46 con velo negro, el mismo número de mujeres asesinadas por violencia de género este 2026, participan en una acción organizada por CCOO con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N, en Murcia. Marcial Guillén EFE

Víctimas y abogadas reclaman que se "desprivatice" el sistema Cometa y apoyan a los jueces en el choque con Igualdad

Hace una semana, los españoles despertaron conociendo más datos sobre el sistema Cometa, el encargado del seguimiento de las pulseras antimaltrato. El último informe del centro de control recoge que un total de 1.415 mujeres tienen dispositivos para agresores con órdenes de alejamiento por debajo de la distancia recomendada por el fabricante de 350 metros.

Se trata de una cifra adelantada por El País y confirmada por Europa Press que para supervivientes como Sofía es mucho más que eso. Desde hace dos años, esta ciudadana andaluza porta un collar que la mantiene geolocalizada y le permite conocer cuándo su exmaltratador—que, por su parte, también lleva una pulsera— se encuentra cerca de ella.

Ahora bien, ¿cómo de cerca? Unos 100 metros, el largo de un campo de fútbol. Es así, explica bajo un nombre ficticio para preservar su intimidad, porque "aunque deberían haber puesto 500, de mi casa a la suya había sólo una calle". Ahora uno de los dos se ha mudado más lejos, pero "no han cambiado la distancia; supongo que no vieron peligro inminente".

"Si él hiciera algo, llamaría a la Policía para pedirlo, pero el mes que viene cumple la orden" y la usuaria prefiere centrarse en su recuperación tras dos décadas de maltrato que empezaron con los "no vales para nada" y acabaron con las agresiones. Relata que su maltratador llegó a chocar el coche contra el suyo en mitad de la carretera. "Sé de lo que es capaz", reconoce.

Sofía ha empezado de cero e intenta no pensar demasiado en el riesgo de que él un día se salte las medidas, pero es consciente de que eso "ya lo ha hecho; ha estado en prisión". Aunque se siente "más segura" sabiendo que el aparato la mantiene en contacto con las fuerzas de seguridad, ella también ha observado incidencias y ha pasado por dos cambios de móvil.

La superviviente agradece la atención "siempre amable" de los trabajadores de Cometa, pero teme que en casos como el suyo —o de las 25 mujeres cuyos dispositivos tenían órdenes con distancias por debajo de los 100 metros— la Justicia no pueda llegar a tiempo. "Un día él se acercó cinco veces a mí, pero en el juicio determinaron que era casual", cuenta.

La actriz Zaida Alonso ha iniciado este martes por la tarde un encierro de más de 23 horas, en silencio y sola, en una caseta de obra acristalada colocada en la Plaza Mayor de Zamora, como 'performance' con la que recordar a las 1.386 mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género desde que en 2003 hay registros en España y hasta el pasado 16 de noviembre. Mariam A. Montesinos EFE

La experiencia de esta víctima ayuda a entender qué se discute estos días sobre las pulseras, en medio de la investigación de la Fiscalía Europea por un posible fraude con fondos comunitarios. Esta semana, el informe de Cometa ha evidenciado el desacuerdo entre el departamento de Ana Redondo y el CGPJ respecto a las distancias de las órdenes de alejamiento.

En el documento, los técnicos del centro afirman que esta debe ser de "al menos 500 metros" para que el sistema sea más eficaz y que "las recomendaciones del fabricante contemplan una no inferior a 350 para favorecer el adecuado funcionamiento de los dispositivos de localización GPS".

Cuando la distancia no alcanza lo sugerido, los responsables de Cometa deben advertir al órgano judicial para que la revise y amplíe si así lo considera. Los 500 metros también los recomienda el protocolo del servicio suscrito en 2024 entre el Ministerio de Interior, Igualdad, Justicia, Servicios Sociales, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, imponer esa distancia de seguridad no es fácil en supuestos como que agresor y víctima vivan en una localidad pequeña o que el puesto de trabajo de uno de ellos se localice cerca del domicilio del otro. Así se expuso en una reunión con la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género de Zaragoza el pasado 17 de julio.

En concreto, fue el juez del Tribunal de Instancia de Daroca, un municipio de 1899 habitantes, quien solicitó que se revisase "la distancia mínima recomendada por los técnicos, de 500 metros, por resultar en ocasiones equivalente a la expulsión del investigado de su localidad, opinando que la conveniente sería desde 50 a 200 metros de alejamiento".

Igualdad ya trasladó su preocupación por las distancias en febrero, después de que un hombre con una orden de 100 metros y pulsera agrediera a su expareja, a la madre y a la hermana de esta en Ibiza. El Ministerio sostuvo que el sistema transmitió las señales, pero que el perímetro fijado limitaba el margen de reacción ante una aproximación repentina.

Tras aquello, Redondo pidió que se tuvieran en cuenta los 350 metros recomendados. Volvió a hacerlo el 17 de noviembre en X: "Proteger a las mujeres es esencial y los jueces tienen que establecer órdenes de alejamiento con la distancia suficiente. Se lo hemos recordado en múltiples ocasiones y hemos ofrecido formación también de forma reiterada".

El martes 24, en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del CGPJ, Esther Rojo, dijo a Europa Press que "responsabilizar a los jueces y juezas de este país de este asunto no es la vía más adecuada".

Señaló que, si bien la zona de exclusión de 500 metros es la óptima, "la realidad es tozuda" y en pueblos pequeños ese radio puede ser "inviable" si incluye, por ejemplo, el centro de salud del agresor. "Estas circunstancias hay que valorarlas", aseveró antes de animar a las víctimas a que denuncien porque "es el único modo de que podamos adoptar medidas de protección".

La realidad en los juzgados

Desde el punto de vista de la atención a las víctimas, la abogada experta en violencia de género Paloma García cuestiona que se señale a los magistrados. Atiende la llamada de esta revista desde un juzgado, donde espera para celebrar un juicio: "Creo que desde el Ministerio hay mucho despacho y poco pasillo. Tienen que venir más a ver el día a día".

La letrada explica que, para plantear las distancias, se valoran las viviendas, los lugares de trabajo y las características del municipio. También recuerda que algunas medidas se adoptan de manera cautelar, antes de que se celebre el juicio y cuando debe respetarse la presunción de inocencia. "Guardar una proporcionalidad o ponderar siempre es complicado", reconoce.

Por su parte, Delia Rodríguez, especializada en Derecho de Familia y CEO de Vestalia Abogados, considera que el debate se plantea como "una falsa confrontación entre el criterio técnico y el judicial, cuando ambos deberían ser complementarios". Defiende la independencia de los jueces, pero también que las limitaciones tecnológicas tengan peso en las resoluciones.

"Cuando las circunstancias particulares del caso aconsejen establecer una distancia inferior, considero que esta decisión debería estar especialmente motivada y acompañada de medidas adicionales que compensen ese mayor riesgo", sostiene. García coincide en que en situaciones graves "debe estar por encima de todo la protección a la víctima".

Esta abogada sitúa entre las necesidades de la Administración de Justicia el refuerzo de las plantillas. "Más funcionarios, más jueces, más letrados", enumera, defendiendo que ampliar los recursos permitiría agilizar los procedimientos y reducir la incertidumbre a la que a menudo se exponen las víctimas.

Vista del acceso al juzgado de Violencia contra la Mujer en Madrid. EFE

Es una reivindicación que comparten muchos trabajadores, más aún desde que, en octubre de 2025, los mismos órganos especializados que ya estaban saturados asumieron nuevas competencias, entre ellas de delitos sexuales. El CGPJ calculó que la carga de trabajo aumentaría casi un 13%. "Eso claro que perjudica a las víctimas, a los investigados, a todos", dice García.

Sobre si la formación judicial es suficiente para dar una atención de calidad, distingue que no es lo mismo el juzgado de violencia sobre la mujer que el mixto que atiende en zonas rurales. Y valora: "No estoy en posición de opinar, pero no creo que falte preparación. Hay jueces magníficos y otros que dejan que desear. Ahora, ¿dotar de más recursos? Eso por supuesto".

Las pulseras marcan el 25-N

El debate sobre las distancias coincide con las explicaciones que Igualdad da sobre el funcionamiento del sistema. El 12 de noviembre, agentes de la UCO recabaron documentación en el Ministerio y en el Tribunal de Cuentas por orden de la Fiscalía Europea. Se investiga un posible fraude relacionado con fondos comunitarios destinados a los dispositivos.

Seis días después, el diario ABC publicó un audio atribuido a Redondo en el que, durante una reunión con Securitas Seguridad España, presuntamente afirmaba que la geolocalización "falla en la esencia". La ministra respondió ese mismo día, en Valladolid, que las grabaciones "probablemente están manipuladas".

"Yo desde luego no los reconozco, no sé de dónde han salido y en ningún caso son públicos", manifestó. La socialista defendió que su cartera ha estado "encima de la empresa para asegurar que las pulseras funcionaban correctamente". Reconoció que pueden producirse problemas tecnológicos, pero que "ninguna mujer" con ellas conectadas "ha sido asesinada".

Desprivatizar el seguimiento

María Martín Romero, presidenta de la asociación de víctimas La Volaera —que reprochó a la ministra los fallos de las pulseras durante un acto en Granada en 2025—, rechaza que las decisiones judiciales concentren las responsabilidades sobre el sistema. "Los jueces tendrán lo suyo también, pero el problema no son ellos", sostiene en conversación con Magas.

La organización reclama que Cometa deje de estar en manos privadas y que las fuerzas de seguridad asuman su gestión. "Lo tiene que llevar Policía Nacional y Guardia Civil", afirma. Entre sus motivos menciona la información sensible que maneja el servicio sobre las mujeres protegidas. "Estamos hablando de datos muy, muy confidenciales", insiste.

"Entre Justicia, Interior e Igualdad debería de haber un pacto donde todo se coordine", expresa. Martín considera que las discusiones sobre las competencias no pueden condicionar la atención que reciben las afectadas. "A una víctima le da igual que las tenga el Ministerio o las comunidades autónomas. Lo que se quiere sentir es protegida", resume.

La representante explica que pidió una reunión con Redondo el año pasado y que, cuando se celebra esta entrevista, todavía no ha obtenido respuesta. Durante la etapa de Irene Montero, relata Martín, mantuvieron tres encuentros: dos a distancia y uno presencial en el Ministerio. Según cuenta, ya entonces trasladaron problemas relacionados con las pulseras.

Preguntada por las mejoras que reclama, insiste: "Nosotras lo que queremos es que sean servicios públicos, que no estén privatizados", responde. Pide que quienes atienden a las víctimas sean empleados de la Administración con "actitudes y aptitudes", algo que supervivientes como Sofía también valorarían como algo positivo, pues así se evitarían intermediarios.

Con el sistema actual, explica, "primero tienes que estar hablando con ellos"; después, cuenta, recibe indicaciones para mantenerse atenta mientras la Policía acude a la zona. "Te sientes un poco más segura, pero tienes que estar tratando con más personas; si te pasa algo te da la sensación de que no da tiempo a que los demás reaccionen".

Pendientes del teléfono

Además de las distancias y la gestión, las entrevistas recogen las dificultades de convivir con un aparato que debe permanecer operativo. Sofía cuenta que alguna vez se ha quedado sin batería mientras trabajaba y que necesita un cargador específico para el móvil que acompaña al dispositivo: "Tú tienes la cabeza en otras cosas y no puedes estar atenta a si se descarga".

De vez en cuando pulsa el botón para comprobar que recibe respuesta de los trabajadores de Cometa. En una de las incidencias que motivaron la sustitución del equipo, las llamadas no entraban en el teléfono del sistema y los operadores tenían que localizarla en su móvil personal. En otra, fallaban el botón y la carga. "Tuvieron que cambiarlo entero", recuerda.

Ambos fallos se produjeron en menos de dos años, aunque no recuerda exactamente cuándo. Sí sitúa un episodio reciente: hace cuatro días le advirtieron de problemas en la pulsera del agresor. En el momento en que habla con esta revista, todavía no le han confirmado si se han resuelto y desconoce si han reparado o sustituido el aparato.

En cualquier caso, Sofía distingue esas incidencias de los avisos por proximidad. "Ahí el dispositivo no ha fallado. Él ha estado cerca cuando ha sonado", precisa. Cuenta que, cuando eso ocurre, desde el centro le comunican el acercamiento y le indican que se proteja.

García ha atendido situaciones diferentes: mujeres cuyos dispositivos "pitaban aunque quien tenía la orden no estaba ni cerca". No identifica la causa técnica de aquellos episodios, pero confirma la preocupación que le trasladaban. Las noticias constantes sobre el sistema, añade, han hecho que algunas clientas expresen más dudas.

Rodríguez explica lo que puede suponer recibir uno de esos avisos: "Una falsa alarma puede ser una incidencia técnica para el sistema, pero para una víctima de violencia de género supone volver a experimentar una situación de peligro".

La mujer, señala, no sabe si se encuentra ante una amenaza real o un error de localización y debe decidir cómo protegerse, en ocasiones también con sus hijos, en cuestión de segundos. La abogada advierte asimismo de las consecuencias judiciales de un acercamiento que no quede registrado.

"La ausencia de un registro telemático puede dificultar considerablemente la acreditación del quebrantamiento y comprometer la credibilidad que se otorgue al relato de la afectada", sostiene, reclamando asimismo que "no podemos convertir a la víctima en gestora de su propia seguridad".

Una joven en una manifestación contra la violencia machista. Archivo EFE

¿Y qué ocurre si una mujer quiere dejar de utilizarlo? La letrada recuerda que no puede darse de baja como si se tratara de un servicio libre. "Su voluntad debe ser escuchada y valorada, pero la modificación de la medida requiere una decisión judicial".

En este sentido, el órgano debe tener en cuenta las circunstancias del caso, la evolución del riesgo, la información policial y la posición de la Fiscalía, entre otros.

En cualquier caso, "retirar el dispositivo no debe equivaler a reducir su protección", insiste. La prohibición de aproximación puede mantenerse sin seguimiento telemático y deben valorarse otros mecanismos adecuados a la situación. Rodríguez recomienda que cualquier petición se haga con el debido asesoramiento jurídico y con una valoración actualizada del riesgo.

"Muchas veces, lo que la víctima quiere abandonar no es el cuidado, sino la carga física y emocional que le supone la forma en la que está siendo protegida", señala. Por eso, la especialista pide que haya medios suficientes, comunicación entre Cometa, juzgados y fuerzas de seguridad, y transparencia sobre los resultados.

Las cifras de la violencia

Hasta el 24 de noviembre, 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, según el balance sobre los casos confirmados oficialmente. Con ellas, el recuento acumulado desde que comenzaron las estadísticas en 2003 alcanzaba las 1.388 víctimas mortales.

Sólo en 13 casos constaban denuncias previas por maltrato, el 27,7%. 22 de los agresores eran pareja de la víctima; los otros 25 eran exparejas o se encontraban en fase de ruptura. Andalucía concentraba 12 de los asesinatos, seguida de Madrid, con 7, y la Comunidad Valenciana, con 6. Cataluña y Castilla-La Mancha registraban 4 cada una.

La violencia alcanza también a los hijos. Hasta esa fecha, tres menores —Aitana, de 3 años; Noemí, de 12, y Yared, de 10— han sido asesinados en crímenes vicarios. El balance eleva a 68 los asesinados por sus padres o por los compañeros sentimentales de sus madres desde que comenzaron a incorporarse a las estadísticas.

Igualmente, otros 38 niños y adolescentes han quedado huérfanos por el asesinato de sus progenitoras en 2026, 548 desde 2013. Respecto a VioGén, a fecha de 31 de octubre, el sistema registraba 111.379 casos activos y supervisados, entre ellos los de 1.390 adolescentes y 2.681 mujeres mayores de 65 años.

La Volaera llevó el 24 de noviembre su protesta a la plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento de Granada, donde colocaron tumbas de cartón en homenaje a las asesinadas. "Miradlas, ahí están. Cada una de estas lápidas representa una vida. Una mujer que tenía un nombre, una familia, una historia, sueños y un futuro", denunciaron en la concentración.

Concentración de la compañía La Volaera Teatro frente al Ayuntamiento de Granada el 24 de noviembre de 2026. Cedida

También señalaron la responsabilidad colectiva y los vacíos en la protección oficial: "No las asesinó el amor, no las asesinaron los celos, las asesinó la violencia machista. Las asesinó el silencio de una vecindad que no quiso escuchar sus gritos y las dejó desprotegidas; el fracaso de unas políticas de igualdad que nacieron para protegerlas, pero no llegaron a tiempo".

"No son cifras. Son vidas", recoge el manifiesto de la asociación para el 25-N. La organización reclama protección efectiva, coordinación entre Policía, juzgados, Fiscalía y servicios sociales, y la recuperación como servicios públicos de los recursos. "La atención y la protección no pueden depender de la rentabilidad empresarial", sostiene.

"Aun con miedo, soy fuerte"

Sofía quiere contar su experiencia para que otras mujeres reconozcan situaciones que ella tardó en identificar. Durante años, explica, los insultos y los reproches formaron parte de su relación. "Tú piensas que es tu pareja y tiene derecho a tratarte mal", recuerda sobre cómo llegó a interpretar lo que estaba viviendo.

También creyó que debía quedarse porque había formado una familia con él. "Es el padre de mis hijos, me tengo que aguantar", reproduce el pensamiento de entonces. Ahora lo rechaza: "No podemos cerrarnos en eso, porque la vida es una". Durante la recuperación ha encontrado apoyo en el ejercicio, la lectura y un taller de costura.

No dice que el miedo haya desaparecido, pero quiere contar también cómo ha ido recuperando su vida. A otras mujeres les pide que busquen apoyo y que no se culpen: "Lo están haciendo lo mejor que pueden". De sí misma afirma: "Aunque a veces tenga miedo, me siento fuerte".