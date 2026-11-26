Nuestra protagonista del próximo Club de Lectura de la Comunidad de Magas. Cedida

Una cita con nuestra historia reciente: Nativel Preciado abre las páginas de 'Secretos y Mentiras' en el Club de Lectura

La Comunidad de Magas prepara un nuevo encuentro de su Club de Lectura, y, como de costumbre, la protagonista es una invitada muy especial: la periodista y escritora Nativel Preciado.

La cita tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Espacio DOBBLE de Madrid, donde la autora nos acompañará para conversar sobre su último libro, Secretos y mentiras (Espasa, 2026), una obra en la que recupera algunas de las historias, confidencias y episodios más desconocidos de los últimos 50 años de la política española.

Una experiencia que irá más allá de las páginas del libro y que contará también con un toque especial: el exclusivo cóctel de Magas por Fundador, elaborado con Brandy Fundador Sherry Cask, para brindar por la literatura y los buenos momentos.

Si te apetece conocerla, descubrir los detalles de su nueva publicación y participar en un encuentro literario diferente, esta es tu ocasión.

¡Apúntate al próximo Club de Lectura de la Comunidad de Magas!

Secretos y mentiras

El libro que protagonizará esta nueva cita literaria es una crónica personal en la que Nativel Preciado reúne recuerdos y confidencias acumulados durante más de cinco décadas de trayectoria profesional.

Como periodista política, la autora tuvo la oportunidad de conocer de cerca a algunos de los principales protagonistas de esta época tan determinante.

Nativel Preciado fue galardonada con el Premio Maga de Magas a la Trayectoria en 2025. Cedida

Presidentes del Gobierno, dirigentes políticos, miembros de la Casa Real e intelectuales compartieron con ella detalles que durante años permanecieron en silencio y que ahora recupera con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo.

A través de sus páginas, nos acerca a los entresijos del poder, las relaciones personales, las intrigas políticas y las contradicciones de algunos de los personajes que marcaron el rumbo del país.

También dedica un espacio destacado a mujeres como Carmen Díez de Rivera, Queca Campillo o Pilar Miró, cuya influencia durante la Transición y los primeros años de la democracia no siempre ha recibido el reconocimiento que merece.

Pero Secretos y mentiras no se queda únicamente en el pasado. Después de recorrer medio siglo de historia política española, la autora mira hacia el futuro de la mano de tres grandes intelectuales y amigos personales: el escritor Manuel Vicent, el filósofo José Antonio Marina y el dibujante y humorista gráfico El Roto.

Sus conversaciones sirven para reflexionar sobre algunas de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo, como el deterioro de la convivencia democrática, el miedo, la manipulación, la pérdida del pensamiento crítico y la incertidumbre ante los cambios sociales y tecnológicos.

La autora

Nativel Preciado es periodista y escritora. Madrileña y licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas, comenzó su carrera profesional en 1967 y ha trabajado en numerosos medios de prensa, radio y televisión.

Entre 1977 y 1984 fue cronista parlamentaria, una etapa que le permitió vivir de cerca algunos de los acontecimientos fundamentales de la Transición.

El 3 de diciembre, Nativel Preciado llega al Espacio DOBBLE con 'Secretos y mentiras' (Espasa, 2026). Cedida

A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos, el Premio Primavera de Novela (2007), el Premio Fernando Lara (2014) y el Premio Azorín (2021). También fue finalista del Premio Planeta en 1999.

En 2025 recibió el Premio Maga de Magas a toda una Trayectoria en Periodismo y Literatura.

¡Te esperamos!

Si quieres compartir una tarde con Nativel Preciado y conversar sobre su último libro, no te pierdas esta nueva cita del Club de Lectura de la Comunidad de Magas. Una ocasión para acercarse a la historia reciente de España desde una perspectiva diferente y disfrutar de la literatura en compañía de su autora.

Para asistir, solo tienes que hacer clic en el botón de abajo. ¡Te esperamos!