Nativel Preciado: "Me preocupa que los jóvenes crean que tienen derechos adquiridos que nadie les va a quitar"

Hay quienes han pasado a la historia por sus decisiones y quienes han permanecido a su sombra, guardando secretos y manteniendo lealtades. Pero ¿qué queda de aquellos personajes cuando desaparece el poder y el tiempo pone sus vidas en perspectiva?

Nativel Preciado lleva más de medio siglo observándolo desde la cercanía que le ha proporcionado su oficio de periodista.

En Secretos y mentiras (Espasa, 2026) recupera las confidencias que guardó durante décadas, esos capítulos privados que ayudan a comprender algunas decisiones políticas y la memoria de mujeres cuyo papel, en este contexto, no ha sido suficientemente reconocido.

A pocos días de las elecciones, su testimonio adquiere especial relevancia al confrontar las ilusiones de aquella generación que conquistó la democracia con la realidad política de nuestros días.

Después de leer este libro creo que he descubierto algo más de ti, Nativel. He sido consciente de quién eres realmente.

Qué importante papel me das, porque yo creía que nos conocíamos muy bien. Me alegro de haber aportado algo nuevo. Siempre me ha interesado la microhistoria. Las pequeñas historias aportan mucho al conocimiento de los grandes hechos históricos.

Cuando estudiaba primero de Políticas, tuve un catedrático que nos hablaba de ella con sentimientos, emociones, amores. Llamábamos a la asignatura 'Historias de chismes y alcoba'. Y lo que he hecho aquí ha sido aportar microhistorias de personas con las que tuve una relación muy cercana.

Carmen Díez de Rivera, una mujer aristócrata, feminista, rebelde y marcada por un relato familiar extraordinariamente doloroso. Llegaste a conocerla muy bien. ¿Qué contradicciones descubriste en ella que los demás no alcanzaban a ver?

Estaba absolutamente herida, nunca se recuperó del sufrimiento que tuvo en su juventud. Eso influyó en sus decisiones y en su forma de relacionarse con los personajes de la época: el rey, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Tierno Galván. Es una mujer que iba buscando su camino y le costó mucho encontrarlo. Yo creo que nunca llegó a hacerlo del todo.

Nunca sintió que podía desarrollar su trabajo como ella pensaba. Era tan guapa, tan atractiva, que los hombres se quedaban deslumbrados por su aspecto y no por su palabra, por su ideología o por sus ideas políticas. Eso siempre lo notaba y le dolía mucho.

Era excesivamente tenaz en tratar de convencer de que ella valía más por lo que pensaba que por su apariencia y no lo consiguió nunca.

Nativel Preciado llega al Club de Lectura de la Comunidad de Magas el próximo 3 de diciembre con 'Secretos y mentiras' (Espasa, 2026). Hugo G. Pecellín Archivo EE

A Queca Campillo te unía un vínculo muy especial, tanto personal como profesional. Cuando salió a la luz su relación con Juan Carlos I, ¿sentiste que se había hecho justicia a la mujer y a la periodista que tú conociste?

Uno de los motivos que me llevó a escribir este libro es que, cuando salió su documental, como yo trabajé 30 años con ella haciendo entrevistas y viajando con los Reyes, la gente me preguntaba: "¿Cómo es posible que tú no te enteraras de esto?". Dije: "Claro que me enteré, por supuesto, y me enteré con todo lujo de detalles".

Pero no me pareció oportuno contarlo. Yo le debía respeto, eran historias personales. No era tanto autocensura o intereses en no contar cosas como que se respetaba mucho la vida privada de la gente y éramos muy tolerantes con los amores y las relaciones si no influían en la política.

Pero cuando eso llegaba a ese punto, afectaba a terceros o se hacía utilizando fondos públicos, había que contarlo.

Yo me siento liberada del secreto y de la confianza porque fue ella, su hija, a través de un documental, la que lo reveló. Esto también explica por qué el Rey tuvo tanta permisividad por parte de los medios de comunicación para hacer lo que quisiera. Sabíamos cosas, pero no era posible demostrarlas.

¿Por qué Sabino Fernández Campo, que tanto esfuerzo dedicó a proteger a Juan Carlos I, acabó perdiendo su confianza?

Hablo de la teoría del número dos porque los que están en un segundo plano del poder, si valen mucho, tienen una relación de competencia con el número uno.

Sabino Fernández Campo era una persona muy valiosa, que aconsejaba muy bien al Rey, pero este pensó que no era ese su papel. Cuando ya le exigió demasiado, pensaba: "¿Por qué tiene que decirme estas cosas? Yo hago lo que quiero". Y él le aconsejaba: cuidado con las amistades, cuidado con los amores, cuidado con los presupuestos, cuidado con los regalos.

Juan Carlos I se cansó y renunció a esa relación que había sido tan importante para él. Le echó. Se quedó un poco desamparado porque nadie se volvió a atrever a tener esa confianza de decirle las verdades al rey.

Compartiste con Pilar Miró conversaciones sobre su enfermedad, su maternidad y sus enfrentamientos políticos. ¿Cómo convivían en ella la fortaleza que todos le reconocíamos y la vulnerabilidad que tú llegaste a conocer?

Esa vulnerabilidad y esa necesidad de mostrarse fuerte la desgarraron por dentro. Y, aun así, fue capaz de hacer montones de películas, algunas estupendas, extraordinarias, y de ejercer un papel importante al frente de Radiotelevisión Española. Sus adversarios políticos, en este caso sus compañeros de partido, lograron destruirla.

Estaba muy claro que se enfrentaron a ella por ser mujer, principalmente. Ella se equivocó porque no hizo uso del poder para corromperse, sino que cayó en el error de manera administrativa, cargando al presupuesto unos, diría yo, uniformes de trabajo.

Le aprobaron ese presupuesto, le dijeron que estaba bien y luego la juzgaron por eso y quedó absuelta. Se aprovecharon para cargar contra ella por ser mujer y por tratar de frivolizar el papel de esa mujer que se había comprado unos vestidos con cargo al presupuesto.

Quedó tan herida y tan frustrada que no quiso saber más de su partido. Renunció, se fue y se dedicó al cine, que no está mal.

Muchos dirigentes os llamaban "las niñas". ¿Cómo conseguiste hacerte respetar en un mundo en el que las mujeres todavía eran una excepción?

Con esfuerzo. Éramos muy jóvenes, teníamos mucha fuerza para enfrentarnos al paternalismo con el que nos trataron. Era el signo de los tiempos.

A mí no me ha quedado ningún trauma de aquellas situaciones que viví y lo superé con mucha alegría por el hecho de seguir adelante y de conseguir lo que había querido profesionalmente.

Tuve la suerte de enfrentarme a circunstancias de las que salía airosa. A lo mejor ahora te echan del trabajo si haces lo que yo hice entonces.

En esa época éramos pocas y salíamos adelante pegando algunos codazos y cumpliendo con nuestra obligación, demostrando que podíamos hacer el doble que los hombres. Eso nos dio una respetabilidad al final.

De la reina Sofía conocemos lo que muestra hacia fuera, aunque intuimos sus renuncias y lo difícil que fue convivir con Juan Carlos I. Tú la conociste de cerca.

Hacíamos viajes con los Reyes y éramos testigos de que esta mujer tenía un comportamiento muy sacrificado. Yo creo que lo hizo todo por sus hijos. Era consciente y sabía todo lo que pasaba en cada momento con su marido, y sin embargo decidió sacrificarse.

No es un papel, diría yo, muy feminista, pero sí es un papel de madre responsable y de mujer que decidió darlo todo por el puesto que ocupaba y por sus hijos.

Baltasar, un gato tuyo, acabó viviendo en la Zarzuela.

Es una anécdota graciosa que yo cuento para explicar la relación que Queca Campillo tenía con la Casa Real y con Sabino Fernández Campo.

Tuve un problema con un gato y ella me lo resolvió llevándolo a la Zarzuela. Yo creía que iba a tener un destino trágico, pero resulta que la Reina, que es muy animalista, se encaprichó de él y le salvó la vida.

¿Qué relación has descubierto entre el poder, la vanidad y la necesidad de seducir de muchos políticos?

Todos tenemos un punto de insaciabilidad. Algunos somos conscientes de que hay que frenarlo, pero cuando estás en el poder y ya has conseguido muchas cosas, quieres también engordar el ego.

Se olvidan de una máxima oriental que es definitiva: tienes que pasarte media vida engordando el ego y la otra media destruyéndolo. Ellos no han llegado al punto de la destrucción y el ego lo alimentan con la seducción. Quieren seducir a todo el mundo, quieren que todo el mundo les aplauda y las relaciones sentimentales son lo más satisfactorio que puede engordar el ego.

Miguel Boyer, Mariano Rubio… ¿Cómo explicas que quienes llegaron a la política defendiendo determinados ideales acabaran cruzando la línea entre la responsabilidad y la corrupción?

He conocido a muchos cuando empezaron con tan buena disposición de servicio público y he visto cómo se iban perdiendo por el camino. A veces, en ese proceso, no daba crédito. He puesto las manos en el fuego por gente y me las he quemado.

Es la condición humana, hay que estar siempre con la rienda sujeta para no corromperse en todos los sentidos: personal, público, privado. Si no eres capaz de escuchar a quienes te dicen la verdad, acabas perdiendo el norte. No se rodean más que de aduladores, van expulsando a todos los críticos y al final se creen más de lo que son.

Es que se empieza por muy poquito. Si comienzas corrompiéndote por cosas a las que tú crees que tienes derecho, ¿qué más da cobrar una comisión si todo el mundo lo hace y además es insignificante?

Les pasó a muchos personajes de esa época que terminaron en la cárcel porque se pasaron de rosca. Al rey también. En un momento determinado pasó unos límites ya inaceptables. No puedes dar el primer paso porque el primer paso es el que mantiene la integridad. Cuando sobrepasas eso, ya te crees que eres inmune.

En el libro, la periodista y escritora desvela todos esos secretos que ha guardado consigo tras cinco décadas de oficio. Hugo G. Pecellín Archivo EE

Te casas en enero de 1977, en plena incertidumbre política. ¿Cómo se construye un proyecto de vida cuando ni siquiera tienes la certeza de cuál será el futuro del país?

Cuando eres joven, no puedes pensar en que el futuro de tu propia vida te lo van a condicionar determinadas circunstancias históricas. Te crees que puedes con todo. Y eso es fundamental: que la juventud se crea que tiene la fuerza suficiente para cambiar el mundo.

Cuando eres joven conviene ser audaz, equivocarte y pasar todos los límites que puedas.

En esa época yo creía que se superaría todo y que a mí no me iban a estropear nada ciertas historias políticas tan duras que había en ese momento.

Dices que la noche del 23-F te convertiste a la Transición democrática. ¿Cómo viviste aquella noche?

Hasta entonces, yo y todos mis colegas, llámalos izquierdosos o críticos o jóvenes o soñadores o utópicos, poníamos muchísimas pegas al proceso democrático de la Transición.

No entendíamos que personajes procedentes del franquismo fueran capaces de llevar a cabo todas nuestras exigencias, nuestros sueños. Pensábamos que todo iba muy despacio, que no se conseguían los derechos que queríamos.

Cuando vimos que aquello se podía perder y que podíamos volver al pasado de una manera radical, pensamos que merecía la pena el proceso, que la Transición tenía importancia y que había que llegar a un lugar al que todavía no habíamos llegado, pero que no había que ser tan impaciente.

Ese día me convertí a la Transición porque vi lo importante que era lo que habían hecho todos los personajes que habían participado en ese proceso. Y me volví mucho más moderada, más realista.

¿Sentiste miedo en algún momento?

Mucho, mucho miedo. No sólo por el golpe militar, porque entraron pegando tiros, sino porque me metí en un despacho donde creía estar a salvo, que podría escapar o que no me descubriesen, pero dio la maldita casualidad de que se metieron los escoltas de los políticos que iban armados.

Y después pensé: "Si alguno decide disparar o defenderse contra el guardia civil, aquí va a haber una ensalada de tiros y yo me veía en una película del Oeste".

A veces confundes cuándo eres testigo o cuándo eres protagonista de un acontecimiento así y dices: "No quiero volver a repetir la batallita", pero lo recuerdo porque fue importante esa sensación de que podía haber pasado algo muy grave y no pasó.

Fue una suerte haberlo presenciado y haber salido indemne de aquella historia, que fue una vacuna. Ahora se necesitan muchas vacunas también.

Has conocido las sucesivas transformaciones del PSOE. ¿Cómo interpretas el enfrentamiento de Felipe González con Pedro Sánchez?

Me parece normal que se sea crítico con tu propio partido, con tus propios dirigentes, pero tanto como para enfrentarte de una manera tan radical, no lo acabo de entender.

Felipe González mantenía una distancia, pero respetuosamente, frente a su partido y los actuales dirigentes. No sé qué le ha llevado a tomar esta decisión tan dura en un momento tan crucial como son estas elecciones.

Algo le habrá pasado, se habrá sentido poco respetado, poco escuchado y ha querido imponer su criterio por encima de los intereses comunes, que son más importantes que su propio criterio.

¿Y Zapatero?

Lo entrevisté en el 2000. Defendía la austeridad, la humildad y la prudencia de una manera tan intensa y con una convicción tal que a mí me impresionó. Dije: "Qué maravilla este joven político que viene con esta ética tan marcada, tan socialista y tan firme".

Por supuesto, presunción de inocencia total. Yo no sé lo que ha pasado con las cosas, pero lo que está claro es que la prudencia y la austeridad no las ha ejercido.

Y no las ha ejercido después de abandonar el poder, lo cual es más asombroso, porque durante el tiempo que fue presidente del Gobierno se comportó de una manera austera y muy responsable.

Después se ha dejado tentar por el lujo. Eso a mí me parece doloroso, me da mucha pena.

Quizás juzgasteis mal a Adolfo Suárez hasta que llegasteis a comprender su soledad.

Con Suárez fuimos muy exigentes. Vivió un proceso inverso al que viven la mayoría de los políticos, por lo menos que yo he conocido. Entró como un político ambicioso, pasando por todos esos procesos de hacer méritos en un partido, de acercarse a los poderosos para llegar a ser presidente del Gobierno. Fue vulgar en ese sentido.

Y cuando fue presidente del Gobierno se dio cuenta de lo que tenía entre manos y fue capaz de renunciar a muchas cosas.

Algunos dicen que fue forzado a dimitir. Yo creo que dimitió por su propia voluntad. Dijo que no a todo porque pensó que era más importante lo que tenía entre manos —que era la transición a la democracia— que su propia estabilidad al frente de un país o su propia carrera política. Y eso a mí me parece digno de resaltar.

Cuando depositas tu primer voto, el 15 de junio de 1977, se lo dedicas a tu abuelo, fusilado durante el franquismo, y a tu madre, que murió sin poder ir a las urnas. ¿Qué crees que habría significado para ellos vivir ese día a tu lado?

Ese día voté con una emoción, digo que con más emoción que cualquier otro acontecimiento de aquella época, porque se luchó tanto para llegar a ese momento, para tener el derecho, que es un acto simbólico que no he dejado de hacer nunca ni dejaré de hacer.

Es un instrumento democrático fundamental y es un rito tan importante que a mí me asombra que haya mucha gente que no sea consciente de lo que significa decidir quién va a ganar unas elecciones.

Si todos cumpliéramos bien con nuestro deber, el deber de ciudadanos, el de votar, el de controlar, las cosas irían mucho mejor. Ser conscientes de que somos poca cosa, pero que entre todos podemos llegar a ser importantes.

En 2025 Nativel Preciado recibió el galardón Maga de Magas a la Trayectoria. Hugo G. Pecellín Archivo EE

Es importante que vayamos el domingo a votar.

Sin duda, creo que es fundamental.

Hablas de la huella que dejó en ti tu madre, pero también me gustaría hablar de tu padre. ¿Qué recuerdos conservas de él y qué influencia tuvieron ambos en tu forma de enfrentarte a la vida?

Yo preguntaba siempre a un biólogo muy conocido: "¿Qué hay que hacer para llegar bien a la vejez?". Me dijo: "Lo primero que tienes que hacer bien es elegir unos buenos padres". Llegué a la conclusión de que había elegido muy buenos padres.

Has entrevistado a muchas personas muy poderosas y conocías aspectos de ellas que nunca llegaban a publicarse. ¿Alguna vez has lamentado haber callado algo que con el tiempo comprendiste que debías haber contado?

Sí, quizás en su momento me callé demasiadas cosas. Hasta que no lo tenía absolutamente demostrado, he sido excesivamente prudente.

El equilibrio es no pasarte y yo me he pasado de prudente en muchas ocasiones, por miedo a hacer daño o a equivocarme. Pero ahora me he desquitado y he contado las cosas que quería con mucha más sinceridad y menos precauciones.

Se miente mucho más cuando están próximas las elecciones. Se promete mintiendo.

Es una cosa terrible lo que se promete. Cuando dicen "vamos a construir un millón de viviendas", ¿cómo es posible que se diga impunemente esto y que la gente se lo crea?

Decía un personaje que los mítines tenían un efecto alucinógeno. Cuando estás en un mitin, te vienes arriba y la gente se lo cree. Tiene un efecto un poco tribal, un poco de magia tribal. Pero lo raro es que a la hora de votar se crean ese tipo de mentiras.

¿Qué es lo que más te preocupa del rumbo que está tomando España?

Las mujeres hemos evolucionado de una manera muy rápida, con mucho esfuerzo, y hemos conseguido muchísimo más que los hombres respecto a nuestras garantías y a nuestra libertad. Valoramos mucho más lo que tenemos.

Las jóvenes generaciones se creen que tienen derechos adquiridos y que nadie se los va a quitar.

Me preocupa mucho que no hayamos logrado hacer una labor didáctica tan necesaria como explicar lo que puede pasar si hay un retroceso social, político, y nos privan de derechos que estaban consensuados, luchados, adquiridos, razonados, acordados por todos los partidos, porque no es el avance sólo de un partido, sino de toda la sociedad. Y que no se valore ese esfuerzo me da mucho miedo.

Me sorprende que, con tu trayectoria profesional, cuentes tan poco quién eres realmente, cuando otros, habiendo conseguido mucho menos, alardean de ello.

El éxito es más una cuestión de tenacidad y suerte que de talento. Los que logran su objetivo es porque se empeñan en hacer bien las cosas todos los días. He cumplido muchos de mis sueños gracias a esta profesión. ¿Qué mérito tiene haberlo hecho bien? Es que tengo que estar agradecida.

Mis padres me marcaron en dos cosas fundamentales: en ser humilde siempre, en ser agradecida, que es lo mismo, y en no ser demasiado ambiciosa.

Siempre he renunciado a determinadas cosas que eran deslumbrantes, pero pensé que era mejor llevar una vida equilibrada, ocuparme de mis hijos, de mis amigos, de mi ocio, de mis libros, antes de destacar más en mi profesión.

Mi padre tenía obsesión en contra del dinero. Me hacía lavarme las manos cada vez que tocaba el dinero y me decía que no resolvía los problemas. Yo creo que se equivocó un poco, porque sí resuelve problemas.

Me da vergüenza la vanidad. A lo mejor soy tímida, yo qué sé.