloga insiste en que en muchas ocasiones se tiende a caer en el mismo perfil de personalidad, a pesar de que nos haga daño. La necesidad de validación alimenta este círculo, a menudo acompañado de una esperanza de cambio en la pareja.

Es por ello por lo que Llop recalca la importancia de que uno reflexione y sea consciente de sus estándares y en lo que realmente necesita para poder alcanzar la felicidad, e insiste en que uno de los grandes errores es fluir y no detenerse a plantearse estas cuestiones.

"Una vez empiezas a profundizar en ello, te das cuenta de por qué tus relaciones pasadas no funcionaron y aprendes a filtrar muchísimo mejor y elegir a una buena pareja para ti", explica la psicóloga del amor.

La experta en relaciones acostumbra a compartir consejos prácticos para todas aquellas personas que se encuentran en una relación tóxica de la que no pueden salir, y en este sentido aconseja comenzar por trabajar la autoestima.

Le da importancia porque considera que la autopercepción y el amor propio se ven rápidamente dañados en estos casos, además de rodearse de personas que nos apoyen, como amigos o profesionales. También hay que darse tiempo para sanar tras salir de una relación tóxica para recuperar el bienestar emocional.